Bassum-Nordwohlde. Ein Mosaikbild an der Wand bei seiner Einfahrt zeigt schon, was Christophe Delannoy beruflich macht. „Die Prinzhöfte-Schule hat das vor sechs Jahren angefertigt“, erzählt der Nordwohlder nicht ohne Stolz. Es zeigt einen Menschen mit einem Reinigungsgerät. Ansonsten verrät lediglich das Klingelschild, dass Delannoy eine Firma für Labor- und Gebäudereinigung führt.

Der Inhaber sitzt im Büro seines Hauses in Nordwohlde, ein Terminkalender liegt vor ihm auf dem Tisch. Vor etwas mehr als 20 Jahren zogen er und seine Familie von Bassum in die Ortschaft direkt an der Bundesstraße 51. „Die Räume in Bassum waren zu klein“, erzählt Delannoy. Hier auf dem Dorf hat er genug Platz, um die Einsätze seiner 30 Mitarbeiter zu koordinieren. „Es ist immer mehr geworden und der Bedarf ist da“, weiß der Experte. Denn über die Jahre, die Reinigung gibt es seit 1993, ist nicht nur die Zahl seiner Mitarbeiter gewachsen, sondern auch die seiner Kunden. Logisch. „Heute werden mehr Häuser mit Glas gebaut“, nennt er etwa einen Grund, warum seine Dienste häufiger in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig kommt es immer öfter vor, dass die Partner beide berufstätig sind, es ältere Menschen gibt, die ihre Fenster nicht alleine mehr reinigen können. Da kommen dann Delannoy und seine Mitarbeiter ins Spiel. „Wir reinigen alles, was man reinigen kann“, sagt er und lacht. Einen Unterschied zwischen Stadt und Land hat er ebenfalls parat. So liegt zwar das Hauptarbeitsfeld seines Unternehmens in Bassum, Nordwohlde und umzu, aber auch in Bremen reinigen seine Mitarbeiter etwa Büroräume. Auf dem Land sind es dann eher die Fensterarbeiten, die anfallen. Zu den Aufgaben gehören aber nicht nur Fenster, sondern auch Teppich, Grund- und Bauendreinigung, Fußböden, Polster, Industrie- und Laborreinigung. Besonders Letzteres sei anspruchsvoll, da vor Ort besondere Bedingungen gelten. Denn im Gegensatz zu einem normalen Büro finden in Laboren selbstverständlich Versuche statt, oder es wird mit speziellen Mitteln gearbeitet. „Wir müssen mehr Kontakt zu den Mitarbeitern vor Ort haben“, nennt Delannoy einen Unterschied zur normalen Reinigung. Aber auch seine Mitarbeiter müssen bei ihrer Arbeit noch gründlicher und zuverlässiger sein als ohnehin schon, betont der Chef.

Bevor seine Kollegen ausrücken und arbeiten, bis alles glänzt, kommt Delannoy vorbei und schaut sich die Räume und Arbeitsorte an, um dann ein Angebot zu machen. Besonders wichtig sind ihm gute Kontakte zu seinen Mitarbeitern und seinen Kunden. „Ich habe vor drei Jahren meinen allerersten Kunden verloren. Vor einem Jahr habe ich ihn wiederbekommen“, erzählt Delannoy freudig. Auch er sei auf Ausschreibungen angewiesen und wenn ein Mitkonkurrent günstiger sei, dann verließen ihn die Kunden nun mal. Umso mehr freut es ihn, dass er nun seinen ersten Kunden wieder begrüßen durfte.

Zusammen mit seiner Frau gründete Delannoy die Gebäude- und Laborreinigung in Bremen. Zwar gibt es immer noch einen Zweig in der Hansestadt, aber der Hauptsitz befindet sich in Nordwohlde. „Es hat sich irgendwie ergeben, die Firma zu gründen. Das war eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, und ich habe nie wieder aufgehört zu arbeiten“, sagt Delannoy und schmunzelt. Bereits damals hatte das Paar sein Büro in der eigenen Wohnung. Auch heute hat der Nordwohlder sein Büro in den eigenen vier Wänden, das Haus ist nur mittlerweile größer – so wie das Grundstück an sich. So hat auch die Mischlingsdame und verspielte Wachhündin Bella, sieben Jahre, genug Platz. Seinen Tischkalender versucht er übrigens nach und nach zu digitalisieren, nicht ohne Unterstützung, wie er grinsend zugibt: „Das ist der nächste Schritt, aber dabei hilft mir mein Sohn.“