Ein Höhepunkt des Maimarktes: Bei der Modenschau auf dem Engelbergplatz zeigen anliegende Geschäfte, was demnächst so en vogue ist. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Modenschau, zahlreiche Aussteller, Kinderanimation, Flohmarkt, dazu offene Geschäfte – am Sonntag, 27. Mai, geht's im historischen Ortskern wieder rund. Die Fördergemeinschaft (FG) Bruchhausen-Vilsen lädt wieder zu ihrem Maimarkt ein. Für Carsten Kraft eine Premiere. Der neue Marktmeister hat gemeinsam mit FG-Geschäftsführer "Ecki" Meyer "eine bunte Mischung an Ausstellern gewinnen können sowie ein interessantes Rahmenprogramm zusammengestellt". Und zum Bummeln gibt es ausreichend Zeit, von 11 bis 18 Uhr.

Eins der inzwischen schon traditionellen Glanzlichter ist die Modenschau auf dem Engelbergplatz. Ab 14 Uhr stellen örtliche Geschäfte vor dem Eingang zu Heimausstattung Struß neue Trends vor. Neu dabei ist diesmal Cordula Kastendiek mit ihrem Team von „Jacke & Buxe“. Alle anderen sind quasi alte Bekannte: Wohnen-Moden-Schuhe Bullenkamp, Mönius Wesens-Kleider, Strick und Mode, Gutmanns Sport und Mode sowie die Raiffeisen-Warengenossenschaft schicken Models auf den Catwalk. Die Moderation übernimmt in bewährter Weise Annette Kempf, für Ton und und Technik ist Bernhard Helmkes Musikcontainer zuständig. "Bernhard wird mit seinen DJs während des gesamten Maimarktes die Besucher auf dem Engelbergplatz musikalisch unterhalten", lässt Carsten Kraft wissen.

Auch für die Lütten ist gesorgt. Nicht nur zum Schlickern gibt es ausreichend bei den heimischen Gastronomen – erstmals dabei: Kzwei –, aber auch an ungezählten Verpflegungsständen. Entsprechend gestärkt können die Kids sich dann einer umfangreichen Animation mit diversen Aktivitäten unterziehen. Dazu kommen ein Glücksrad, ein Karussell vor ehemals Raumausstattung Meier sowie Vorführungen und Fahrzeugpräsentation von Feuerwehr und Deutschem Rotem Kreuz auf dem Parkplatz zwischen Getränkehaus und Zahnarztpraxis an der Bahnhofstraße. Wer noch Spielzeug und Bücher übrig hat: In der Sulinger Straße ab Engelbergplatz findet ein Flohmarkt statt. Kinder auf Decken zahlen keine Standmiete, Erwachsene an Tapeziertischen schon, nämlich zwei Euro. Anmeldungen zum Flohmarkt sind nicht erforderlich.

Ein weiterer Hotspot im frühlingshaften Treiben ist der Vorplatz des Geschäfts Wohnen-Mode-Schuhe Bullenkamp, laut Carsten Kraft "der zentrale Platz im Ortskern". Musik für Jung und Alt wird dort gespielt, ab 15.30 Uhr steht eine Tanzvorführung auf dem Programm: Die Kids der Tanzsportgemeinschaft Bruchhausen-Vilsen sorgen für Stimmung und führen unter anderem den Tanz des Jahres 2018 auf. Eine halbe Stunde später beginnt an gleicher Stelle eine Versteigerung von gebrauchten und gut erhaltenen Fahrrädern samt Zubehör. Lukas Langstädtler, Zahnarzt aus Schwarme, hat schon im vergangenen Jahr den Auktionator gegeben und greift auch diesmal wieder zum Mikrofon. "Der Erlös aus dieser Versteigerung kommt einem guten Zweck zugute", erklärt Carsten Kraft.

Dazu kommt eine Vielzahl an Ständen und Buden, die schon jetzt Geschenkelaune weckt. So werden unter anderem Edelrost-Artikel und Gartenbedarf angeboten. Dazu kommt der verkaufsoffene Sonntag. Auch hier präsentieren sich neue Geschäfte. So Ralf Schmidt von der Fahrrad-Schmiede in der Assessorstraße sowie das Kaffeehaus Orlamünde in der Bahnhofstraße. Direkt gegenüber schenkt die Weinscheune aus Gehlbergen Prosecco und Weine aus. Und wer dem Ganzen noch ein Sahnehäubchen aufsetzen will, der kann sich mit dem Oldtimer-Shuttle kostenlos zwischen Küchenwelt Klingeberg, Holzhandlung Ulrich, Gutmann und dem Engelbergplatz hin und her chauffieren lassen. Hinfahrt stündlich von 11 bis 17 Uhr ab Küchenwelt Klingeberg, Rückfahrt stündlich von 11.30 bis 17.30 Uhr ab Poggenkrog.

Dass es bei einem derartigen Auftrieb zu Verkehrsbehinderungen kommt, ist unvermeidlich. Wie Carsten Kraft mitteilt, werden folgende Straßen am 27. Mai von 6 bis 24 Uhr gesperrt: Bahnhofstraße ab Feldstraße bis einschließlich Engelbergplatz, Sulinger Straße bis Zum Holzhof, Brautstraße bis Einmündung Vilser Schulstraße, Linnenberg sowie Assessorstraße und Bollenstraße ab Einmündung Vilser Schulstraße bis Bahnhofstraße. An diesen Straßen sind auch alle Parkstreifen sowie die Parkplätze zwischen Getränkehaus und Zahnarztpraxis gesperrt.

Noch Fragen zum Flohmarkt? Noch ein altes Fahrrad für die Auktion im Keller? Dann hilft ein Anruf bei Carsten Kraft unter 01 60 / 97 36 36 47.