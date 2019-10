Elsbeth Kautz und Wolfgang Wortmann sind derzeit damit beschäftigt, die historischen Schulwandbilder des Kreismuseums zu fotografieren. Daraus wurde eine spontane Ausstellung dieser Werke, die noch bis Sonntag, 27. Oktober, im Kreismuseum zu sehen ist. (Michael Galian)

Syke. Ein hoher Saal, prächtig ausgestattet, die Wände bunt bemalt, der Boden aus Marmor und am rechten Rand thront der Herrscher mit seiner Königin und seinem Sohn. Bittsteller nähern sich mit allem gebürtigen Respekt, eine Leibgarde beobachtet die Szenerie vor den offenen Terrassentüren durch die in der Ferne der markante Monte Pellegrino, Palermos Hausberg, zu sehen ist. „Hofhaltung Kaiser Friedrichs II. im Lustschloss Favara bei Palermo“ ist das Bild betitelt, als Jahreszahl 1227 angegeben. Das Bild selbst stammt jedoch eher aus der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Michael Zeno Diemer, ein in dieser Zeit für seine Panoramen- und Schlachtenbilder bekannter Maler aus Bayern, hat es signiert. Gedruckt wurde es im Verlag von C.C. Meinhold & Söhne in Dresden. Mit derartigen Wandbildern wurden früher die Kinder an den Volksschulen unterrichtet. Die Themen sind dabei vielfältig und fächerübergreifend: Geschichte, Erdkunde, Religion, Kunst, Biologie, Chemie, Physik, Hauswirtschaft – kaum ein Fach kam ohne bildliche Begleitung aus. Das Kreismuseum zeigt eine Auswahl seiner Schulwandbilder jetzt in einer Werkstattausstellung. „Absolut spontan“, wie Elsbeth Kautz betont.

Denn eigentlich sind die freiberufliche Geschichts- und Kulturwissenschaftlerin sowie Wolfgang Wortmann damit beschäftigt, den reichhaltigen Vorrat, den das Museum mit diesen Karten und Wandbildern besitzt, zu inventarisieren. „Die überwiegende Mehrheit dieser Wandbilder befindet sich seit unserer Ausstellung über die Schulgeschichte im Landkreis im Besitz des Museums“, erläutert Ralf Vogeding. Das war 1991. „Ich wollte die nicht einfach da liegen lassen.“ Schließlich könnten die alten Schätze auch gut andere Ausstellungen ergänzen, betont der Museumsleiter. Um den reichhaltigen Fundus also für die künftige Museumsarbeit und die Wissenschaft besser und leichter zugänglicher zu machen, sind Elsbeth Kautz und Wolfgang Wortmann derzeit damit beschäftigt das Material zu sichten, zu sortieren, zu säubern, zu katalogisieren und auch zu fotografieren. „Die Bilder sind zum Teil sehr empfindlich“, sagt Elsbeth Kautz. Manche haben Risse, Stockflecken, Wasserschäden oder sind im Lauf der Zeit brüchig geworden. Als Fotos hingegen können sie zur weiteren wissenschaftlichen Arbeit problemlos herangezogen werden.

Und für das Fotografieren der Wandbilder eignen sich die Wände des Sonderausstellungsraums besonders gut, wie Wolfgang Wortmann findet. Von Haus aus Journalist und Dokumentarfilmer hat er im Laufe der Zeit schon mehrfach an historischen Projekten wie diesem mitgearbeitet.

Nun fotografiert er die alten Schulwandbilder im Raum für die Sonderausstellungen des Museums. Dieser steht nach der abgelaufenen Ausstellung über die Gasthäuser in der Region nämlich für einige Wochen leer. Der vorhandene Platz und der Bedarf, die Karten zum Fotografieren aufzuhängen, brachte dann die Beteiligten auf die Idee, sie dort für die Dauer der Inventarisierung hängen zu lassen und damit den Besuchern des Museums zu zeigen. Undokumentiert und wissenschaftlich nicht begleitet, eine „Werkstatt-Ausstellung quasi“, wie Elsbeth Kautz sagt. Im Wortsinne, denn die Besucher unter der Woche könnten auch ihr und Wortmann bei der Arbeit über die Schulter sehen. Allerdings sind Elsbeth Kautz bei dieser Arbeit auch weitere Ideen gekommen. „Das macht Lust auf eine richtige Ausstellung“, findet sie beim Anblick der alten Schätze, die sich da auf tun.

Wie etwa der „Werdegang des Papiers“, beschriftet in Sütterlin-Schrift, die von 1911 bis 1941 verwendet wurde, das Bild eines Eisbären mit seinem Jungen oder ein angreifender Hai. „Wie wurden diese Bilder früher im Unterricht eingesetzt?“, fragt sich Elsbeth Kautz angesichts dieser Beispiele. Und: „Wie haben sich diese Schulwandbilder entwickelt?“ Erst mit der Entwicklung der Lithografie im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Reproduktion von Bildern in größerer Stückzahl überhaupt möglich. Das sei angesichts unserer heutigen Bilderflut nur noch schwer vorstellbar. „Man muss sich dabei bewusst machen, dass diese Bilder in den Schulen in früheren Zeiten die einzige Gelegenheit war, so etwas zu sehen“, betont Ralf Vogeding. „Wer hat früher denn nach Ägypten reisen können, um die Pyramiden zu sehen?“

Und auch die Bilder selbst sind Zeugnisse ihrer Zeit, erzählen von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Veränderungen. Wie etwa das Bild der Germanen, die in Leni-Riefenstahl-Ästhetik ein ganz spezielles Menschenbild propagierten, oder ein Bild der Autobahnen, dessen Titel zum Teil geschwärzt wurde, um mit Bleistift und Kugelschreiber auf „Die Autobahnen der Bundesrepublik Deutschland“ aktualisiert zu werden. Recycling 1949. Überhaupt sind die Wandbilder ein Zeugnis dafür, wie früher platz- und ressourcenschonend gearbeitet wurde. „Normalerweise wurden die Wandbilder doppelseitig genutzt, auf beiden Seiten waren Bilder“, sagt Elsbeth Kautz. Waren die Rückseiten dennoch mal blank, nutzten die Verlage dieser Wandbilder den Platz, um Werbung für ihre weiteren Erzeugnisse zu machen. So warb der Leipziger Schulbilderverlag mit seinen Prämierungen wie den ersten Preis bei den Weltausstellungen in Philadelphia, Melbourne und Chicago und verwies auf Empfehlungen, unter anderem von „Sämmtlichen Schulbehörden des Königreiches Preußen“. Doch auch so mancher Lehrer wusste eventuelle Leerstellen offenbar gut zu nutzen. „Auf einer Rückseite hat jemand die Bruchrechnung noch mal erklärt“, sagt Elsbeth Kautz mit Blick auf handgezeichnete Einteilungsstrahle, anhand derer das Prinzip von ein Achtel, ein Viertel, ein Drittel und der Hälfte visuell dargestellt sind. „DIN-A1-Plakate gab es damals eben noch nicht so reichlich“, fügt Wolfgang Wortmann hinzu.

Ausgestellt sind die Schulwandbilder im Sonderausstellungssaal des Kreismuseums, zugänglich zu den üblichen Öffnungszeiten des Museums. Zu sehen sind auf einem Tablet zudem die Bilder, die bereits von den beiden Fachleuten fotografiert wurden. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 27. Oktober, geöffnet.