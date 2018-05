Die Band Könnnix macht Blues und Rock. Für den Gig in Groß Henstedt haben sie 40 Stücke im Gepäck. (fr)

Bassum/Twistringen Sie bezeichnen sich selbst als "sechs verrückte Nix-Könner". Die Rede ist von der Band Könnnix. Die Twistringer Blues-Kombo meldet sich jetzt zurück auf der Showbühne: Nach einer Pause im Vorjahr tritt sie am Himmelfahrtstag, 10. Mai, ab 15 Uhr zum nun schon fünften Mal in ihrer Bandgeschichte im Biergarten von Stövers Landgasthaus in Bassum-Groß Henstedt auf.

"Ein lohnendes Ziel, nicht nur für Vatertagsausflügler", sagt Frontmann Hans-Joachim Mock. Zumal der Auftritt für die sechsköpfige Band der Auftakt ihrer Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen ist. Ein Jubiläum, das am 3. November dieses Jahres mit einem großen Konzert im Twistringer Hotel zur Börse gefeiert wird. Dort erwartet Fans und Freunde der Band dann eine musikalische Zeitreise durch drei Jahrzehnte „Könnnix“.

Zu Beginn war der Name dieser Band tatsächlich Programm. "Wir können nix, also heißen wir Könnnix, lautete das Motto", berichtet Mock. Musikalische Vorerfahrung habe bei Gründung mit einer Ausnahme keiner der Bandmitglieder gehabt. Deshalb wurde, so berichtet es Mock, beim ersten von inzwischen mehr als 1000 Bandabenden im Herbst 1988 einfach ausgelost, wer welches Instrument erlernen und künftig spielen sollte.

Ihren ersten Auftritt hatte die Band bereits im späten Frühjahr 1989, "bei einer Gartenparty im Twistringer Ortsteil Marhorst inmitten von Sofas und hohen Brennnesseln", erinnert sich Mock. Inzwischen aber habe sich die Bluesband Könnnix regional zu einer echten Größe entwickelt. So begeisterten die sechs Musiker auch schon beim Ziegelei Open Air in Twistringen das Publikum.

Heute spielen sie, wie sie über sich selbst sagen, "Blues bis Rock, alles ist dabei, und tanzbar ist es auch". Dabei sind Stücke von Joe Bonamassa, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Robert William "Bobby" Troup und Muddy Waters. Ihr Anspruch ist es, die alten "Stücke zu entstauben und in einem neuen, frischen Gewand zu präsentieren".

Von der Besetzung aus der Gründerzeit sind neben Frontmann „Mocky“ Mock an der Rhythmusgitarre und am Leadgesang auch Martin Lehmkuhl, seines Zeichens Leadgitarrist, und Michael Bundt am Schlagzeug noch dabei. Heute gehören Peter Pade am Piano, Reinhard von Bosse an Mundharmonika und Gesang und Stefan Kunst am Bass zum Aufgebot. "Was die Bandmitglieder bis heute miteinander verbindet, sind Spaß, Freundschaft und die Leidenschaft zu Blues- und Rockmusik", sagt Mock. Überzeugen kann man sich davon unter anderem am Vatertag im Biergarten von Stövers Landgasthaus. Die „Könnnixe“ spielen dort ihr aktuelles, etwa 40 Stücke umfassendes Programm.

Weitere Informationen zur Band gibt es auf der Internetseite www.könnnix.de oder auf Facebook unter www.facebook.com/koennnix.