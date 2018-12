Jannick Schwarm (v.l.), Justin Sagart, Ines Lücke, Lea Hollauer, Jenny Menger und Dagmar Koplin starten am kommenden Mittwoch die nächste Containment-Aktion. (Lena Mysegades)

Syke. „Die Besucher des Arequipabasars sind recht bedrückt aus dem Container herausgekommen“, sagt die Zehntklässlerin Jenny Menger. Kein Wunder, denn sie und ihre Mitschüler vom Kulturprofil des Gymnasiums Syke haben in dem grünen Container, der erst seit Kurzem auf ihrem Schulhof steht, eine auditive, recht beklemmende Flucht-Situation simuliert. Dabei ist der Arequipabasar doch eigentlich ein fröhlicher Weihnachtsbasar des Gymnasiums, bei dem es um Plätzchen und Kakao geht. Doch die Gymnasiasten wollten in diesem Jahr mehr an den Mann und an die Frau bringen als lediglich Gebäck und Heißgetränke. Nämlich ein Kulturprojekt mit Tiefgang.

„Wir wollten die Konfrontation mit dem Thema Flucht über verschiedene sinnliche Zugänge erreichen“, meint Ines Lücke, Deutschlehrerin am Gymnasium. Dieses Vorhaben haben die Profilschüler folgendermaßen realisiert: Wer den Container betritt, setzt sich in dessen Mitte auf einen Stuhl. Die schwere Eingangspforte wird zugesperrt und es erklingen Schussgeräusche. Das Gefühl auf einem Flüchtlingsboot zu sein, wird durch Geräusche des Meeres erreicht. Es platscht und es ist laut. Bis auf den Stuhl und die Plakate an den Wänden ist das grüne Mobil leer. Dadurch wird die Akustik im Inneren besonders eindrücklich. Es echot und schallt. Dennoch: Jenny Menger hat viel positives Feedback erhalten. „Auch, wenn es ein ernstes Thema ist, die Besucher haben unser Containment-Projekt positiv aufgenommen“, ist sie sich sicher.

Und wieso wird das Ganze nun als Containment bezeichnet? Jannick Schwarm erklärt: „In dem Wort steckt eben der Container und das Entertainment drin.“ Mit der Idee, eine Präsentation mal in so einer Form zu realisieren, sei dann auch das Thema Flucht aufgekommen. Da die Geflüchteten in ihren Flüchtlingsunterkünften schließlich Container bewohnen würden.

Am Mittwoch, 19. Dezember, ist in der Zeit von 16 bis 16.45 Uhr eine weitere Containment-Aktion am Gymnasium Syke geplant. Dann können sich Interessierte wieder auf die Sound-Installation einlassen. Zudem werden die Profilschüler auch eigene Kunst präsentieren und Texte vorlesen, die sich dem Thema Flucht widmen. Danach sind im Vier-Wochen-Takt noch weitere Termine angesetzt, wie Dagmar Koplin, Kunstlehrerin am Gymnasium, anmerkt. So wird es im Januar eine interaktive Veranstaltung für Grundschulkinder geben. Auf die Frage, ob die Eindrücke im Container denn kindgerecht wären, antwortet Ines Lücke: „Nein, sicher ist unser Projekt in dem Alter noch zu verstörend.“ Deshalb habe man für das junge Publikum eine abgeschwächte Version des Fluchtprojekts zusammengestellt. „Wir werden dann Märchen und Geschichten aus fernen Ländern erzählen und gemeinsam Lieder singen.“ Im Februar werde ein Geflüchteter aus eigener Perspektive von seinen Erfahrungen erzählen.

Das Container-Projekt vereint auf diese Weise die Themenschwerpunkte Kunst, Musik und Literatur. Genau das soll das Kultur-Profil erreichen, wie Justin Sagart (zehnte Klasse) erklärt. „Als wir Schüler uns in der achten Klasse entscheiden sollten, welches Profil wir wählen, fand ich die Zusammensetzung aus verschiedenen Kernfächern interessant.“ Oft werde dieses Profil unterschätzt, wie die Schülerin Jenny Menger sagt. Dabei sei es mit viel Arbeit verbunden. Das sieht Ines Lücke genauso wie sie. „Man benötigt viel Kreativität für dieses Fach“, sagt Lücke. Und für die Anfertigung des Containment-Logos, hätten alle Profiler viel handwerkliches Geschick bewiesen.

Der grüne Container ist übrigens eine Leihgabe der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) „Die AWG unterstützt uns häufig. Wenn wir bei Theaterstücken Bühnenbildhilfe brauchen zum Beispiel.“ Und auch diesmal hätten sie direkt „Ja“ gesagt.