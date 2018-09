Das Gözleme, ein mit Spinat gefüllter Fladen, wird auf dem Sac, einer großen gasbeheizten gewölbten Metallplatte, zubereitet. (Jonas Kako)

Syke. Auch wenn die Osmanli Camii Moschee in Syke noch nicht im Blickfeld war – sie hat weder Minarette noch eine Kuppel – so lockte der Duft von Gebratenem und Gebackenem am Sonnabend und Sonntag zur Kermes in die Bahnhofstraße. In einem ehemaligen großen Wohnhaus hat der Türkisch-Islamische Kulturverein 2012 Gebets-, Lehr und Unterrichtsräume für Arabisch und Koranlehre eingerichtet. Davon profitieren nun auch viele Flüchtlinge. Sie lernen Deutsch oder nehmen Hilfe in Anspruch bei Ämtern.

Der Verein mit derzeit 86 Mitgliedern finanziert sich neben der Unterstützung aus der Türkei durch Spenden und eine monatliche Zahlung von zehn Euro, Rentner und Studenten zahlen die Hälfte. Im Obergeschoss wohnt Imam Abdurrahman Emin. Er war an dem Tag noch auf der Rückreise von einer Pilgerfahrt nach Mekka und Ercan Güllü, Student der Finanzwirtschaft, führte durchs Haus. Ohne Schuhe um keinen Schmutz hineinzutragen betritt man eine Moschee, denn die Gläubigen knien beim Gebet ja auf dem Boden, der hier mit grünem Teppichboden mit roten Diagonalstreifen ausgelegt ist. Kein Prunk ist zu sehen, keine teuren handgeknüpften Bucharas, wie man sie als Tourist aus großen Moscheen in türkischen Urlaubsstädten kennt. Kein goldener Stuck oder Mosaike an den Wänden. Alles ist in schlichtem Weiß gehalten.

Vom Bayanlara, dem Raum für die Frauen, geht es durch eine Schiebetür in den größeren der Männer, den Erkelec. „Zum Freitagsgebet zur Mittagszeit sind dann oft 130 bis 140 Gläubige hier“, sagt Güllü. Der Freitag ist für Muslime ein Feiertag, jedoch kein Ruhetag. Vor dem Gebet, das etwa eine halbe Stunde dauert, steht für die Männer im Abdesthane, eine rituelle Reinigung an. Auch seinen Geist einzustimmen, sich zu sammeln, gehört dazu. Jeweils dreimal in vorgegebener Reihenfolge wäscht sich der Gläubige. Zuerst die Handgelenke, spült den Mund und inhaliert Wasser in die Nase, wäscht das Gesicht, dann die Unterarme, fährt mit nassen Händen über das Kopfhaar, befeuchtet die Ohren, wäscht bis zum Knöchel erst den rechten dann den linken Fuß. „Imam Abdurrahman Emin hält seine Predigt, die Khutba, in Deutsch erst in einer Nische, dann den zweiten Teil von der mehrstufigen Kanzel aus, der Minbar“, erklärt Güllü. Religiöses kann eine solche Predigt des Vorbeters enthalten oder sich mit gesellschaftspolitischen Fragen befassen. Auch rein türkische Themen aus der Geschichte oder Politik werden hier in Deutschland angeschnitten.

Der Dachverband ist der Verein Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib). Zum Abschluss der Predigt ist aus der Sure 62 zu hören: „Und gedenkt Gott viel, auf dass es euch wohlergehen möge.“ Als Frau, das Haar zu verhüllen, wurde bei der Führung nicht gefordert. Auf die Frage, ob es vielleicht anfangs mit den Nachbarn Probleme gegeben hätte, als hier eine Moschee eröffnet wurde, schüttelt Güllü den Kopf. „Nein, nie. Wir hatten und haben ein gutes Verhältnis mit allen.“ Im Hof hinter dem Haus sind die Plätze an den Tischen inzwischen gut besetzt, überwiegend von türkischen Mitbürgern. Dabei bedeutet doch das Wort Kermes, das Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen. „Heute Morgen waren die ersten aber Deutsche, die ganz pünktlich um 11 Uhr kamen“, sagt Habibe Öztürk lachend. Sie ist die Frau des Vorstands Atilla Öztürk. „Als Fünfjährige bin ich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Pamukkale gekommen“, erzählt sie. „Meine Mutter war Gastarbeiterin.“ Sohn und Tochter sind an verschiedenen Ständen dabei, um zu brutzeln oder den köstlichen glutheißen türkischen Mokka zu brühen.

Heike Böckmann, die um die Ecke wohnt, hat sich gerade Gözleme zubereiten lassen. Sie wählte einen mit Spinat gefüllten Fladen, den Zekiyne und ihre Mitstreiterinnen auf dem Sac, einer großen gasbeheizten gewölbten Metallplatte, backen. Vier, fünf dieser Fladen passen darauf. „Ich liebe den Geschmack, der von unserer deutschen Küche abweicht und komme zu jeder Kermes“, sagt die Nachbarin. Nebenan werden Lachs gegrillt oder Adana Kebap, Hackfleischspieße, und die aus Yufkateig bestehenden und mit Gemüse und Käse gefüllten Börek. Die mit Zuckersirup getränkten, Revani, für deutsche Gaumen so gewöhnungsbedürftigen süßen Grießkuchen, und das Blätterteiggebäck Baklava aus Mandeln, Zimt und Honig fehlen natürlich auch nicht.

Zwei junge Türkinnen widmen sich um die Ecke dem Mehndi, der Bemalung der Hände mit kunstvollen Ornamenten. Aus einer Alu-Spritztüte mit Hennapaste zeichnen sie wie mit einem Füller die Muster auf die Handrücken von zwei kleinen Mädchen. „Nein, unsere Mamas haben uns das nicht beigebracht“, sagt eine der Malerinnen, „wir haben es im Internet gesehen und ausprobiert.“ Viel ist zu entdecken und zu erfahren an diesen Tagen. „Nicht nur wenn Kermes ist, sind die Türen der Moschee für jeden offen, um Einblick zu nehmen. Uns ist jederzeit jeder willkommen“, betont zum Abschluss Atilla Öztürk, „herzlich willkommen“.