Zum Kampfe: Bernhard Hennen ist Mitglied einer Schwertkampfgruppe und trat einige Jahre auf Mittelaltermärkten als Gladiator auf. (Stephan Sasse)

Bernhard Hennen: Ich freue mich schon, wenn die Werbung das so hinstellt und kriege rote Ohren. Aber ich hoffe, die Kollegen ärgern sich nicht zu sehr. Denn ich weiß, dass Schreiber wie Markus Heitz und Cornelia Funke super verkaufen. Aber ich gehöre sicher zu den Top Ten.

Es war eigentlich gar nicht mein ursprünglicher Lebenswunsch, Autor zu werden. Aber neben dem Studium habe ich für kleinere Tageszeitungen geschrieben und Berichte für das Radio gemacht. Das hat mir viel Spaß gemacht. Gegen Ende des Studiums habe ich allerdings gemerkt, dass mir das mangels Jobaussicht zu stressig wird.

Ja, als Student habe ich als “Weihnachtsmannsöldner“ gearbeitet. Das Faszinierendste daran war, an einem Heiligabend gleich mehrere sehr unterschiedliche Heiligabende zu erleben. Ich war bei sozial schwachen Familien in Wohnvierteln mit üblem Ruf. Die konnten sich einen Nikolaus eigentlich gar nicht leisten und begrüßten mich mit: "Darf's ein Klarer sein, oder so?" Das war total süß und liebevoll. Die hatten keine Kohle, haben aber alles für ihre Tochter gemacht – total gegen das Klischee, was man so hat. Zwei Stunden später war ich dann in einem Villenviertel, wo die Angestellten mit ihrem Chef gefeiert haben. Da hatte jeder ein Geschenk für sein eigenes Kind und ein bis zwei für das Kind des Vorgesetzten. Die Kinder gingen im Strom der Geschenke regelrecht unter. Irgendwann wird es, wenn es passt, Teil einer Geschichte.

Ich wollte ursprünglich für die Schwertkampfszenen in meinen Büchern recherchieren. Damals hat mir ein Lektor gesagt, dass sie so unrealistisch wirken und aus einem Hollywoodfilm stammen könnten – bitter, aber wahr. In Satzvey, in der Eiffel, habe ich dann einen Mittelaltermarkt besucht, den Schwertkämpfern zugeschaut und Notizen gemacht. Als die Akteure gemerkt haben, dass ich Autor bin, haben sie mich mit ins Lager genommen und mir alles gezeigt.

Fantasy habe ich schon immer gemocht. Schon mein Sportlehrer hat zu mir gesagt, dass ich wohl eher ein "Tausendseitenleser" als ein "Tausendmeterläufer" sei und hat mir "Herr der Ringe" in die Hand gedrückt (lacht). Das war genau das Richtige. Drei Jahre danach hatte ich in einem Bericht einen langen Artikel zu DSA (Anm. d. Red. Das schwarze Auge, ein Rollenspiel) gelesen. Der hat mich so fasziniert, dass ich mir am nächsten Tag das Grundregelwerk in der Buchhandlung besorgt habe. Weil ich sowieso immer selber Abenteuer in dem Universum geschrieben und erweitert habe, habe ich Kontakt zum Verlag aufgenommen, der die Abenteuer herausbrachte. Dort habe ich Ulrich Kiesow in einem Interview meine Idee zur Phileasson-Saga vorgelegt, was ihn überzeugt hat.

Ich liebe den weiten Blick auf die Welt. Das Gefälle in einer Woche konnte von einer ganztägigen Reportage im Obdachlosenasyl montags bis zum Bericht über eine große Film-Gala samstags reichen. Ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt und in meinen Büchern verarbeitet. Die Zeit als Journalist war wesentlich für mein späteres Schreiben.

Ich habe zum Beispiel im Ausland mit einem PLO-Terroristen gesprochen, der dem Schwarzen September angehörte. Er hat sich als Freiheitskämpfer gesehen und am Gaza-Streifen friedlich und ohne Einfluss von Israel leben wollen. Später war er bei der Polizei und kämpfte selber gegen Terroristen. Er war sich bewusst, dass er auf der Todesliste der israelischen Armee steht und einen erneuten Einmarsch Israels nicht überlebt. In meinem Buch "Elfenkönigin" habe ich den Koboldrebellen Elija Glops eingebaut. Auch er ist ein Freiheitskämpfer, und die Elfen sehen ihn als „Terroristen“ und üblen Störfaktor in einer friedlichen Welt. Ich präsentiere den Lesern gerne viele verschiedene Ansichten und möchte sie darauf stoßen, dass sich die Dinge widersprechen. Die Leser sollen ihre eigene Wahrheit finden.

Über die Journalisten-Schiene. Ich habe für einen Artikel mit ihm geplaudert. Er hatte die nötige Erfahrung im Fantasy-Bereich und hat mir gezeigt, was er anders machen würde oder wie man einen besseren Twist in die Handlung bekommt. Später hat Wolfgang mich meinen eigenen Weg gehen lassen. Aber ich kann sagen, dass ich ohne ihn nicht in das Verlagsgeschäft gekommen wäre. Wolfgang hat mir damals für mein Buch "Das Jahr des Greifen" seinen Namen ausgeliehen. Dadurch hat sich das Buch viel besser verkauft. Und er hat keinen Cent an Tantiemen dafür genommen.

