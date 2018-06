Jochen Glutsch (l.) und Maxim Leo sorgten mit ihren Geschichten über die Alterspubertiere für einige Schmunzler unter den Zuhörern. (Sebi Berens)

Syke. Wer es noch nicht wusste: Die um die 50-Jährigen stellen die größte Bevölkerungsgruppe in Europa. Kein Wunder also, wenn sich Journalisten dieser großen Gruppe widmen. „Das ist eine Phase, Hase“ lautet der Titel des Buches von Maxim Leo und Jochen Gutsch. Am Mittwochabend waren die beiden Journalisten in der Buchhandlung Schüttert in Syke zu Gast und bescherten den Gästen einen äußerst amüsanten Abend.

„Wir sind der Preis, weil die Buchhandlung Schüttert den Dekowettbewerb für unser Buch gewonnen hat“, erläuterten die beiden Autoren ihre Anwesenheit und plauderten charmant aus dem Nähkästchen der Alterspubertät. So nämlich nennen sie das Alter um die 50. „Wir haben überlegt, wie man dieses Alter am besten beschreiben kann, und Begriffe wie Mittleres Alter oder Midlifecrisis schienen uns wenig geeignet für ein Buch, das ja die Betroffenen auch trösten soll“, erzählten Leo und Gutsch abwechselnd ins Mikrofon, bevor sie mit der Lesung des ersten Kapitels begannen, das quasi auch die Intention für das Buch enthält: „Müsste ich einen Moment benennen, an dem ich zum Alterspubertier wurde, den ,Point of no return' sozusagen, waren es die zwei Sekunden, in denen mein Augenarzt sagte: ,Tja, sie brauchen eine Brille'.“

Dass diese dann zusammen mit der anderen Brille für Kurzsichtigkeit andauernd verschwand, sorgte bei den ebenfalls der Altersgruppe angehörigen Gästen für viel Vergnügen angesichts der Erkenntnis, nicht länger allein bleiben zu müssen mit den Problemen der Alterspubertät. „Ich verfluchte die Brillen, mein Leben, mein Alter – gottverdammte Sch... nochmal“, setzte Gutsch das Thema fort und hatte zusammen mit Leo haufenweise Fantasie bewiesen beim Schreiben des Buches, das Kurzgeschichten enthält mit so vielversprechenden Kapiteln wie „Kleine Hafenrundfahrt“ oder „Herbst in der Hose“. In dieser ersten Geschichte klingelt ein Mann im weißen Bademantel an der Tür und hält die beiden verschwundenen Brillen in der Hand. Gott höchstpersönlich ist so genervt vom ewigen Jammern und Fluchen des Alterspubertiers, das er sich erkundigt, wie er helfen kann. Am Ende erteilt er den Rat, doch ein lustiges Buch über die Nöte dieser Altersklasse zu schreiben.

Die wurden dann in weiteren Erzählungen auch benannt und sorgten bei den Zuhörern für zahlreiche Dèjá vus, wie etwa der Besuch beim „Uro“. „Als urologische Jungfrau“, so die Selbstbezeichnung im Buch, sei es eine wirklich schwierige Erfahrung gewesen, einen Arzt zu erleben, der vorwiegend mit maritimen Begriffen operierte und einen Untersuchungsvorgang mit den Worten ankündigte: „Bereit für die kleine Hafenrundfahrt?“, zitierte Leo. Für die anwesenden weiblichen Gäste eher unbekanntes Terrain, hatte die Erzählung bei den männlichen Zuhörern offenbar einen hohen Wiedererkennungswert, wie auch die nächste Geschichte über den Männerabend in Brandenburg. „Früher haben unsere Frauen uns wenigstens noch Nutten und Koks zugetraut, heute heißt es bei der Ankündigung des Männerabends in Brandenburg: ,Mach doch...'“, so Gutsch.

Und das sei ja auch nicht verwunderlich, denn die frisch gebackenen Ü-40-Väter schliefen vor dem Kaminfeuer ein, statt auf Piste zu gehen. So habe sich der frühere Abenteuerurlaub in einen Wellnessurlaub verwandelt, erinnerte sich der Autor in einer weiteren Geschichte an den scheußlichen Besuch in einem türkischen Hamam. Dann war auch schon Pause: „Wir sind tatsächlich der Preis, sonst lesen wir in Theatern und Konzertsälen“, erzählten die beiden Autoren, die übrigens noch keine 50, sondern 46 und 48 sind, aber behaupten, die Alterspubertät mit 45 erreicht zu haben. Weiter ging es nach der Pause mit den Trends der Altersgruppe wie dem Fasten, auch als „Ramadan für Hipster“ bezeichnet, und einer Geschichte über den Rollenwechsel in der Familie, die trotz aller Komik sehr berührend das Verhältnis zum Vater erzählte.