In ihrem Garten in Okel erholt sich Silke Bollhorst. (Sarah Essing)

Syke-Okel. „Ich bin jemand, der mit Langeweile nicht gut umgehen kann“, gesteht Silke Bollhorst mit einem Lachen. Das muss sie aber auch nicht – normalerweise. Denn die 48-Jährige ist Schauspielerin und hat so schon aus beruflichen Gründen viel Abwechslung. Immer wieder in neue Charaktere schlüpfen, unterschiedliche Szenarien meistern, das macht ihr einfach „wahnsinnig viel Spaß“.

Seit nunmehr 29 Jahren steht die Okelerin jetzt auf den sprichwörtlichen „Brettern, die die Welt bedeuten“. Doch aus ihrer Passion wurde erst viel später ein Beruf. Gelernt hat die gebürtige Weyherin ursprünglich mal Zahnarzthelferin. „Die Schauspielerei habe ich anfangs nur nebenbei betrieben“, berichtet sie. Mit 19 Jahren fing sie an – bei der Lahauser Bühne. Ein Bekannter hatte sie darauf gebracht. „Weil ich Platt sprechen konnte“, sei sie von der Laienspielschar, die sich auf plattdeutsche Stücke konzentrierte, angesprochen worden. Von dort aus ging es weiter zum Weyher Theater.

Eine Schauspielschule hat sie nie besucht. Stattdessen lernte sie, während sie schauspielerte. „Ich lerne immer noch dazu“, sagt sie selbst heute und betont, das sei das Wunderbare an diesem Beruf.

Erst gespielt, dann geleitet

Vom Weyher Theater ging es weiter zum Bremer Tourneetheater (BTT). „Der damalige Inhaber hatte mich gesehen und gefragt, ob wir mal was zusammen machen wollen.“ Silke Bollhorst wollte, und aus diesem „mal“ wurden rund zehn Jahre, in denen sie mit dem BTT durch ganz Deutschland und die Schweiz tourte. Mit unterhaltsamen wie gesellschaftskritischen Stücken hat sich das 2007 gegründete Tourneetheater zu einer festen Größe entwickelt. Der Fokus liegt dabei weniger auf der Ausstattung als auf der Überzeugungskraft des Schauspiels, etwas das ganz nach Silke Bollhorsts Geschmack ist. So ist „Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner“ bis heute ihr „Herzensstück“. Die Satire von Ingrid Lausund um eine Wohltätigkeitsveranstaltung für ein afrikanisches Schulprojekt entlarvt das oftmals heuchlerische Verhältnis zu Armut und globaler Ungerechtigkeit und hält der Wohlstandsgesellschaft den Spiegel vor. „Das sind genau meine Kriterien“, sagt sie. „Es muss mich unterhalten, aber gleichzeitig auch etwas dahinterstecken.“ Und es sei „toll“, wenn ihre Rolle sie herausfordere. „Ich verlasse gern mal meine Komfortzone.“

Gemeinsam mit Ullrich Matthaeus stand Silke Bollhorst unter anderem mit "Gretchen 89ff" auf der Bühne. (Petra Stubbe)

Außerhalb davon lag zunächst auch der Gedanke, das Bremer Tourneetheater zu übernehmen. Vor zwei Jahren stand diese Frage im Raum, als der damalige Inhaber das Theater aufgeben wollte. Doch ihre Freundin und Kollegin Sissi Zängerle hatte eine bessere Idee als die Schließung. „Sie hat gesagt: ‚Komm, wir probieren das‘“, erinnert Silke Bollhorst sich. Und nach einer Nacht drüber schlafen und Rücksprache mit ihrer Familie, war auch sie bereit, das „einfach auszuprobieren“.

Die beiden neuen Inhaberinnen erweiterten das Programm um Kinder- und Familieninszenierungen sowie musikalische Sonderformate für besondere Spielorte. „Auch um Kinder ans Theater heranzuführen“, wie die Mutter einer Tochter und eines Sohnes sagt. Die erste Kindertheateraufführung fand 2018 in Syke statt, als Weihnachtsmärchen: „Ein Sams zuviel“. „Ich habe Kathrin Wilken von der Stadt einfach angeschrieben und Kontakt aufgenommen“, schildert Silke Bollhorst die Entstehung dieser Kooperation. Bei der Stadt nahm man das Angebot gern an und es wurde ein voller Erfolg. „Michel aus Lönneberga“ folgte im Jahr darauf und in diesem Jahr darf sich der Nachwuchs auf „Petterson und Findus“ freuen (wir berichteten). „Für mich Luxus: nur fünf Minuten zur Arbeit“, sagt die Okelerin und lacht. Und in Zeiten von Corona in gewisser Weise beruhigend für die Theaterinhaberin. Man wisse, es gehe weiter. „Wir haben eine Perspektive“, sagt sie.

Sie weiß auch: „Man muss in diesem Metier immer mehrere Standbeine haben.“ Zu allen Zeiten. So hat das Bremer Tourneetheater noch ein Stück in petto, in Kooperation mit der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck. Dort feiert am Sonntag, 6. September, das Musik-Theater-Stück „(K)eine Vogelhochzeit“ Premiere. Und auch Silke Bollhorst persönlich bleibt dieser Devise treu. Beim „Murder Mystery Dinner“ in Hamburg ist sie fest angestellt. „Das gibt Planungssicherheit“, sagt sie. Und es sei noch mal etwas ganz anderes, als wenn man auf der Bühne stehe. „Weil man mit den Zuschauern interagiert.“ Und so ist das Schauspielerinnenleben „eben einfach nie langweilig“.