Ja genau. Ich leide seit meinem 17. Lebensjahr an Morbus Crohn. Mit der Krankheit konnte ich lange gut leben, doch dann gab es im letzten Jahr überraschend einen schweren Schub. Das hat mich umgehauen, da auch die Option einer schweren Operation im Raum stand. Ich habe in der Zeit eine Medikamenten-Therapie erhalten, bei der das Immunsystem extrem heruntergefahren wurde. Der Rat meiner Ärzte war daher, mich so wenigen Bakterien wie möglich auszusetzen und die Öffentlichkeit für einige Zeit zu meiden.

Das bedeutet mir sehr viel. Die Schriftstellerei ist im Gegensatz zur Journalistik ein einsamer Beruf. Man sitzt in seinem Kämmerlein und schreibt. Ich bin vom Typ her aber jemand, der gerne rausgeht und neue Leute kennenlernt. Da sind Conventions eine tolle Lösung, sich diesen Teil zu holen. Es macht Spaß, mit den Menschen zu reden und ohne Schranken zu erfahren, wie sie die Bücher finden. Richtig getroffen hat mich auch, letztes Jahr nicht die Frankfurter Buchmesse besuchen zu können – das erste Mal seit 20 Jahren.

Ja, ist es. Ich spiele selber gerne mit Figuren von Perry-Miniatures, deren Detailtreue ich sehr schätze. Jetzt gerade stehen ein bemaltes Einhorn auf dem Tisch vor mir und eine Figur, die als "weiße Königin" in einem neuen Buch von mir auftauchen wird. Ich simuliere mit den Figuren Kampfszenen und schaue zum Beispiel, wie ein Bogenschütze schießen und was er aus seinem Blickwinkel nicht sehen könnte. Das hilft, Geschichten plastischer werden zu lassen. Letzten Sommer konnte ich mir sogar einen Traum erfüllen und Michael und Alan, die beiden Designer von Perry-Miniatures, in Nottingham besuchen.

(Lacht) Ich habe schon den eigenen Ehrgeiz, meine Bücher so gut es geht hinzubekommen. Auch wenn es Fantasy ist, soll es sich so glaubwürdig wie möglich anhören für die Leser. Ich erschaffe Welten, die sich glaubwürdig anfühlen sollen.

Ich lese zum Beispiel medizinische Literatur und spreche dann mit Ärzten. Je mehr man über ein Thema weiß, desto besser schreibt man. Einen Luftröhrenschnitt bringt man viel besser rüber, wenn man sich vorher mit einem Arzt unterhalten hat. In dem Moment nach dem Schnitt kann der Mensch nicht mehr sprechen. Danach führt man ein Röhrchen ein, in der Fantasy beispielsweise ein Schilfrohr, und dann geht es mit den unappetitlichen Details los, die wir den Lesern hier besser ersparen. Das alles einzubeziehen, lässt die Szene viel griffiger wirken. Das berührt den Leser viel mehr als nur zu sagen, er nimmt ein Messer und setzt an.

Ich war selber ja vor zwei Jahren schon einmal bei den Namenlosen Tagen. Das war mehr wie ein Familienbesuch. Von daher wird es ein Heimspiel der allerschönsten Art. Robert und ich haben ein Spielchen. In der Phileasson-Saga schreibe ich aus der Sicht von Beorn, dem Blender, und er übernimmt Asleif Phileasson. Wenn wir zusammen auftreten, schelten wir uns gegenseitig Lügner, daran haben wir einen großen Spaß. Das ist leider weg, wenn nur einer da ist. Er hat mich aber darauf hingewiesen, dass das Publikum sehr auf Beorns Seite war. Ich bin sehr gespannt, wie es bei mir werden wird. Ich habe den Verdacht, dass sie immer den schützen, der gerade nicht da ist. Darum wird es Zeit, dass wir irgendwann zusammen auftreten, um die genaue Rollenverteilung auszuloten (lacht).

Ich werde definitiv aus "Die Chroniken von Azuhr – Der Verfluchte" und dem fünften Band der Phileasson-Saga "Schlangengrab" lesen. Letzterer erscheint erst am 12. März. Die Lesung ist daher eine Premiere im norddeutschen Raum. Ich bin aber auch Roberts Meinung und finde es viel netter, mit den Leuten zu plaudern. So eine Lesung ist die Gelegenheit, all die Geschichten hinter der Geschichte eines Romans zu erfahren. Von Glorie bis Pleiten, Pech und Pannen.

Ich werde noch ein wenig herumschlendern und mit allen plaudern, die mit mir reden möchten. Ob ich selber spielen kann, weiß ich noch nicht. Wenn Tabletop-Runden laufen, werde ich mich daneben stellen, zuschauen und ab und zu einen schlauen Spruch bringen (lacht).