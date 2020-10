Bernd Diekmann vom Verein Eule hilft den Kindern beim Zusammenbauen der Nisthilfen für Vögel. (Michael Braunschädel)

Schwarme. Umweltschutz und Artenvielfalt beunruhigen seit geraumer Zeit die Gemüter. Die Schwarmer Umweltgruppe des Vereins Eule begegnet dieser Problematik mit verschiedenen Projekten und Aktivitäten. Der Umbau des ehemaligen Trafoturms zu einem „Vogelhotel“ und die Aktion „Nistkastenbau – ein Umweltnachmittag für Grundschüler“ zählen dazu. Eines ihrer Grundanliegen ist es, die Brutmöglichkeiten der heimischen Vögel zu optimieren.

Bereits seit 27 Jahren gibt es dieses Angebot auf dem Außengelände von Robberts Huus. „Nicht in jedem Jahr, aber doch in jedem zweiten oder dritten“, berichtete der 2. Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Suling. Zudem könne diesmal damit den eingeschränkten Spielräumen infolge der Corona-Pandemie eine sinnvolle Aktivität entgegengesetzt werden. Anders als erhofft nahmen allerdings nur fünf Kinder am Sonnabend die Gelegenheit wahr, Nistkästen für den Garten zu Hause herzustellen. Sie gingen jedoch mit Freude und äußerst tatkräftig zu Werke.

Selbstverständlich standen ihnen Material und Handwerkszeug zur Verfügung. Gleichwohl zeigten sich das Mädchen und die vier Jungen durchaus geschickt und gelangten so zu erfolgreichen Ergebnissen. Innerhalb von knapp zwei Stunden wurden von jedem Kind zwei Vogelkästen aus Kiefern- beziehungsweise Tannenholz gezimmert. Der höhere ist für Höhlenbrüter wie etwa Meisen vorgesehen. Als erstes musste das Loch glatt geschmirgelt werden, um einen problemlosen Einflug zu gewährleisten. Die Größe dessen richtet sich übrigens nach der Vogelart. Der zweite, für Nischenbrüter wie Bachstelzen oder auch Rotkehlchen geeignet, ist flacher gehalten und als Halbhöhle ausgebaut. Mithilfe ordentlicher Nägel und einem Hammer gelang es, beide bezugsfertig zu errichten. Für die Bohrlöcher in der unteren Platte, die Staunässe verhindern, waren die Erwachsenen zuständig. Ebenso für die Einrichtung des herunterklappbaren Bodens, der die Reinigung des Nistkastens erleichtert, wenn die Jungvögel endlich das Nest verlassen haben. Gemeinsam wurde geklärt, in welche Himmelsrichtung das Einflugloch zeigen sollte – nämlich Südost. Und dass ein Kompass für die Ermittlung hilfreich sei, wussten nicht nur die Großen.

In diesem Jahr erstmals bezogen

Die kurze Limo-Pause und der kleine Abstecher zum Eulenturm „Im Fleut“ boten allen eine willkommene Abwechslung. Der ehemalige Trafoturm wurde nach der Klärung der Eigentums- und Nutzungsrechte ab 2016 zum „Vogelhotel“ umgebaut. Die weitere Entwicklung wie dessen Ausstattung mit einem Solarpanel liegt Suling und Eule-Mitglied Burkhard Reimann „besonders am Herzen“. „Der Einzug einer Schleiereule erfolgte, noch bevor der Innenausbau abgeschlossen war“, erinnerte sich Reimann. Im Januar entdeckte er zunächst ihre Hinterlassenschaften („Gewölle“), als er das Turminnere in Augenschein nahm. Tags darauf gelang es ihm, die neue Bewohnerin zu fotografieren. Im März konnte er ihr Gelege von sechs Eiern besichtigen und einen Monat später schlüpften fünf junge Eulenküken. So besteht die begründete Hoffnung, dass auch in den folgenden Jahren der eingerichtete Eulen- und Falkenkasten Zuspruch finden wird.

Im Außenbereich des Eulenturms sind seit geraumer Zeit verschiedene Vogelkästen für Meisen, Spatzen und andere heimische Vogelarten angebracht. Des Weiteren befindet sich hier ein Sommerquartier für Fledermäuse. Die Kinder zeigten sich auf ihre Art interessiert. So fielen ihnen sofort die Nistkästen im Dreierpack („eine Reihenhaussiedlung für Spatzen“) auf. Auch der „Vogelwecker“, eine Infotafel zu zehn Vogelstimmen und den jeweiligen Weckzeiten, begeisterte die Grundschüler. Nicht zuletzt, weil sie sich über einen QR-Code mit dem Smartphone anhören ließen. Der Kuckuck war für alle eindeutig erkennbar und unverwechselbar, aber auch die Stimme der Kohlmeise konnten die Kinder zuordnen. Ein Junge sagte nachdenklich: „Einen Kuckuck habe ich in diesem Jahr bei uns gar nicht gehört.“