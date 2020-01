Während Jaqueline Feldmann sich allein unter Männern behauptet, präsentiert Ill-Young Kim seine scharf gewürzte Sicht auf die Dinge. (Robert Maschke)

Twistringen. Die Freunde der Alten Ziegelei sind vornehmlich bekannt für ihre Konzerte, allem voran für das Ziegelei-Open-Air im Juni. Doch die Twistringer können auch lustig. Für Freitag, 7. Februar, hat der Verein den Bremen-4-Comedy-Club engagiert. Damit die Wartezeit bis zum ersten musikalischen Glanzlicht – The Creapers am 21. März – nicht so lange dauert, werden die Comedians Don Clarke, Jacqueline Feldmann und Ill-Young Kim bei ihren Gästen ab 20 Uhr für Amüsement sorgen. Und zwar im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium, Vechtaer Straße 44 in Twistringen.

Bereits seit 30 Jahren wohnt der in England geborene Comedian Don Clarke nun schon in Deutschland. Seinen britischen Humor hat er indes noch nicht verloren. Was möglicherweise daran liegt, dass sich der 63-Jährige noch immer über die Eigenheiten der deutschen Sprache wundert. Sesshaft geworden ist er in Lauenburg. Von dort aus schildert der selbst ernannte „Natural Born Comedian“ ebenso lustvoll wie detailgetreu Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind. So dürfte den deutschen Behörden das Lachen vergehen, wenn Don Clarke seine Strafzettel für Geschwindigkeitsüberschreitungen zurückschickt, mit der Bitte, das Bußgeld zu verrechnen mit den Stunden, die er in den vergangenen Monaten im Stau stand. Der Mann aus Halifax ist Gewinner zahlreicher Comedypreise.

Das Schulende stellte Jacqueline Feldmann eine gemeine Frage: Was nun anfangen mit der Zukunft? Eine Karriere als Hammerwerferin strebte die 25-Jährige zunächst an, was scheiterte. Also ging sie als Auszubildende ins Finanzamt ihrer Geburtsstadt Lüdenscheid. Der Alltag zog ein, aber auch die Komik. Die Geschichten, die Feldmann als Finanzbeamtin erfahren hat, sprechen eine eigene Sprache, ein Beispiel: „Kann ich meine Frau als außergewöhnliche Belastung absetzen, oder gehört die doch zu den Sonderausgaben?“ Als die Urkunde „Beamtin auf Lebenszeit“ überreicht bekam, kehrte sie ihrer Arbeit den Rücken und wurde Comedienne. Mit Erfolg. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie 2013 beim Comedy-Grand-Prix von RTL mit Chris Tall und Luke Mockridge. Auch beim „Quatsch Comedy Club“ und bei „Night-Wash“ war sie zu Gast. Darüber hinaus belegte Feldmann den ersten Platz beim NDR-Comedy-Contest.

lll-Young Kim ist Stand-up-Comedian, Schauspieler, Moderator und waschechter Kölner. Seine Eltern indes stammen aus Südkorea. Der 46-Jährige moderierte im Fernsehsender auf Viva II die Sendung „Electronic Beats", hatte als Schauspieler Auftritte in "Die Rache der Wanderhure" und "Das Vermächtnis der Wanderhure". Als Stand-up-Comedian schöpft er aus haarsträubenden Erlebnissen, die er täglich als Deutscher mit asiatischem Aussehen macht. Hunde hat Kim zum Fressen gern, am liebsten mit scharfer Soße. Lässig und charmant präsentiert Ill-Young Kim seine scharf gewürzte Sicht auf die Dinge.

Einlass zu diesem Comedy-Dreierpack ist am 7. Februar ab 19 Uhr. Tickets im Vorverkauf kosten 15 Euro. Es gibt sie in den Geschäften Autoteile Wessels, Lindenstraße 32 in Twistringen, Fahrzeughaus Johann Abeling, Hauptstraße 23 in Heiligenloh, und Borchers Reisen, Große Straße 8 in Twistringen. Wer nicht laufen will, kann auch online buchen unter www.ziegelei-twistringen.de/shop.