Mit dem Einsatzstichwort „Lagerhallenbrand“ ist die Ortsfeuerwehr Syke am Sonnabend gegen 11.20 Uhr in die Borgwardstraße im Syker Industriegebiet gerufen worden. Wie Feuerwehr-Sprecher Torben Schmidt mitteilt, ist es dort in einer Produktionshalle einer Tischlerei im Belüftungssystem einer Laseranlage zu einem Brand gekommen. Aufgrund der Komplexität des Gebäudes und der Belüftungsanlage sei Verstärkung in Form der Ortsfeuerwehren Barrien, Gessel-Ristedt und Henstedt sowie die Einsatzleitung der Feuerwehr Syke hinzugezogen worden.

„Auch dem beherzten Eingreifen des Firmeninhabers, selbst Mitglied der Feuerwehr, und einem Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass dieser Einsatz so glimpflich ausgegangen ist“, sagt Schmidt. Besagtes Duo löschte die Flammen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, sodass sich Letztere voll auf den Schwelbrand in der Belüftungsanlage konzentrieren konnten. Die Brandbekämpfer demontierten Teile des Belüftungssystems, um noch glimmende Späneteile aus der Anlage zu entfernen.