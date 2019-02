Treffen des Komitees Normandie-Niedersachsen in Hannover, Luise Chevalier in der ersten Reihe. (Foto von 1966) (FR)

Syke. Sie gilt als Wegbereiterin der deutsch-französischen Freundschaft und am heutigen Dienstag, 21. Februar, jährt sich ihr Todestag zum 17. Mal. Die Rede ist von Luise Chevalier. Es ist der Todestag einer Frau, die den Wirren des Krieges mit ihren fünf Kindern ausgesetzt war. Einer Frau, die maßgeblich für die Freundschaft zwischen Syke und der französischen Stadt La Chartre-sur-le-Loir verantwortlich ist. Der Todestag einer Frau, die noch nachfolgende Generationen durch ihren Mut und ihr Engagement beeinflussen sollte.

Luise Chevalier erblickte am 23. Oktober 1913 in Zeesen bei Berlin das Licht der Welt und wuchs als drittes von vier Kindern auf. Ihre Eltern waren der Hauptlehrer Johann Heinrich Ferdinand Wagner und seine Frau Luise Maria Thekla Wagner. 1920 wurde Chevalier in die Volksschule Zeesen eingeschult, besuchte vier Jahre später das Reform-Real-Gymnasium in Königswusterhausen. 1934 machte Luise Chevalier ihr Abitur und verdingte sich unter anderem als Nachhilfelehrerin. „Ein angestrebtes Pädagogikstudium konnte aus materiellen Gründen nicht begonnen werden“, heißt es in einer vor 16 Jahren zu Chevaliers Todestag herausgebrachten Schrift. 1936 heiratete Luise Chevalier den Oberfeldmeister beim Reichsarbeitsdienst, Hans-Georg Chevalier. Kurze Zeit später brachte sie ihren ersten Sohn Hans-Jörg zur Welt, ein Jahr später folgte mit Klaus Rudolf Sohn Nummer zwei. Später sollten die Zwillinge Lore-Rosemarie und Wolfhart Heinrich sowie die Töchter Monika Luise und Anne-Marianne folgen.

Flucht vor der Roten Armee und der SED

1943 bekommt auch die Familie Chevalier die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges zu spüren. Bei der Evakuierung des bombenbedrohten Berlins wird Luise Chevalier mit ihren Kindern in das vom Deutschen Reich besetzte Warthegau in Polen gebracht. Ein Jahr später floh sie mit ihren fünf Kindern mit einem Treck. „Elf Tage dem ständigen Beschuss der Roten Armee ausgesetzt“, wie Ute Krumnack, ehemalige Vorsitzende des Deutsch-Französischen Freundeskreises (DFFK), berichten kann. Das Ziel: Stulln in der Oberpfalz. Dort traf die Familie den Vater wieder. Drei Jahre haben sie in Bayern laut der Schrift in einem Baracken-Flüchtlingslager gelebt. 1947 kehrte die siebenköpfige Familie zurück nach Westberlin, wo sie eine stark beschädigte Notwohnung bezog. Als sich die Lage langsam stabilisierte und auch eine intakte größere Wohnung im Ostberliner Teil Prenzlauer Berg bezogen werden konnte, absolvierten Luise und Hans-Georg Chevalier an der pädagogischen Hochschule in Berlin ein Studium als Gewerbelehrer und arbeiteten in dem Beruf an Berufsschulen und gaben Abendkurse.

Da nicht nur die Probleme durch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) sowie die ständigen Bevormundungen durch das kommunistische System in der DDR immer mehr zunahmen, sondern sich auch explizit die Familie Chevalier immer mehr bedroht sah, floh ebendiese nach Syke. Hier war Hans-Georg Chevalier an der Kreisberufsschule Gewerbelehrer, seine Frau Luise war zunächst an einer Bremer Grundschule angestellt. 1959 unternahm Luise Chevalier ihre erste Fahrt als Dolmetscherin einer Jugendgruppe der Kriegsgräberfürsorge nach Champagné in der Sarthe. Auch der Syker Frank Reglin war damals Teil der Reisegruppe. Für ihn war die Fahrt ein Schlüsselerlebnis, das seinen „persönlichen Weg in Richtung Völkerverständigung nachhaltig geprägt hat. Luise Chevalier hatte nicht nur eine Vision vom 'Zusammenwachsen der Völker Europas'. Sie konnte diese Vision auch anderen Menschen nahebringen.“

