Start und Ziel zugleich: Das Sport- und Bewegungszentrum des TSV Barrien steht im Mittelpunkt des Volksradfahrens. (Sebi Berens)

Syke-Barrien. Ausgerechnet zur traditionellen Doppelveranstaltung des TSV Barrien kam der dringend nötige Regen: So mussten die Teilnehmer am 45. Volksradfahren und am 30. Radtouren-Fahren ihre Regensachen überstreifen, wenn sie nicht gänzlich nass werden wollten. Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem Volksfest unter anderem mit reichhaltiger Tombola, Hüpfburg und der Möglichkeit, sein Rad codieren zu lassen. Die Teilnehmerzahlen blieben aber mit 303 Startern beim Volkswettbewerb und weiteren 239 beim RTF-Event hinter denen der Vorjahre zurück.

Im Vergleich: Im Jubiläumsjahr hatte der TSV Barrien beim Volksradfahren mit 628 Startern das absolut höchste Teilnehmerfeld erreicht. Im Vorjahr kam der Verein immerhin auf 440. „Das waren 137 weniger“, bedauerte Manfred Nienaber. „Weil es zuletzt so heiß gewesen war, wollten sich einige nicht quälen. Sonst hatten wir immer noch Nachmeldungen,“ erklärte Klaus Nienaber. Die Organisatoren zeigten aber Verständnis für diese Entscheidungen.

Die Strecke führte über Gessel und Syke nach Pestinghausen-Högenhausen. In Bramstedt wurde auf dem Gelände des dortigen Sportvereins Rast eingelegt. Weiter ging es auf der 25 Kilometer langen Strecke über Röllinghausen, Syke und Gessel zurück nach Barrien. Die Strecke haben Eva, Hannelore, Klaus und Manfred Nienaber über Pfingsten festgelegt, als sie fleißig durch die Gegend radelten.

Neben attraktiven Teilnehmermedaillen – dieses Mal größer als zuletzt – gaben die Veranstalter um Manfred und Klaus Nienaber auch etliche Pokale aus. So erhielt das Blumensiedlung-Powerteam von Birgit und Wolfgang Cordes, das 42 Teilnehmer aufweisen konnte, nicht nur den großen Wanderpokal, sondern auch einen weiteren zum Behalten. 28 Radler hatten die Siemereiders um Birte Gieseke rekrutiert, 22 waren es bei den Bültener Luftpumpen um Stefan Greif. Die am stärksten vertretene Sparte des TSV Barrien bildeten die Gymnastik treibenden Sportler von Karla Rüscher (21), gefolgt von den Fußballern (Christof Raake/20) und der Abteilung Trimm und Freizeit von Stefanie Kania und Lothar Hespe (15). Als jüngste Teilnehmer im weiblichen und männlichen Bereich zeichnete der TSV Barrien Mila Schweers und Jona Schnitger aus, als älteste Loni Sündermann und Dieter Thiele vom ADFC.

Den Radtouren-Fahrern (RTF) wurden bei der Butterkuchenfahrt Routen „Quer durchs Hachetal“ angeboten. Insgesamt drei unterschiedliche Strecken – 45, 80 und 113 Kilometer lang. Zunächst ging’s Richtung Weyhe, dann über Okel, Syke und Gödestorf grob in Richtung Bruchhausen-Vilsen. Über Scholen, Engeln und Ochtmannien wurde nach mehreren Kilometern Bassum angesteuert, ehe über Dimhausen und Stühren wieder zum Ausgangspunkt in Barrien zurückgekehrt wurde. Die erste Kontrollstelle wurde nach 30 Kilometern angefahren. Dort trennten sich die Gruppe der 45-km-Radler von den anderen.

Beim RTF-Wettbewerb gibt es übers Jahr verteilt bei allen Veranstaltungen Punkte für die Wertungskarte – je nach Streckenlänge einen Zähler, zwei oder gar drei. Neben den Teilnehmern mit Rennrändern waren auch Trimmfahrer am Start, die nicht im Bund Deutscher Radfahrer organisiert sind. Zahlenmäßig am stärksten vertreten waren in dieser Reihenfolge Rotgold Bremen, RSC Stuhr und der RC Vegesack.