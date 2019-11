Die "superfantastische Stimme" von Cècile Verny begeisterte das Publikum in Syke ein ums andere Mal. (TAMMO ERNST)

Syke. Die Jazz-Folk-Klassik-Initiatoren avisierten zum zweiten Mal das niveauvolle Cécile Verny Quartet. Zuletzt 2008 in Syke aufgetreten konzertierte das Jazz-Ensemble am Sonnabend erneut im voll besetzten Konzertsaal der Kreissparkasse in Syke. In diesem Jahr feiert es sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Das ursprüngliche Quartett wurde von der Lead-Sängerin Cecile Verny und dem Bassisten Bernd Heitzler gegründet. Keyboarder Andreas Erchinger spielt gemeinsam mit ihnen seit 22 Jahren. Lars Binder kam vor zehn Jahren mit seinem Schlagzeug dazu.

Verny eilten die Kunde voraus, sie könne das Publikum bereits „mit ihrem ersten Lied verzaubern“. So geschah es auch an diesem Abend. Gleich zu Beginn vereinte melodisch weich und anrührend ihre Stimme die Lyrik William Blakes und die Melodie Erchingers in dem Song „I Heard An Angel Singing“. Dabei verriet die Sängerin vorab: Manchmal seien die Melodien vor den Texten da, mal umgekehrt – wie in diesem Fall. Manche Songs entstünden auch spielerisch in einer Jam-Session, aber „sehr gerne“ verwendeten sie dabei Blakes schöne Poesie.

Mit dem zweiten schwungvoll rhythmischen "Talkin'", als Stück Heitzlers angekündigt, setzte sich der musikalische Zauber fort. Es folgte die wehmütig klingende Ballade „Mon Avenir s’est Envolé" – „Meine Zukunft ist mir davon geflogen“ übersetzte Verny charmant. Bezaubernd und authentisch kommt diese Interpretation in der Zuhörerschaft an. „Wie schön!“, flüsterte jemand.

Die Auswahl der Lieder entsprach dem aktuellen Album „Of Moons and Dreams“. Über ihren doppelt betitelten Song „Birds In Your Heart/Hear I Call“ sagte die Vokalistin, instrumental untermalt von ihren Bandkollegen, dieser sei zunächst beim Proben improvisiert und für gut befunden worden. Liebevoll beginnend, im Verlauf nachhaltig expressiver und einnehmend ergoss sich sobald die traumhaft schöne Stimme Vernys.

Gleichgültig, ob vom Keyboard melodisch unterlegte oder vom Bass und Schlagzeug rhythmisch getragene Stücke präsentiert wurden – wie „Garden Of Love“, „Top Shelf Life„ oder „Krakatoa Moon“, jedes wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. So entschied sich Verny bei der Zugabe für ihr „intimstes“ Lied „Je Ferme Les Yeux“ (Ich schließe die Augen). Es handele vom „kürzesten Weg zurückzugehen“, zur Elfenbeinküste. Dorthin, wo sie geboren und aufgewachsen sei. Die danach in Frankreich beheimatete Bandgründerin lebt jedoch seit 1989 in Freiburg im Breisgau.

Das Publikum lobte die vielfältige Virtuosität der Künstler, nicht nur das „vielseitige, breitgefächerte Repertoire“ sondern auch den Mut „mal experimentell gegen den Strich zu spielen“. Die Musik sei eingängig, trotz des hohen Schwierigkeitsgrades und auch „der Groove kommt rüber“. Soul sei dabei. „Absolute Vollprofis“, schwärmte ein neuer Fan. Die „superfantastische Stimme“ der Sängerin überzeugte eine weitere Zuhörerin und mit „Ganz anders als gedacht! Aber mir hat es hervorragend gefallen!“ bewertete ein mit diesem Konzert neu gewonnener Bewunderer den Auftritt. Dass eigene Stücke gespielt werden kam ebenfalls sehr positiv an. Die meisten der Kompositionen sind von Erchinger, aber ebenso entwickeln Verny, Heitzler und Binder eigene Songs.

Musikalische Freiheit und gleichberechtigte Gemeinsamkeit sowie Authentizität zeichneten das Jazz-Ensemble insgesamt aus. Souveräne Arrangements, Harmonie sowie ein expressiver Stil, instrumental und vokal, ermöglichten unvergessliche Impressionen.