Breitere Basis dank Vereinsgründung

Immer öfter engagierten Luise Chevalier und ihr Mann sich am Aufbau erster Kontakte zu Frankreich, organisierten Austausche zwischen Schülern, Lehrern, Feuerwehrmitgliedern, Mitarbeitern der Lebenshilfe und weiteren Gruppen. Chevalier bot kostenlose Französisch-Lehrgänge an, wurde Vize-Präsidentin im Komitee Niedersachsen-Normandie und erhielt 1974 das Bundesverdienstkreuz für ihren Einsatz zur Aussöhnung mit Frankreich. Eberhard Schierenbeck, der selber später viele Jahre den Vorsitz des DFFK innehaben sollte, nahm Ende der 1970er-Jahre erstmals als junger Feuerwehrmann an einem Austausch mit La Chartre Teil. „Dabei habe ich erfahren, dass nur durch das Lernen der jeweiligen Sprache Kontakte, Bekanntschaften und Freundschaften entstehen konnten“, sagt Schierenbeck. Ein besseres Verständnis der Lebensweisen und Bräuche werde erst durch Kommunikation und Austausch möglich. „Für mich eine große Aufgabe. Aber ich fand eine großartige und verständnisvolle Hilfe in Luise Chevalier. Sie nahm mir die Angst vor der französischen Sprache durch ihre abendlichen Sprachkurse“, erinnert er sich.

Auch über ihren Ruhestand hinaus intensivierte Luise Chevalier die Beziehungen zu Frankreich. 1987 gründete sie schließlich den DFFK und wurde dessen erste Vorsitzende. „Mit dem Verein konnte und kann ihre Arbeit auf eine breitere Basis gestellt werden“, erzählt Ute Krumnack. Nach ihrer Zeit als Vorsitzende wurde Luise Chevalier zur Ehrenvorsitzenden ernannt. 1993 folgte im Zuge des 20-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft die Ernennung zur Ehrenbürgerin von La Chartre. „Als sie mit fast 80 Jahren den Vorsitz abgab, setzte sie sich nicht etwa zur Ruhe, sondern ihr ganzes Engagement, ihre Erfahrung und ihre vielfältigen Kontakte dafür ein, nun auch die Annäherung und Freundschaft zu Polen zu schaffen. Lange bevor der Begriff 'Ost-Erweiterung Europas' auftauchte“, erklärt Ute Krumnack. Krumnack selber hatte nach eigenen Worten erst in den letzten Lebensjahren Chevaliers die Gelegenheit, sie kennenzulernen. Die Liebe zur Frankreich habe aber recht schnell eine gemeinsame Basis geschaffen: „Wer mit Luise Chevalier umging, erlebte neben ihrer freundlichen Anteilnahme auch ihre Zielstrebigkeit und ihre ungeheure Selbstdisziplin.“

Als hätte Luise Chevalier nicht schon genug zu tun, organisierte die fleißige Sykerin gemeinsame Studienreisen von Deutschen und Franzosen nach Polen. Vor 25 Jahren knüpfte sie mit Syker Bürgern erste offizielle Kontakte zur polnischen Stadt Brodnica. 1997 musste Luise Chevalier nach einem Sturz mit schwerwiegenden Folgen alle Aktivitäten einstellen. „Sie wurde in ein Altenwohnheim in Syke übergesiedelt und kam zuletzt in einem Pflegeheim in Barrien unter“, sagt Ute Krumnack. Vier Jahre vor ihrem Tod bekam Luise Chevalier das Offizierskreuz des Verdienstordens der polnischen Republik für ihre Dienste um die deutsch-polnischen Beziehungen verliehen – laut Krumnack einer der höchsten Orden Polens.

Am 21. Februar 2002 starb Luise Chevalier. Freunde aus Polen und Frankreich besuchten ihre Beisetzung und nahmen in bewegenden Reden Abschied von der „Grand Dame der deutsch-französischen Freundschaft“. In einer Festschrift zu Chevaliers erstem Todestag sagte Roland Lebrun, Ehrenbürgermeister von La Chartre und Ehrenbürger Sykes, über Luise Chevalier: „Ihr großes Herz, ihre Intelligenz, ihre Kultur und die harten Prüfungen, die sie durchlebt hatte, hatten sie völlig überzeugt, dass die deutsch-französische Freundschaft und das gegenseitige Verständnis eine Notwendigkeit seien und dass die Städtepartnerschaften solide Grundlagen bilden würden, um dieses Europa zu erbauen, das unsere Generation unseren Kindern und Enkeln anvertrauen wird. Die Erinnerung an Luise Chevalier wird uns nicht verlassen.“ In diesem Sinne: Chapeau et merci, Luise Chevalier.