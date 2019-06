Die große Gartenausstellung in Bruchhausen-Vilsen bietet wieder eine Vielzahl an Sorten der Königsblume. (Home & Garden Event GmbH)

Heiligenberg. Dass Rosen blühen, merkt man auch ohne Augenlicht. Zu intensiv ist der Duft, als dass er mit seiner leicht himbeerigen Note an den Nasenlöchern vorbeiziehen könnte. Folglich ist das Rosenfest am Heiligenberg auch ein Genuss für das olfaktorische System der Besucher, nicht nur für die Optik. Aber es gibt von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, noch viel mehr zu erleben auf dem Areal rund um Forsthaus und Klostermühle.

Rosiger Angebotsstrauß

Gastgeber dieses blühenden Festes ist Familie Brüning. Ihr nur wenige Kilometer von Bruchhausen-Vilsen gelegenes Anwesen bildet den perfekten Rahmen für diese traditionelle und einzigartige Veranstaltung. „Schon von Weitem leuchten die bunten Farben der Blumen auf dem Gelände des Forsthauses Heiligenberg“, schwärmt Franziska Koepp, Pressesprecherin der veranstaltenden Home-And-Garden-Event-GmbH. „Inmitten der wundervollen Naturlandschaft von Bruchhausen-Vilsen erblühen Hunderte Rosenstöcke und verwandeln das historische Anwesen in einen farbenfrohen Festplatz.“ Die Königin der Blumen zeigt aber mannigfaltige Gesichter: Gartenrosen, Vitalrosen, Ramblerrosen, Rosenstämme und Containerrosen. Rosen an Bögen klettern dank Rankhilfen gen Himmel und Stauden präsentieren sich in handgetöpferten Blumenschalen. Fachliteratur vervollständigt den rosigen Angebotsstrauß.

Vielfältig wie die Rosenpracht ist auch das Angebot der Aussteller, die mit schönen und ausgefallenen Dingen rund um das Thema Garten, Wohnen und Lifestyle locken. Dazu passend ist auch das Rahmenprogramm prachtvoll zusammengestellt. Das beginnt mit Mode unterschiedlicher Stilarten. Dazu gehört romantische Mode im nordischen Stil, Gehröcke nach Maß oder hochwertige Lederbekleidung. Lässige Country-Bekleidung und Harris Tweed werden angeboten, dazu exklusive Taschen, Gürtel und Armbänder. Accessoires komplettieren den Look. „Hüte und Kopfbedeckungen sind in diesem Sommer bei Mann und Frau besonders angesagt“, weiß Franziska Koepp. Die passenden Modelle, Tipps und Anregungen geben die Händler auf dem Rosenfest gerne. Besonders peppig ist der angebotene Modeschmuck: stilvoll und edel der antike Schmuck, ein Hingucker die Armbanduhren aus Holz.

Doch auch an Haus und Garten wurde gedacht. Entsprechend gibt es bei der Veranstaltung zahlreiche Anregungen. Wohlige Wärme versprechen dabei Feuerstellen, Feuertonnen oder Gartenkamine. Leuchtende Fackeln tauchen die ausgelassene Runde mit Freunden oder der Familie in ein warmes Licht, auf Formgrills, Napoleongrills, orientalischen Grills und Grilltischen werden Steaks und Würstchen gebrutzelt. Die Gartenmöbel und Accessoires gibt es passend dazu. Und weiter: Gartenlounges, Teakholzmöbel, hochwertige Edelstahlmöbel, antike und moderne Gartenaccessoires, Strandkörbe, Sonnensegel und anderes Sonnen- und Regenschutzzubehör.

Für Leckerschnuten ist ebenfalls vor Ort gesorgt. Beispielsweise werden Elch-, Reh- und Wildschweinschinken serviert. Dazu gibt es Hirschsalami und Flammlachs sowie als Ergänzung selbst hergestellte Mischungen aus Nüssen, skandinavischen Lakritzen und mediterrane Köstlichkeiten.

Geöffnet ist das Rosenfest vom 5. bis zum 7. Juli täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt neun Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Hunde können mitgebracht, müssen jedoch an der Leine geführt werden.

Der SYKER KURIER verlost mit freundlicher Unterstützung der Veranstalter fünfmal zwei Karten für das Rosenfest am Heiligenberg. Wer zu den Gewinnern zählen möchte, schicke bitte eine E-Mail mit dem Teilnahmewunsch an die Adresse redaktion@syker-kurier.de. Einsendeschluss ist der 14. Juni, 15 Uhr.