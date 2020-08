Das Feuer griff von dem Auto auf das Moor über. (DPA)

Tief im Moorgebiet zwischen Barnstorf und Goldenstedt hat es am Mittwoch gebrannt. Wie Matthias Thom, Pressesprecher der Diepholzer Kreisfeuerwehr, berichtet, war ein in Flammen aufgegangenes Auto die Ursache. Laut Aussage der Wagenbesitzer hatte das Paar eine Fahrradtour ausarbeiten wollen und war deshalb bis tief ins Moor gefahren. Deswegen wurden die Ortswehren Barnstorf und Rechtern gegen 16.25 Uhr in den Moorweg nach Barnstorf alarmiert.

Das Feuer hatte beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits auf das Moor übergegriffen, etwa 5000 Quadratmeter Fläche standen zu diesem Zeitpunkt in Brand. Problem: Die Einsatzstelle konnte nicht mit den schweren Feuerwehrfahrzeugen erreicht werden. Entsprechend wurden weitere Tanklöschfahrzeuge und Brandbekämpfer aus Wehren der Gemeinde Barnstorf, aus Twistringen und Diepholz sowie aus dem Nachbarlandkreis Vechta nachalarmiert. Insgesamt kamen so rund 100 Einsatzkräfte aus 13 Wehren zum Einsatz.

1000 Meter lange Schlauchleitung

„Die größte Herausforderung war es zunächst, ausreichend Löschwasser an die schwer zugängliche Stelle zu bekommen“, ließ Matthias Thom wissen. Die Feuerwehr habe am Ende der für sie befahrbaren Strecke einen 5000 Liter großen Pufferspeicher eingerichtet, der dann im Pendelverkehr mit Wasser gefüllt wurde. Von dort aus wurde eine circa 1000 Meter lange Schlauchleitung bis zum Einsatzort verlegt.

Nachdem die Wasserversorgung sichergestellt war, konnte das Feuer effektiv bekämpft werden. Der Brand breitete sich auf einer Fläche von insgesamt vier Hektar aus, bevor er unter Kontrolle gebracht werden konnte. Mittels einer Drohne wurde die Einsatzstelle abgeflogen und die Lage aus der Luft beurteilt. Gegen 21.30 Uhr beendeten die ersten Feuerwehrleute den Einsatz. Es blieb allerdings eine Brandwache über Nacht an der Einsatzstelle. Matthias Thom ging davon aus, dass noch kleinere Nachlöscharbeiten absolviert werden müssen.

Thom weist darauf hin, dass die Moorflächen aktuell auch trotz der teils starken Regenfälle immer noch sehr trocken sind, „das Regenwasser dringt meist nicht tiefer als einige Zentimeter ein“, so der Feuerwehrmann. Die Feuerwehren warnen davor, Autos abseits von gepflasterten oder geteerten Wegen abzustellen, da durch die Hitze von Katalysatoren die Vegetation darunter in Brand geraten kann. Ob dies auch am Mittwoch ursächlich für den Brand im Moorgebiet war, bleibt offen.