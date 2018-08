Auf Augenhöhe: Friedhelm Bilsing und Elke Hollauer sind sich nicht zu schade, auch einmal selber für Bespaßung zu sorgen. (Jonas Kako)

Bassum. Außen baggern, drinnen spielen. Dieses Motto herrscht momentan auf dem Gelände der Lukas-Schule Bassum. Denn während draußen noch Bauarbeiter unterwegs sind, haben einige Kinder der neuen Kita bereits ihre Gruppenräume eingeweiht. Ein Jahr waren sie davor sporadisch in den Mobilbauten untergebracht. Der Umzug hielt dementsprechend einige Überraschungen parat.

Ein Abdeckvlies für Malerarbeiten liegt auf dem Weg zur Eingangstür der neuen Kita der Lukas-Schule. Auch, wenn es kein roter Teppich ist, strahlt er etwas Besonderes aus. Denn die Glastür des Eingangs öffnet sprichwörtlich die Türen zu einem 1,4 Millionen Euro teuren Projekt, das nun kurz vor seiner Fertigstellung steht. Ein geräumiger heller Flur dient als Ort der Begegnung, links und rechts gehen reihum Räume ab. Wenn man die Kinder nicht durch die Glasfenster der Löwen- und Walgruppe sehen könnte, könnte man meinen, der einzige Besucher zu sein. Dabei sind die Zwerge mitnichten flüsterleise. „Das spricht für das Gebäude und die gute Isolierung. Eine niedrige Lautstärke ist aber auch für die Erzieher ein wichtiger Punkt“, erzählt Friedhelm Bilsing, Geschäftsführer der Lukas-Schule.

Neben den angesprochenen Kita-Gruppen liegt auf der rechten Seite auch das Reich der Krippenkinder – die Elefanten. Die ersten kleinen Schuhpärchen haben in den Regalen ihre Stellung bezogen, auf den Böden liegen Matten und Holzspielzeuge, eine Glasscheibe gewährt einen Blick in die noch leeren Ruheräume. Im Mehrzweck- und Bewegungsraum nebenan herrscht ebenfalls noch Stille. Die Turnmatten liegen bereit, das Klettergerüst für die Wand muss noch angeschraubt werden. Dann steht dem grenzenlosen Spielspaß aber nichts mehr im Wege.

Überraschend groß

Die Bauarbeiten verliefen laut Friedhelm Bilsing reibungslos. Bis zu neun Firmen seien mitunter zeitgleich am Werkeln gewesen. Ein paar Dinge seien dann aber doch noch auf der To-Do-Liste unerledigt geblieben: „Mit den Außenlagen wollten wir schon ein Stück weiter sein. Aber das wird im Laufe des Monats fertig und dann ist das ok.“ Auch die Photovoltaik-Anlage des auf dem Niedrig-Energie-System basierenden Hauses folge „erst“ in zwei Wochen. Pünktlich da waren hingegen die Möbel, die am Donnerstag angeliefert wurden. „Von da an haben alle Mitarbeiter der Kita komplett mitgeholfen“, bestätigt der Geschäftsführer.

Von alledem bekamen die Kids nichts mit. Sie betraten am Montag erstmals den Neubau und reagierten zurückhaltend. „Dadurch, dass der Container so klein war, haben die Kinder natürlich gestaunt, wie groß das alles hier ist“, sagt Elke Hollauer und schmunzelt. Ausgerechnet die Toiletten hätten für erste Begeisterung gesorgt. Das ist den Kleinen aber kaum zu verübeln. Denn die Sanitärbereiche überzeugen nicht nur durch ihre sehr gute Ausstattung und Helligkeit, sondern vor allem mit einem Waschbecken, dass sich dank verstellbarem Plastikeinsatz als Wasserspielplatz nutzen lässt. Nicht weniger Stimmung kam sicherlich bei der Einweihung des Speiseraumes auf, der mit einem lindgrünen Fußboden und himmelblauen Wänden zur Stärkung einlädt. Besagtes Essen wird von der Delmewerkstatt in Sulingen angeliefert. Ein weiteres Upgrade übrigens im Vergleich zum Container, in dem noch im Gruppenraum gegessen werden musste. Während drin schon gespielt wird, drehen Bauarbeiter draußen noch Runden mit dem Bagger. „Das ist eigentlich etwas, das von uns nicht gewollt war, aber auch das ist eine Attraktion für die Kinder“, erklärt Elke Hollauer und lacht. Noch zieren die Reifenspuren der Baufahrzeuge das Außengelände der neuen Kita. Das soll sich aber noch in diesem Monat ändern. „Das Gelände wird eingezäunt und geebnet. Des Weiteren werden wir eine Basis-Ausstattung an Sandkästen und Spielen haben“, skizziert Bilsing die Nutzung des etwa 4000 Quadratmeter großen Geländes. Ab dann müsse alles Stück um Stück wachsen. Die Kids haben jedenfalls ein Mitspracherecht. Wasserspielplätze standen da – oh Wunder – ganz oben.

Gabi Kolkmann sitzt auf einem Sofa und schaut ihrer Tochter Kira gelassen beim Spielen zu. „Ich fühle mich schon recht überflüssig“, erzählt die Mutter amüsiert. Die Wahl auf die Lukas-Kita habe sie getroffen, weil das Konzept zu überzeugen wusste. „Hier werden christliche Werte vermittelt, was sonst eher untergeht“, erzählt Gabi Kolkmann erfreut. Und das, wo sie sich zuvor nach eigenen Angaben noch nie wirklich mit der Lukas-Schule befasst hat. Ähnlich begeistert ist Tobias Groch. Seine Frau hat die Lukas-Kita ins Gespräch gebracht, wie er verrät. Mit einem immer wachen Blick auf seine dreijährige Tochter Thamea erzählt er: „Sie fühlt sich super angenommen und spielt mit den anderen, das ist total schön.“ Noch tollen die Kleinen in einer kleinen Gruppe. Denn die Kinder sollen nach und nach in die Kita eingeführt werden. Je drei Kinder pro Gruppe stoßen wöchentlich hinzu. „Wir wollen uns die Zeit für jedes Kind nehmen, damit sich jedes Kind gut eingewöhnen und von Mama und Papa trennen kann“, begründet Elke Hollauer.

Im September sollen alle 45 Knirpse dann zusammen durchstarten. Eltern aufgepasst: Mit den 45 Kindern ist die Kita mit Krippe noch nicht an ihre Grenze gekommen. Für bis zu 65 Kids ist maximal Platz. Dies teilt sich auf 25 Lütte pro Kitagruppe (aktuell rund 20) und 15 für die Krippe (aktuell etwa zehn). Wer eins und eins zusammenzählt, merkt, dass noch Reserven in Kita und Krippe frei sind. „Wenn noch Bedarf ist, können Eltern gerne anrufen. Dann führen wir gerne ein Aufnahmegespräch“, eröffnet Elke Hollauer die „Jagd“. Darüber hinaus sind ebenfalls bei den Mitarbeitern noch zwei Stellen für staatlich geprüfte Erzieher frei – auch hier nimmt die Lukas-Schule Anfragen entgegen, um die momentan sieben Erzieher zu verstärken.