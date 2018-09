Bassum. Einmal mehr war es den Veranstaltern der Kulturstation gelungen, mit Artem Yasynskyy einen hochkarätigen Künstler nach Bassum zu holen. So konnten die Zuhörer schon nach den ersten Takten am Sonnabendabend hören, dass ein Meisterpianist am Flügel saß, der virtuos Mozarts Komposition darbot.

Seine Klaviersonate Nr. 3 in B-Dur wurde von Yasinskyy in atemberaubender Technik und dramatischem Ausdruck geradezu zelebriert. Komponiert während der Reise nach München anlässlich der Produktion der Oper La finta giardiniera zwischen dem späten 1774 und dem März des nächsten Jahres, als Mozart 18 Jahre alt war, ist diese Sonate die dritte eines Zyklus von sechs Sonaten mit steigendem Schwierigkeitsgrad und zählt zu einer seiner virtuosesten. Auch eine noch so gut eingespielte CD kann diese Virtuosität nicht so erlebbar machen wie das Livekonzert, das die Zuhörer an diesem Abend hautnah miterleben konnten. Sechzehntel-Triolen und Zweiundreißigstel-Noten im Thema des ersten Satzes entwickelten dank Yasinskyys Darbietung eine geradezu mitreißende Dynamik, der dennoch Leichtigkeit anhaftete.

Nach diesem Allegro präsentierte sich der zweite Satz – wie die Bezeichnung „Andanta amoroso“ schon verriet – eher in zarter und inniger Stimmung. Als die Sonate mit dem „Rondo: Allegro“ endete, einer heiter gestimmten Coda, applaudierten alle Zuhörer enthusiastisch und zeigten sich sichtlich beeindruckt von der virtuosen Technik des Pianisten, der auch Dozent ist an der Hochschule für Künste in Bremen, wie die Zuhörer in der Begrüßung durch Anna Shuliakovska erfuhren. Außerdem gewann der Meisterschüler viele Auszeichnungen, unter anderem die World Piano Competition in Cincinnati, und trat in großen Konzertsälen wie der Carnegie Hall auf.

Und es wurde noch spannender, als das Konzert mit Ludwig von Beethovens Sonate f-moll op. 57 seine Fortsetzung erfuhr. Sie trägt nicht umsonst den Beinamen Appassionata, „die Leidenschaftliche“, und gilt als Inbegriff expressiver solistischer Virtuosität, stellt also für jeden Pianisten eine echte Herausforderung dar, die von Yasinskyy mit Leidenschaft und technischer Perfektion angenommen wurde und den Zuhörern ein unvergessliches Hörerlebnis bescherte.

In der Pause zeigten sich die Gäste beeindruckt und erfreut, dass dieser große Pianist den Weg nach Bassum gefunden hatte. Der zweite Teil übertraf dann noch fast den ersten, denn im Programm stand ein weiterer großer Komponist: Johann Sebastian Bach. Artem Yasinskyy dokumentierte durch sein virtuoses Spiel anschaulich die vielschichtige Kreativität des großen Meisters mit einer Auswahl von Sinfonien, die auch nach Jahrhunderten nichts von ihrer Ausdruckskraft und Faszination eingebüßt haben. Aus neuerer Zeit stammte das nächste Werk: Prelude, „A la maniere de Borodine, A la marniere de Chabrier“ von Maurice Ravel. Von Yasinsikyy mit geradezu schwindelerregenden Klavierläufen und brillanter Intensität dargeboten, sorgte es für Bravorufe, die auch schon im ersten Teil zu hören waren.

Als das Konzert mit Karol Maciej Szymanowskys Variationen Op. 3 endete, applaudierte das Publikum mit viel Temperament und bekam noch drei Zugaben unter anderem Guiseppe Domenico Scarlattis Sonaten, die zu den originellsten ihrer Zeit zählen und den Weg auf die neue CD des Pianisten gefunden haben, der anschließend verriet, dass er in Mozart immer ein klein wenig verliebt sei und sich auch deshalb gerne an dessen Humor orientiere. Ein ganz anderes Anliegen hatte Anton Antonovych. Der Dozent der Musikschule möchte gerne mit anderen Interessierten einen Kulturverein in Bassum gründen und hofft, mindestens sieben Mitstreiter zu finden um die Stadt kulturell noch ein wenig bunter zu machen.