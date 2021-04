Im Bereich des Krankenhauses in Bassum an der Marie-Hackfeld-Straße ist es am Dienstagmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Das lag laut Polizei-Information daran, dass knapp 500 Menschen, die sich impfen lassen wollten, mit ihren Autos die Ein- und Zufahrten zum Krankenhaus und die Gehwege blockierten. Das Problem: Dadurch wurde ein Rettungswagen behindert. „Aufgrund der überfüllten Parkplätze wurden Fahrzeuge in Bereichen von Halteverbotszonen unerlaubt abgestellt“, heißt es im Bericht weiter. Daher weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass sämtliche zu impfende Personen oder die Besucher des Krankenhauses die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu beachten haben. Es wird außerdem empfohlen, die zentralen, ausgeschilderten Parkplätze „Impfzentrum“ aufzusuchen, die über die Kirchstraße beziehungsweise Bremer Straße zu erreichen sind. Dieser Parkplatz ist ausgeschildert. Das Ordnungsamt und auch die Polizei werden dahingehend gezielt an diesem Mittwoch kontrollieren.