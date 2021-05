Den Twistringer Stufenplan möchte Bürgermeister Jens Bley jetzt überarbeiten. (Janina Rahn)

Eigentlich hätte der Rat der Stadt Twistringen am Donnerstagabend in einer Videokonferenz tagen sollen. Die Sitzung wurde allerdings am Nachmittag, also wenige Stunden vor Beginn, abgesagt. „Vereinzelte Gespräche mit politischen Vertretern haben nunmehr zu neuen Erkenntnissen geführt, dass einige Abgeordnete Online-Sitzungen nicht als eine Unterstützung für ihre politische Arbeit betrachten, so wie ich es erwartet habe in Anbetracht der schweren Pandemielage“, erklärt nun Bürgermeister Jens Bley in einer Presseinformation.

Deshalb habe er sich in Rücksprache mit dem Ratsvorsitzenden Rolf Meyer (CDU) für die kurzfristige Absage entschieden. Im Vorfeld hatten bereits die Fachausschusssitzungen online stattgefunden. Die Sitzungen seien grundsätzlich positiv verlaufen und bei den Bürgern auf Akzeptanz gestoßen, so Bley. „Nahezu alle Ratsmitglieder haben bereits am Onlineverfahren teilgenommen und wissen, welche Möglichkeiten ihnen von der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen, um barrierefrei an einer Onlinesitzung teilnehmen zu können“, führt der Bürgermeister aus.

Akzeptanz schaffen

Aber: Gleichzeitig sei er bestrebt, auch in dieser schweren Zeit eine allgemein akzeptierte Lösung für die politische Arbeit vorzuhalten. Dieses Ziel werde nur erreicht, wenn eine gemeinsame Basis entwickelt wird. Aus diesem Grund sei es zur Absage kommen. Wichtig sei, die Pandemie mit Einschränkungen zu bekämpfen und dabei gleichzeitig auch nach außen hin vertretbare Lösungen für die kommunalpolitische Arbeit anzubieten.

Nun möchte Bley den in der vergangenen Ratssitzung vorgestellten und angenommenen Stufenplan für städtische Gremiensitzungen überarbeiten, damit er auf größere und nachhaltigere Akzeptanz stößt. Bleys Ziel sei es, „den Wünschen der ehrenamtlichen Ratsmitglieder sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gerecht zu werden“. Der Plan regelt, wie bei unterschiedlichen Inzidenzen mit den politischen Sitzungen verfahren wird – also ob sie in Präsenz beziehungsweise digital stattfinden oder verschoben werden.

Unabhängig sei die Absage „von der Eingabe einer Ratsfraktion, die die Rechtmäßigkeit der Einladung anzweifelt“, erfolgt, stellt der Bürgermeister klar. Denn: In Rückkopplung mit der Rechtsaufsicht beim Landkreis Diepholz werde von einer rechtmäßigen Einladung und einem zulässigen Format ausgegangen. Die Grundlage ergebe sich aus dem eigens für die Pandemiezeit eingeführten Paragrafen der niedersächsischen Kommunalverfassung, um die politische Arbeit zu Zeiten der Pandemie aufrechtzuerhalten.