Es wird wieder gedreht in Schwarme: Regisseur Marcello Monaco (von rechts) begutachtet, wie Daniela Franzen und Andrea Duschek von Kameramann Ralf Schauwacker in Szene gesetzt werden. (Vasil Dinev)

Auch die aktuelle Corona-Krise hält den Schwarmer Heimat-, Umwelt- und Kulturverein Eule nicht davon ab, dem kulturellen Leben im Dorf neuen Schwung zu verleihen. Zwar mussten geplante Veranstaltungen wie anderen Orts auch in dieser Zeit abgesagt werden, gleichwohl setzte die missliebige Situation die Kreativität nicht außer Kraft. Hermann Schröder, der Vereinsvorsitzende, brachte die Grundidee ein. Der erste Gedankenaustausch mit dem Künstler-Duo Daniela Franzen und Marcello Monaco fand zunächst im Corona-adäquaten Modus per Telefon statt. Als Kulturpreisträger 2017 des Landkreises Diepholz stehen beide sicherlich auch dieses Mal für die künstlerisch ambitionierten Akzente. Heraus kam ein weiterer Schwarmer Film nach dem „Schatz von Schwarme“.

Die drei Urheber führte die Corona-Krise quasi lautmalerisch zu ihrer Protagonistin Corina Krose, einer Verkäuferin im Einzelhandel. Vom Charakter her eher zurückhaltend und ein bisschen schüchtern, bewältigt sie ihren privaten Alltag frei von Medien – ohne Handy, Zeitung oder andere Informationslieferanten. Zu Beginn der Handlung ist sie aus ihrem zweiwöchigen, einsiedlerischen Urlaub heimgekehrt, den sie ohne weitere Kontakte verbracht hatte. Aufgrund ihrer Wissenslücken sieht sie sich nun völlig unvorbereitet mit dem neuerdings so merkwürdigen Verhalten der anderen konfrontiert. Mit Hilfe des filmischen Erzählens wollen die Initiatoren „auf spielerisch-humorvolle Weise den gegenwärtigen Veränderungen nachspüren und sie dokumentieren“, ließ Schröder im Vorfeld verlauten. Aufgrund der staatlich veranlassten Vorgaben werde der „Wunsch nach einer Rückkehr zur sogenannten Normalität“ hervorgerufen. Infolge der neuen Erfahrungen erhalte das bisher „gewohnte Zusammenleben“ eine besondere Relevanz. Der circa halbstündige Kurzfilm greift mit seiner Handlung die real eingetretene Thematik und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das private Leben auf. Distanz- und Hygieneregeln bestimmen, wie jeder weiß, das Miteinander. Und gab es da nicht auch die Panik: kein Klopapier?

Drehschluss für Mai geplant

Die Dreharbeiten sollen noch im Mai abgeschlossen werden. Der Film trägt den Arbeitstitel „Das Leben der Corina Krose. Schwarme in Zeiten von Corona“ Die ursprüngliche Geschichte für das Drehbuch stammt von Daniela Franzen, die zudem die Hauptrolle übernommen hat. Die Funktion des Regisseurs wird überwiegend von Marcello Monaco wahrgenommen, zugleich wählt er die Filmmusik aus. Wie bei dem vor drei Jahren entstandenen Schwarmer Kriminalfilm führt Ralf Schauwacker die unerlässliche Kamera und zeigt sich für die technischen Anforderungen und den Schnitt verantwortlich. Für seine abschließende Bearbeitung schätzt er den benötigten Zeitrahmen auf zwei bis drei Wochen.

Für die grundlegende Organisation und die finanziellen Förderung ist Hermann Schröder zuständig und wird von Hannelore Dixon akquisitorisch unterstützt. Des Weiteren beteiligen sich mehr als 40 interessierte Schwarmer aktiv an der filmischen Umsetzung und übernehmen verschiedene Rollen.

Ein Teil der Akteure fand sich dafür jüngst an unterschiedlichen Drehorten ein. Verschiedene Szenen standen auf dem Drehplan – in Robberts Huus sowie in der örtlichen Sporthalle, dazu wurde eine Jogger-Szene im Außenbereich des Mühlenwegs gedreht, im weiteren Verlauf des Abends versammelte sich die Crew beim Friseur „Hair World“. In die Einzelsequenzen führten Franzen inhaltlich und Schauwacker mit Blick auf die Aufnahmen die Spielenden ein, gaben ihnen anhand der Instruktionen Sicherheit. Mimik, Gestik, Sprache und Handlungsabläufe sollten hierbei rollengemäß harmonieren. Offensichtlich erfüllte alle Beteiligten eine muntere Spielfreude.

Über die Verbundenheit, „die Zusammenarbeit mit den Leuten“ in diesen von Corona geprägten Zeiten freute sich auch Franzen ganz besonders. Sie begeisterte, „wie toll alle mitmachen und zusammen engagiert sind“. In ähnlicher Weise äußerte sich Schröder und war außerdem sehr froh über die vorteilhafte Wetterlage. Wodurch der Ablaufplan insgesamt eingehalten werden könne. Demgegenüber bewunderte Monaco, „dass die Leute sehr viel Geduld mitbringen, um mitzuarbeiten“. Für ihn selbst sei es die größte Freude „zu sehen, wie jeder Teil eines Ganzen ist“. Das bedeute für alle, „wieder zusammen zu leben“.

Natürlich gibt es auch Gedankenspiele darüber, wie und wann der Kurzfilm vor Publikum gezeigt werden kann. Eine Idee ist, möglicherweise ein Open-Air-Kino zu organisieren, bei dem die Abstandsregeln selbstverständlich eingehalten werden sollen. Eine abendfüllende Kombination mit dem Krimi „Schatz von Schwarme“ sei denkbar. Alternativ könnte der Kurzfilm aber ebenso im Vorspann einer Filmvorführung im Autokino gezeigt werden.