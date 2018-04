Zaubern einige Überraschungen aus dem Hut: Die Vorstandsmitglieder Carmen Schumacher (von links), Heike Röpke, Birgit Thalmann und Sandra Landsberg haben das Programm des Landfrauenvereins Syke organisiert. (Janina Rahn)

Syke. Der runde Geburtstag des Landfrauen-Kreisverbands Grafschaft Hoya durfte auch nicht im Flyer zum Programm der Syker Landfrauen fehlen. Die Feier am 18. Oktober zum 70-jährigen Bestehen des Kreisverbands, dem der Syker Verein angehört, bildet den Höhepunkt und Abschluss des Programms. Für gute Stimmung im Syker Theater will ab 18 Uhr der bekannte Ernährungsexperte, Bestsellerautor, Radiokolumnist und TV-Gast Patric Heizmann sorgen. Er präsentiert seine witzige Gesundheitsshow „Essen erlaubt! Verboten war gestern“ – also Comedy mit Nährwert. Heizmann gibt Gesundheitstipps für Kopf, Bauch und Bewegungsapparat. Zudem räumt er mit Diät-Mythen und populären Irrtümern auf.

Heizmann beschäftigt sich unter anderem mit diesen Fragen: Warum ticken Männer und Frauen bezogen auf Ernährung anders? Leiden die Deutschen vielleicht doch alle schon an Naschdemenz? Der Komiker illustriert humorvoll Ess-Gewohnheiten, die Grundlagen und Funktionen des Körpers, lässt die Organe miteinander sprechen und klärt über den ewigen Kampf zwischen Kopf und Bauch auf. „Ich will, dass meine Zuschauer in meiner Show Spaß haben beim Thema Mensch, Ernährung und Bewegung, um anschließend etwas für sich mitnehmen zu können. Vor allem das Verständnis für sich selbst, für den eigenen Körper und das Ohr für die innere Stimme. Denn was will die Stimme in mir wirklich, wenn sie gerade lauthals nach Chips und Cola schreit?“, kündigt er auf seiner Internetseite an.

Das Programm der Syker Landfrauen beginnt am 10. April mit einem Seminar zum Thema "Gemüse im Hochbeet". Der Syker Verein ist überzeugt: Das Gemüse im Garten anzubauen und zu ernten, ist ein Genuss. Die Dozentin Anja Wirthmann erklärt, welche Gemüsearten wie und wann gut kombiniert werden können und wie am besten gesät, gepflanzt und geerntet wird. Garten-Freunde sollten sich zudem den 11. Mai vormerken. Dann besuchen die Landfrauen die Ausstellung "Gartenpartie" im Museumsdorf Cloppenburg. Fahrradtouren bieten die Landfrauen am 27. Mai, 14. Juni und vom 11. bis 12. August an. Bei der "Tour de Flur" lernen die Teilnehmer am 27. Mai landwirtschaftliche Betriebe kennen. Nach der Sterntour am 14. Juni mit Überraschungsziel erwartet die Radler ein Grill-Büfett. Auf schönen Nebenwegen geht es bei der dritten Tour nach Hude. Eine Gästeführerin begrüßt die Radler und erzählt etwas über die Gemeinde und ihre Klosterruinen.

Eine Modenschau sehen sich die Landfrauen am 18. April in Lübbecke an. Danach fahren sie mit der Ausflugsbahn Minna durch Bad Oeynhausen. Die Perlen im Atlantik, Jersey und Guernsey, entdecken Interessierte vom 24. Mai bis zum 1. Juni. Die Inseln liegen vor der Küste Nordfrankreichs; sie verbinden französisches Flair mit britischem Lifestyle. Leer – das Tor Ostfrieslands – erkundet der Verein am 5. und 6. Juli. Eine kulinarische Stadtführung durch Syke steht am 27. Juli an. Elke Butt und ihre Kollegin zeigen die Hachestadt mal von einer anderen Seite. Mit den Teilnehmern probieren sie leckere Kleinigkeiten in mehreren Restaurants, die Besitzer stellen ihre Lokale vor.

Die Vorsitzende des Landfrauenvereins, Birgit Thalmann, betont, dass sich die Angebote nicht nur an Landfrauen richten: "Wir sprechen jede Frau an." Frauen, die sich über alle weiteren Veranstaltungen informieren möchten, können das auf der Internetseite www.landfrauen-syke.de tun. Dort können sie sich anmelden. Alternativ nehmen Veranstalter unter den dort angegebenen Telefonnummern Anmeldungen an.