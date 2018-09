(Illustration: STV - nach einen Foto von Janina Rahn)

Organisieren sei ihr schon immer leicht gefallen, schmunzelt Brunhild Buhre. Mit dieser Gabe jedenfalls hat sie jahrzehntelang Kunst und Kultur veranstaltet, zunächst in der Stadt Sulingen, später dann in der norddeutschen Künstlervereinigung Kunst in der Provinz. Und dabei geriet die gelernte Bürokauffrau zu diesem Job mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde. Denn eigentlich wollte sie Auslandskorrespondentin werden.

„So gern wollte ich durch die Länder reisen und Leute kennenlernen – aber es kam dann ganz anders.“ Denn nach der Flucht aus dem Osten 1946 ließen sich die Eltern der Sechsjährigen in Sulingen nieder, und dort blieben sie. Denn nach Schule und Ausbildung lernte sie ihren Mann kennen, es wurde geheiratet und Kinder waren dann erstmal das zentrale Thema für Brunhild Buhre.

Bis sie einen Teilzeitjob im Sulinger Rathaus antrat – wo sie schon bald wegen ihres besagten Organisationstalents Veranstaltungen vor Ort betreute. Da gab es Anfang der 1980er-Jahre den Sulinger Sommer, zu dem sie Künstler, Verbände und Vereine zusammenbrachte. „Es wurde trotz kleinen Etats ein voller Erfolg, wobei ich schon damals und bis heute sehr viel ehrenamtliche Arbeit geleistet habe, damit es klappen konnte“, erinnert sich die rührige Frau. „Ich wurde immer angesprochen, wenn es etwas zu organisieren gab, was nach außen als wichtig galt.“ Sie war dann quasi – obwohl es so etwas damals noch gar nicht gab – Kultur- und Tourismusbeauftragte der Stadtverwaltung.

Bei der Gründung des Vereins Kunst in der Provinz 1980 wurde sie dort Mitglied. Richtig aktiv musste sie allerdings werden bei einer anderen Gründung, nämlich der des Sulinger Kunstvereins. 90 Interessierte wurden Mitglied – und sie Geschäftsführerin. Es war die Zeit des Aufbruchs der Kommunen, überall wurde Kunst und Kultur wichtig, die Haushalte der Gemeinden ließen das zu. Neubauten und Umbauten, Theaterforen oder Restaurierungen historischer Gebäude gab es allenthalben. Buhre weiß jede Menge über die alten Sulinger Bauwerke. Überhaupt kann sie viel erzählen über ihre Wahlheimat Sulingen, denn sie machte auch noch eine Ausbildung zur Gästeführerin. Dem Verein Kunst in der Provinz blieb sie treu und im ständigen Kontakt mit dem Gründer Hans O.E. Gronau; sogar die Organisation seiner Beerdigungsfeier lag in ihren Händen. Zuvor hatte der bekannte einheimische Künstler sie schon gefragt, ob sie nicht den Vereinsvorsitz übernehmen wolle. Damals, Anfang des neuen Jahrtausends, wollte sie nicht. „Mir war es wichtiger, mit Eintritt in den Ruhestand noch mal zu studieren.“ Also belegte sie Kunst- und Literaturgeschichte an der Uni Bremen und blieb acht Semester dabei.

Parallel hat sie dann aber doch bei den Vorstandssitzungen des Vereins hospitiert und nach ein paar Monaten nachgegeben. Ab 2002 war Buhre die Kulturmanagerin des Kunstvereins – und hatte damit einen ehrenamtlichen Fulltime-Job an der Backe. Dafür verlieh ihr die niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur 2013 eine Anerkennungsurkunde.

Seit der Gründung 1980 mit 26 Mitgliedern ist der rührige Künstlerzusammenschluss auf 260 Mitglieder gewachsen. Und nicht nur das: Die Aktivitäten haben zugenommen, das Interesse von Künstlern aus dem norddeutschen Raum richtet sich vermehrt auf diesen Verein und das Geschehen. Was natürlich gerade eine Vorsitzende zu spüren bekommt. Denn schließlich gibt es neben den internen Abläufen jede Menge öffentliche Auftritte zu absolvieren.

„Seit 38 Jahren steht der Verein für die Entfaltung von Kunst und Kultur abseits der großen Metropolen, aber zwischen ihnen und in der gesamten Fläche, im Nordwesten Deutschlands“, sagt die Vorsitzende. „Die Mitglieder unseres Vereins haben sich zusammengefunden, um Lebendigkeit und Vielfalt des künstlerischen Schaffens zu leben, zu fördern und auszubauen.“

Eine bunte Palette künstlerischer Angebote prägen den Verein: Vorträge, Diskussionsforen, Symposien, Künstlergespräche und vieles mehr. Immer dabei ist Brunhild Buhre beispielsweise bei der Vergabe eines vereinsinternen, aus Eigenmitteln finanzierten Kunstpreises, seit 2004 bei den Eröffnungen des jährlichen Bildhauersymposiums in Weyhe. „Unser wichtigstes Vereinsziel ist, Vernetzungen unter den Mitgliedern zu schaffen, damit sie sich treffen und austauschen können.“ Dazu gehört für Buhre vor allem auch die Schaffung von Öffentlichkeit für Kunstschaffende und Werke. Doch wahrscheinlich nur noch bis 2020. „Dann werde ich 80, dann ist es an der Zeit, das Zepter an Jüngere abzugeben.“