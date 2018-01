Die Feuerbekämpfer hatten in Nordwohlde einiges zu tun. Trotz größter Anstrengung griff das Feuer auf das Einfamilienhaus über. (Feuerwehr Bassum)

Mit erhöhter Alarmstufe sind am Montagabend rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in Nordwohle ausgerückt. Wie Dennis Heuermann, Pressesprecher der Bassumer Ortswehr, mitteilt, erreichten die ersten Notrufe die Nordwohlder Feuerbekämpfer um 20.57 Uhr. An der Straße Wohlers Feld gerieten gleich zwei benachbarte Carports samt zweier Fahrzeuge in Brand, was die Alarmstufe ein weiteres Mal steigen ließ. Gleich sechs Ortsfeuerwehren, die Technische Einsatzleitung (TEL) Nord, das DRK mit dem leitenden Notarzt sowie ein Rettungswagen mit zwei Mitarbeitern wurden vorsorglich zur Einsatzstelle gerufen, erklärt Heuermann. Auch sechs Beamten der Polizei waren vor Ort.

Da zunächst noch unklar war, ob die Bewohner mit Kindern und Hund sich noch in dem unmittelbar angrenzenden Haus befanden, wurde ein Fenster des Hauses durch die Feuerwehr geöffnet, um nach den vermissten Personen zu suchen. „Während der Suchaktion konnten die Bewohner glücklicherweise bereits unversehrt bei Nachbarn angetroffen werden“, sagt Heuermann. Die Brandbekämpfung der Einsatzkräfte konzentrierte sich derweil auf die Carports und die Rettung des Wohnhauses vor den Flammen.

Trotz größtem Einsatz der Einsatzkräfte konnte angesichts der starken Flammen ein Übergreifen auf das Wohnhaus nicht verhindert werden. „Um das Feuer im Dachstuhl des Wohnhauses zu löschen, musste über die Hubarbeitsbühne der Ortsfeuerwehr Bassum das Dach geöffnet werden“, beschreibt der Pressesprecher. Eine auf der rückwärtigen Seite des Einfamilienhauses angebrachte Photovoltaikanlage blieb von den Flammen weitestgehend unbeschädigt und stellte daher keine größere Gefahr für die Feuerwehr dar. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei schätzt den Schaden momentan auf rund 400.000 Euro ein. Die Löscharbeiten zogen sich noch weit bis in die Nacht hinein.