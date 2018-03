Der heilpädagogische Kindergarten am Müntepark in Diepholz ist bei einem Brand am Mittwochabend stark beschädigt worden. (dpa)

Bei einem Brand in Diepholz ist am Mittwochabend der heilpädagogische Kindergarten am Müntepark schwer in Mitleidendschaft gezogen worden. Gegen 21.30 Uhr habe eine Nachbarin das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, sagt Sandra Franke, Sprecherin der Polizeiinspektion Diepholz. Das Gebäude wurde stark beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 600.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Einsatzkräfte hätten ein Feuer in einem Anbau des Kindergartens festgestellt. Obwohl sämtliche Ortsfeuerwehren der Stadt – Diepholz, Aschen, Heede, St. Hülfe und Damme – im Einsatz waren, habe ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude nicht verhindert werden können. Das Dach sei komplett ausgebrannt, die darunter liegenden Räume seien durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Die in einem modernisierten Fachwerkgebäude untergebrachte Einrichtung der Lebenshilfe sei unbenutzbar.

Noch sei der Brandort heiß, sagt Polizeisprecherin Franke. Deshalb könne mit der Suche nach der Brandursache bislang nicht begonnen werden.