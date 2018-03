Syke. Auf die Suche nach neuen Klamotten hat sich am Donnerstagvormittag ein Unbekannter in Syke begeben. Drei Damenoberteile sollten es sein – die der nun Gesuchte jedoch nicht bezahlte. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte gegen 10.30 Uhr im Außenbereich einer Boutique an der Schloßweide zugeschlagen. 150 Euro sind die erbeuteten Kleidungsstücke wert, die der Gesuchte vom Auslagenständer klaute, ehe er die Flucht in unbekannte Richtung antrat. Die Polizei Syke bittet nun Zeugen, sich unter 0 42 42/ 96 90 zu melden.