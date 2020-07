Die Bienen und Hummeln haben ihren Platz beim Albringhauser Schlatt schon gefunden. Derartige Blühsäume haben in den vergangenen Jahren in Bassum zugenommen und bieten Insekten neue Nahrungsquellen. (Tobias Denne)

Das Wetter wird langsam, aber sicher besser. Wenn die Temperaturen dann auch noch steigen, herrschen ideale Bedingungen für eine Fahrradtour. Bassumern, die sich in diesen Tagen auf den Sattel schwingen und durch die Lindenstadt samt Ortsteile radeln, werden sie womöglich schon aufgefallen sein: die Blühsäume. Bürgermeister Christian Porsch ist überzeugt: „Man kann schon sehen, dass sich etwas tut – vor allem, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.“

Ferkelkraut, Hornklee, die Kornblume oder auch das Wiesenklee: Wenn sich erstmal eine Blühmischung ausbreitet, dann wimmelt es von den unterschiedlichsten Pflanzen. An den Seitenrändern sorgen diese dafür, dass sich nicht nur die Bassumer wohlfühlen, sondern auch die Insekten. Gerade im Zuge des Klimawandels sind derartige Nahrungsquellen wichtig für die kleinen Tiere. Birgit Rajes von der Stadtverwaltung begrüßt, dass die Blühsäume im vergangenen Jahr etwa an der Handwerksstraße ausgesäht wurden. „Das blüht gut“, findet auch Porsch.

Der Verwaltungschef freut sich über den Fortschritt, den das Projekt Blühsäume gemacht hat. Dabei müssen diese Säume gar nicht unbedingt schön bunt sein wie aus einer Blühmischung. „Das Portfolio ist breit. Teilweise waren auch die Landwirte selbst tätig mit Blühsamengut oder haben die Pflanzen einfach liegengelassen“, erzählt Porsch. Und letzteres ist gar nicht schlimm, im Gegenteil: Auch diese dienen Insekten als Nahrungsquelle. Zudem hat die Stadt selbst einige Flächen besäumt – etwa vor der Krippe „Haus der kleinen Füße“. Und beim Albringhauser Schlatt blüht's auch. Porsch selbst hat ein Foto seiner Blühfläche im Garten auf seinem Smartphone und könnte sich vorstellen, mit Fotos von Bassumern etwa eine kleine Galerie auf der Internetseite der Stadt einzurichten. „Ich freue mich über die Fotos“, sagt er.

Neue Luftbilder im Herbst

Vor sechs Jahren gab es das erste Mal Luftbilder aus Bassum und umzu, um die überpflügten Wegeseitenränder auszumachen. Die betroffenen Landwirte wurden nach der Auswertung der Bilder angesprochen und es wurde darum gebeten, die Seitenränder eben nicht mehr zu bearbeiten. „Wir haben das über das Jahr gestreckt“, erinnert Porsch an die verschiedenen Erntezeiten. Geerntet werden durfte noch, aber der Pflug sollte dort nicht mehr zum Einsatz kommen. „Das ist eine gute Zusammenarbeit mit den Landwirten“, sagt Porsch heute. Ihm ist bewusst, dass das Projekt mit den Blühsäumen fortlaufend ist.

Alle drei Jahre gibt es neue Luftbilder, in diesem Herbst kommen die aktuellen. Anfangs waren 50 Hektar Fläche überpflügt. 2019 und 2020 wurde jeweils ein Hektar von der Stadt neu angelegt, „sieben Hektar haben wir zurückbekommen“, erzählt Rajes. Das heißt, dass dort die Landwirte nicht mehr pflügen. Wie sich die Zahl in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat, wird sich bald zeigen. „Wir schauen im Herbst, was es gebracht hat“, kündigt Porsch an. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass das Wildblumenprojekt des Landkreises Diepholz noch läuft. Die „Blüte aus der Tüte“ ist eine mehrjährige Mischung, sodass diese nicht jedes Jahr neu ausgesät werden muss und es trotzdem schön bunt wird. Eine Mischung mit der „Blüte aus der Tüte“ können sich Besucher des Bürgerservices in Bassum in der Alten Poststraße 10 abholen. „Der Herbst steht vor der Tür, dann kann man gut anfangen“, sagt er. So bereitet man immerhin die Nahrung für den nächsten Frühling vor – und der kommt bestimmt.