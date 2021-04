Unter der Regie von Gisela Schwarz (Mitte) und Renate Frank (links) ist eine Ausstellung in den Fenstern des Barrier Hachehuus entstanden. Pastorin Susanne Heinemeyer und die Konfirmanden haben sich zur Klimafastenaktion verschiedene Werke ausgedacht. (Michael Galian)

Bunte Dekorationen kann man zurzeit in vielen Fenstern des Hachehuus in Barrien entdecken, sie bedeuten, dass sich die evangelische Kirchengemeinde am Klimafasten beteiligt. „Wir haben uns nicht eins zu eins an die Ideen aus den Vorgaben gehalten, sondern nach und nach die Dekorationen zusammengestellt“, erklären die Organisatorinnen Gisela Schwarz und Renate Frank, die mit ihren Kreationen Mitte Februar den Auftakt gemacht hatten. Jede Woche soll einem Motto gewidmet sein: mal dem Wasserfußabdruck, mal sparsamem Heizen oder bewusstem Digital-Sein oder einfachem Leben, vegetarischer Ernährung, anders unterwegs sein oder etwas wachsen zu lassen. Daraus ist nun eine Ausstellung entstanden, die besichtigt werden kann.

Geht man einmal ums Gemeindehaus an der Glockenstraße herum, dann kann man sehen, welche Gedanken sich Konfirmanden, die kleine Fastengruppe oder Pastorin Susanne Heinemeyer gemacht haben. Passend zu vorgegebenen Themen sind dort ungewöhnliche - oder auch mal schräge - Ideen zu kleinen Installationen geworden. Wichtig sei gewesen, dass die Teilnehmer zum Perspektivwechsel gekommen seien und das auch anderen empfehlen. Pastorin Heinemeyer erklärt: „Alleine oder gemeinsam kann man in den sieben Wochen vor Ostern verschiedene Aspekte von Klimagerechtigkeit kennenlernen und in den eigenen Alltag integrieren.“

3900 Liter Wasser pro Tag

„Lieber ohne Fleisch“ verkündet ein Papier, zu dem große Rinderaugen von Fotos schauen, und ein Zettel besagt: „Ich esse nur noch am Wochenende Fleisch und kaufe dafür Bioprodukte.“ Oder in einem anderen Fenster kleben zum Thema Essen viele Impulszettel – wie sie offiziell heißen – über einem schönen alten Puppenherd.

Richtig voluminös ist die Fenster-Ecke zum Wasserfußabdruck beim großen Saal geworden. Da stehen zwölf Zehn-Liter-Eimer voller Wasser, Renate Frank erklärt: „Diese Eimer besagen, dass jeder von uns in Deutschland rund 120 Liter Trinkwasser pro Tag verbraucht – und das nicht nur beim Trinken. In Lebens­mitteln, Konsumgütern und Dienstleistungen steckt ebenfalls Wasser.“ Der tägliche Wasserfußabdruck betrage so fast 3900 Liter – und die Hälfte stecke in importierten Produkten, ergo lebe jeder in Deutschland auf Kosten anderer Länder und trage teilweise unbewusst zu Wassermangel und -verschmutzung in anderen Regionen bei. Dort im Fenster sind die Impulszettel zu Wassertropfen geworden mit Aufschriften wie: „In Zukunft trinke ich regionales Mineralwasser oder steige um auf Leitungswasser.“

Das Klimafasten ist eine ökumenische Fastenaktion, die dieses Jahr zum siebten Mal stattgefunden hat. Der Zeitraum ist immer zwischen Aschermittwoch und Ostern, in diesem Jahr also seit dem 17. Februar. Klassischerweise umfasst das die Passionszeit, in der früher schlicht auf Essensumstellungen geachtet wurde. „Da hat sich aber viel verändert, aktuell werden alle möglichen Themen zum Klimawandel verarbeitet“, sagt Heinemeyer. Die Aktion fußt auf einer Idee der Evangelischen Kirche in Westfalen. Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit tue Leib und Seele gut, denn so lasse sich spüren und erleben, was der Mensch wirklich brauche, was wichtig sei für ein gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung.

In diesem Jahr arbeiten 16 evangelische und katholische Kooperationspartner an den Inhalten und der Gestaltung der Kampagne, die aufgrund der Pandemie mehr zum Betrachten von außen einlädt. Ausgearbeitet, angeboten und getragen werden die Vorschläge von einem Team aus vier katholischen Bistümern und Diözesen sowie zwölf evangelischen Landeskirchen. Die geschmückten Fenster im Hachehuus bleiben noch weitere vier Wochen zu betrachten.