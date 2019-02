Viel Technik: Rund um die Löwenzahn-Kinder wurden Mikrofone aufgebaut und Videos gedreht. (Nilüfer Türkmen)

Bremen/Br.-Vilsen. Nur eine Fensterscheibe hat am Sonntagnachmittag Mittag die Lütten von ihren Eltern getrennt. Es war allerhöchste Konzentration angesagt. 20 Kinder der Kindertagesstätte Löwenzahn aus Bruchhausen-Vilsen durften nämlich das „geheimnisvolle Echo der Wassernixe Walter“ sein. Wie Christa Warncke, ein Teil des Bremer Duos Die Hinnerks, erklärte, ist mit dem geheimnisvollen Echo der Klang der vielen Kinderstimmen gemeint. Schon während des Einstimmens war sowohl für die Arbeit im Tonstudio als auch für die Eltern klar: Der Gesang der Kinder lässt kein Herz unberührt. „Ist das niedlich“, war einer der am meisten gesprochenen Sätze.

Das Lied mit dem Titel „Die wilde Vergangenheit“ soll Teil eines Hörspiels werden, das Barbara Thiel und Christa Warncke als Duo Die Hinnerks geschrieben und produziert haben. Thiel hat freie Kunst studiert, arbeitet als Filmemacherin und Regisseurin von Dokumentarfilmen. Seit der dritten Hörspielfolge schreibt sie die wilden Abenteuer der Hinnerks und bringt dabei ihre schwäbische Gründlichkeit ein. Warnecke hat die Hinnerks erfunden, gibt den Geschichten das gewisse Etwas und eine unvergleichliche Spritzigkeit. Sie hat Kunst- und Kulturwissenschaften studiert und ist professionelle Kamerafrau.

„Manche Orte sind besonders„, meinte Warncke. “So besonders, dass man Wunder entdecken kann.“ Unter diesem Motto reist das Duo durch Norddeutschland und lässt sich von den verschiedenen Ortschaften inspirieren. Das Besondere an den Geschichten der beiden ist, dass sie in den Orten ihre Heimat und deren Natur beleuchten. Dabei gibt es sehr viele tolle Details zu entdecken, woraus folglich eine Geschichte entsteht. So hat auch Bruchhausen-Vilsen seinen ganz eigenen Zauber, dem das Duo eine eigene kleine Geschichte gewidmet hat.

In der Geschichte des Duos geht es um eine Zeitreise ins Mittelalter. Aber wie reist man in die Vergangenheit in Bruchhausen-Vilsen? Genau: mit der Eisenbahn. „Bruchhausen-Vilsen ist eben Eisenbahn“, stand für Crhista Warncke fest. Und da beginnt auch die Reise für den vornehmen Esel Eduard von Egon, einem festen Protagonisten aus den Geschichten der Hinnerks. Auch das verfallene Kloster und der Klostergarten am Heiligenberg haben ihren eigenen Charme, der in dieser Geschichte nicht ausbleibt. Aber moment mal: War da nicht die Sprache von einer Wassernixe? Und wo Wasser ist, muss auch eine Quelle sein. Die Wünschequelle aus Bruchhausen-Vilsen ist wohl kaum einem noch bekannt und gleichzeitig der Grund für den Besuch der Kinder, die diesen Zauber mit ihrer gesanglichen Einlage im Hörspiel verkörpern.

Dass die Kleinen Zuhause und mit Kita-Leiterin Anja Marcks viel geübt haben, konnte man schon beim Einstimmen heraushören. „Frau Marcks hat die Kinder gut im Griff“, kommentierte Barbara Thiel. Auch das Team hinter Christa Warncke war erstaunt. „Jawoll“, ertönte es im Tonstudio. „Die machen das gut.“ Als nach dem Einstimmen alle vollzählig waren und es ernst wurde, blieb die Nervosität bei den Kindern nicht aus. „Deine Mama darfst du gleich wieder anschauen“, sagte Anja Marcks freundlich aber bestimmt. Den Blick wieder nach vorn ans Mikro gerichtet, den Rücken zu den Eltern gekehrt und dann ging es nochmal per Endspurt in die letzte Runde. Aber die paar Minuten Konzentration haben riesig viel Spaß gemacht, berichteten die Kinder anschließend einstimmig. Am Ende wurde nochmal gemeinsam mit den Eltern gesungen, damit auch diese nicht außer Acht gelassen werden.

Das Kinderhörspiel soll Ende März unter dem Titel „Die Hinnerks & Frau Müller & die Zeit“ erscheinen, zu der die Kinder das geheimnisvolle Lied aufgenommen haben. Und die wichtigste Regel aus dem Tonstudio lässt sich da wohl auch auf das Warten übertragen: Bis dahin Füße stillhalten!