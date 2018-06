Sie findetʼs super: Christa Gluschak freut sich über die Teilnahme Bruchhausen-Vilsens am Dorfentwicklungsprogramm. (Udo Meissner)

Br.-Vilsen/Hannover. Niedersachsen unterstützt die Entwicklung im ländlichen Raum: 14 Dorfregionen wurden jetzt neu in das Programm zur Förderung der Dorfentwicklung aufgenommen. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast gab jetzt die Teilnehmer am aktuellen Dorfentwicklungsprogramm bekannt. Im Landkreis Diepholz betrifft das Bruchhausen-Vilsen, Bruchmühlen, Gehlbergen, Homfeld, Riethausen, Stapelshorn und Wöpse. Niedersachsenweit, so steht es in einer Presseinformation des niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, profitieren damit inzwischen 58 Dörfer samt ihrer Ortsteile von der Förderung. Niedersachsen wird nach gegenwärtigen Planungen 2019 rund 40 Millionen Euro für die Vorhaben der Dorfentwicklung zur Verfügung stellen.

"Super", findet Christa Gluschak von der Samtgemeindeverwaltung Bruchhausen-Vilsen die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm. "Wir finden das klasse und halten das für eine Chance." Weil für einzelne Dörfer kaum eine Chance bestehe, hat sich Bruchhausen-Vilsen mit Hoyerhagen, Heidböhl, Mallen, Memsen, Rohlfen, Rotenbrande, Tivoli, Vogelsang, Vorberg, Wehrenberg und Bücken aus dem Landkreis Nienburg zu einer Region zusammengeschlossen. "Wir haben jetzt ja schon Gemeinsamkeiten", sagt Gluschak und zählt den Sellingsloh, die Hoyaer Weide, verschiedene Radwege und den Kaffkieker auf. "Und wir sehen noch weitere Verknüpfungsmöglichkeiten."

„Dorfentwicklung ist wegweisend für ein lebendiges Leben auf dem Land“, so Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast anlässlich der Bekanntgabe der Regionen. Nicht nur der Strukturwandel in der Landwirtschaft, sondern auch die demografischen Veränderungen wirken sich direkt auf die kleinen Orte aus. Leere Häuser, fehlende Einkaufsmöglichkeiten und Begegnungsstätten seien oft die Folge. Deshalb gelte die besondere Aufmerksamkeit der Innenentwicklung. Zehn der 14 Dorfregionen partizipieren von dem Modellansatz „Soziale Dorfentwicklung“; so auch die Region Hoyerhagen/Bruchhausen-Vilsen. Dabei werde die Aufmerksamkeit der Akteure durch geeignete Prozess- und Moderationsmethoden in der ersten Stufe der Dorfentwicklung auf das Dorf als sozialer Ort gelenkt. „Jedes Dorf hat seine Stärken. Die gilt es gemeinsam herauszuarbeiten, um Arbeit und Leben auf dem Land attraktiv zu gestalten“, betonte die Ministerin.

Daran machen sich Christa Gluschak und ihre Mitstreiter nun. Nun gelte es, ein Konzept zu erstellen. "Wir haben Ideen im Kopf", sagt die Dame, die im Rathaus für regionale Entwicklung und Förderprogramme zuständig ist. Aber: "Wir wollen diese Ideen gemeinsam mit den Bürgern verfestigen." Einen vorgefertigten finanziellen Rahmen gebe es für die einzelnen Regionen nicht, so Gluschak. "Wir werden in diesem Prozess Sachen entwickeln, von denen sicher nicht alle förderungsfähig sind." Dennoch sollten diese weiter verfolgt werden und entweder aus eigener Tasche oder aus anderen Fördertöpfen bezahlt werden. Für die Entwicklung des Konzeptes will sich die Region Hoyerhagen/Bruchhausen-Vilsen externe Begleitung ins Boot holen. "Unser Ziel ist es, das Konzept in einem Jahr fertig zu haben."

Die interessierten Dörfer mussten sich im Zuge eines Wettbewerbs für die Aufnahme in das Programm qualifizieren. Bis zum 1. August 2017 wurden 41 Anträge abgegeben. Anschließend entschied ein Ranking über die Vergabe. „Jeder Bewerber kann sich als Gewinner sehen. Diese Dörfer haben sich bereits durch die Antragstellung auf den Weg gemacht, um sich weiter zu entwickeln“, freute sich die Ministerin über die hohe Beteiligung. Die Landesverwaltung stehe als verlässlicher Ansprechpartner für die Regionen zur Verfügung. Die vier Ämter für regionale Landentwicklung werden die Teilnehmer bei der Umsetzung der Projekte fachlich unterstützen und begleiten, heißt es.