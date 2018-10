Ein Forscher mit internationalem Renommee: Hans-Otto Pörtner referiert anlässlich des Bürgermahls in Syke. (Kerstin Rolfes)

Syke. Fenster auf, Sonnenschein. Angenehm warme Luft strömt in den Raum. Weg mit dem Pullover, ist doch Sommer. Ach nee, falsch. Wir gehen auf Mitte Oktober zu. Und die Temperaturen sind immer noch sommerlich. Dazu fällt kaum Regen. So prognostiziert das Umweltbundesamt auch immer häufiger Starkregen und Sturmfluten, dazu im Sommer ausgedehnte Trockenperioden und damit einhergehend die Zunahme hitzebedingter Gesundheitsprobleme. Und von einem gewaltigen Handlungsdruck zur Reduzierung der Erderwärmung spricht der Anfang Oktober veröffentlichte Sonderbericht des UN-Weltklimarates – so gesehen ist es eine Punktlandung, die die Bürgerstiftung Syke in diesem Jahr mit ihrem traditionellen Bürgermahl hinlegt: Der Klimawandel ist Thema der Veranstaltung am Sonntag, 4. November, von 11 bis 14 Uhr im großen Veranstaltungssaal der Kreissparkasse Syke am Mühlendamm.

„Den Vortrag hält Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut für Meeres- und Polarforschung in Bremerhaven, ein international renommierter Experte zu diesem Thema“, freut sich Ralf Michel, Vorsitzender der Bürgerstiftung, über einen „wahrhaft hochkarätigen Referenten“. Pörtner leitet Michel zufolge eine Arbeitsgruppe des Weltklimarates, die sich mit den Risiken und Folgen des Klimawandels sowie den Möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel beschäftigt. In dieser Funktion war er auch an der Erstellung des Sonderberichts beteiligt, der am 1. Oktober veröffentlicht wurde. Der Sonderbericht dient als Grundlage für die Arbeit der Weltklimakonferenz vom 3. bis zum 14. Dezember im polnischen Kattowice.

Laut Ralf Michel befasst sich Pörtners Vortrag in Syke mit Ökosystemen und der Menschheit im Klimawandel. „Aus Sicht des Weltklimarates reichen die bisher getroffenen Maßnahmen bei weitem nicht aus, und die negativen Auswirkungen des Klimawandels werden auch bei uns immer deutlicher erlebt“, betont der Fachmann. Sein Vortrag gibt einen Überblick und Ausblick auf das, was noch vor uns liegt und diskutiert auch die immer noch möglichen Lösungswege für das Erreichen der Pariser Klimaziele.

„Wer sich für das Bürgermahl anmeldet, den erwartet eine Mischung aus festlichem Drei-Gänge-Menü und dem Vortrag von Professor Pörtner“, erklärt Ralf Michel das Procedere für diejenigen, die noch nicht an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. „Der Vortrag wird dreigeteilt, zwischen den einzelnen Teilen wird jeweils ein Gang des Bürgermahls serviert. Und das Ganze endet traditionell mit einem Kaffee und der Gelegenheit, unserem Referenten Fragen zu stellen oder mit ihm zu diskutieren.“

Zur Deckung der Kosten des Bürgermahls dient der Teilnehmerbeitrag von 50 Euro pro Person. Darin enthalten sind der Vortrag, das dreigängige Menü, der Wein und alle anderen Getränke sowie der abschließende Kaffee. Um ihr Motto – „Mit Vergnügen Gutes tun“ – mit Leben zu füllen, bittet die Bürgerstiftung zugleich um eine Zuwendung. Die Hälfte davon fließt als Zustiftung ins Stiftungskapital, die andere Hälfte der Spenden wird für die Projektarbeit der Stiftung verwendet.

Die Anmeldeunterlagen für das Bürgermahl finden sich unter www.buergerstiftung-syke.de auf der Internetseite der Bürgerstiftung. Sie können aber auch per E-Mail direkt bei Ralf Michel unter ralfmichel@web.de angefordert werden.