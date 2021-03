Vilsa-Geschäftsführer Henning Rodekohr (von links), der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer und Amai Rodekohr pflanzen gemeinsam einen Baum als Zeichen dafür, dass Vilsa-Brunnen seit März klimaneutral ist. (Michael Galian)

Dass Henning Rodekohr, Geschäftsführer von Vilsa-Brunnen, mit Bedacht bei einer Baumpflanzaktion am Dienstagnachmittag die Apfelsorte Celler Dickstiel wählte, hat etwas mit dem Klima zu tun. Besser gesagt: mit Rodekohrs Vorhaben, in seinem Unternehmen klimaneutral zu wirtschaften. Ein symbolischer Akt also, dieses Bäumchen in Bruchhausen-Vilsen zu setzen. Dafür hatte sich Rodekohr einen prominenten Gast eingeladen: den ehemaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer.

Als um 1850 der Celler Dickstiel, Malus domestica, vermehrt auch in der hiesigen Gegend angepflanzt wurde und sich zunehmender Beliebtheit erfreute, wegen seiner Schmackhaftigkeit und Lagermöglichkeit im Winter, machte sich noch niemand Gedanken zum Thema Klima. Wie extrem sich das inzwischen geändert hat, zeigt die Klimaerwärmung, die durch menschliches Zutun voranschreitet mit zunehmend weltweit schwersten Regenfällen, Hitzeperioden und Dürren. Mit dem Pariser Abkommen verpflichtete sich die Europäische Union 2019, eine Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Europa soll bis zum Jahr 2050 ein klimaneutraler Kontinent werden, der so viele Kohlendioxid-Emissionen beseitigt, wie er produziert.

Henning Rodekohr strebte seinerseits für diesen März an, in seinem Betrieb Emissionen zu reduzieren und Klimaneutralität im Prozessbereich des Mineralwassers zu erreichen. Das ist gelungen, zum Beispiel durch den Einsatz neuer effizienter Abfüllmaschinen, Austausch von Lichtanlagen durch LED-Beleuchtung, oder die Installation von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, um nur einige Beispiele zu nennen.

Gemeinsam mit seiner Schwester Amai und keinem Geringeren als Ex-Minister Klaus Töpfer setzte Henning Rodekohr ein symbolisches Zeichen mit dem Pflanzen des Apfelbäumchens. In unmittelbarer Nähe des Betriebsgeländes sollen im Lauf der Zeit unzählige weitere folgen - vornehmliche alte Obstbaumsorten. Das ist in diesem Fall ein Bemühen, einen Beitrag zu leisten, den Verlust bewährter Sorten zu stoppen und den Naturschutz zu fördern. In großem Rahmen, anlässlich des hundertjährigen Bestehens von Vilsa-Brunnen 2012, ist das schon mit der Neu-Anlage eines Waldes mit mehr als 20.000 Baumsetzlingen auf einem Gemeindegrundstück in Angriff genommen worden.

„Immer wenn es einen Anlass gibt, wird hier in Zukunft an der Wehlmühler Straße gepflanzt“, sagte Henning Rodekohr am Dienstagnachmittag. Zwei weitere Pflanzlöcher zeigten bereits, dass es nicht nur bei Worten bleiben soll und der Dickstiel bald Gesellschaft bekommt. Der Vilsa-Geschäftsführer weiter: „Als Nächstes wird der Fuhrpark in Angriff genommen werden, um den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern. Allmählich wächst dann hier eine Art Streuobstwiese heran.“

„Ja, Bäume habe ich schon des Öfteren gepflanzt“, gab Klaus Töpfer zu. „Ganz besonders am Herzen liegt mir ein Baum, den ich zu meinem 80. Geburtstag 2018 von Bundeskanzlerin Angela Merkel geschenkt bekam. Es ist eine Edelkastanie, die sich prächtig in meinem Garten in Höxter entwickelt.“ Nun also hat er auch einen Baum in Bruchhausen-Vilsen gesetzt. Das Pflanzloch war bereits ausgehoben, gegen Begehrlichkeiten von Wühlmäusen, sich an den Wurzeln gütlich zu tun, eine Wildbissmanschette versenkt, der Apfelbaum von Damenhand platziert und von den beiden Herren mit nigelnagelneuen Spaten in der Erde eingebettet. Ein paar Güsse Vilsa-Brunnen zur Bewässerung hatten eher symbolischen Charakter.

Eine kleine Messingplakette mit der Aufschrift „Vilsa - Klaus Töpfer - 16.03. 2021 - Protecting Tomorrow Today“ hängte Henning Rodekohr abschließend in die Krone. Meint, etwas heute zu bewahren, um es für die Zukunft zu erhalten. Nun muss der Apfelbaum, gegen Wind geschützt mit drei Pfählen, nur noch wachsen. Und vielleicht darf sich Klaus Töpfer irgendwann nach der ersten Ernte an einem Celler Dickstiel erfreuen, der sich sonnenseitig rot gestreift dem Gaumen mit feinem weinsäuerlichen Aroma präsentiert.

Zur Sache

Klaus Töpfer war von 1987 bis 1994 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Zur Erinnerung: In Deutschland war der CDU-Politiker der Hauptverantwortliche für die Einführung des Gelben Sacks. Nach seiner Amtszeit, zuletzt als Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, trat der mittlerweile 82-Jährige im kenianischen Nairobi das Amt als Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen an. Töpfer war Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung, ist Vizepräsident der Welthungerhilfe und in zahlreichen Kuratorien und Kommissionen tätig, Klima und Umwelt betreffend. Auch sein hohes Alter hindert ihn nicht, sich für die Umwelt zu engagieren, was ihn bei der Pflanzaktion zu einem besonderen Baumpartner macht. Der vielfach ausgezeichnete Mann aus wohnt in Höxter, hat ein zweites Domizil in Berlin. Er ist seit 1968 verheiratet, hat drei Kinder und vier Enkel.