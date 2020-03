Geschichte rundherum: Im Obergeschoss des Verlies’ soll es eine moderne Ausstellung geben. Dafür sucht Susanne Reichelt vom KuH noch Menschen, die sich anschließen. (Vasil Dinev)

Bassum. Bassum strotzt nur so vor historischen Gebäuden und alten Schätzen. Das Stift ist eines der berühmtesten Beispiele, in Neubruchhausen steht die Alte Oberförsterei, die Mühle, auch die Kirche in Nordwohlde ist mehrere Jahrhunderte alt. Aber auch im Bassumer Kerngebiet steht natürlich mehr als nur das Stift – die Freudenburg etwa. Mit auf dem Gelände befindet sich auch das Verlies. Und darum dreht sich eines der neuesten Projekte des Kultur- und Heimatvereins (KuH). Und dafür sucht er Mitstreiter.

Denn die Ehrenamtlichen haben viel vor mit dem ehemaligen Gefängnis. Susanne Reichelt vom Vorstandsteam des KuH sitzt im Keller des Verlies’ an einem Tisch. Ein Nagelkreuz ist an der Wand angelehnt und erzählt davon, dass Bassumer im Ersten Weltkrieg für den Krieg gesammelt haben. Namen sind auf den Nägeln eingraviert. Ein Schild daneben zeigt an, dass 1918 4600 Goldmark gesammelt wurden. „Das Kreuz wollen wir noch an einen prominenteren Ort aufstellen“, kündigt Susanne Reichelt an. Das wird aber nicht die einzige Veränderung sein, die sie mit dem Aktionsteam vorhat.

Zwei Etagen weiter oben soll es den deutlichsten Wandel geben. „Die Ausstellung steht seit vielen Jahren genau so und ist altmodisch“, gibt Reichelt zu. Daher kam die Idee auf, das Verlies umzugestalten. Im Erdgeschoss sollen Veranstaltungen stattfinden – Lesungen etwa. Folgt man der Treppe ins erste Obergeschoss, zeigt sich der historische Schatz. Alte Krüge, Dokumente aus dem Mittelalter, ein Schreibtisch. „Wir wollen eine Dauerausstellung zur Geschichte Bassums machen, aber auch Raum für wechselnde Ausstellungen lassen“, sagt Reichelt. Das bedeutet: weniger Vitrinen, mehr Schautafeln. Einfach moderner soll’s werden.

Momentan besteht das Team aus ihr, Bodo Heuermann und Hermann Cordes. Die drei sind noch auf der Suche nach Mitstreitern, die auch Lust haben, in der Geschichte der Lindenstadt zu wühlen und sie zu präsentieren. Thematisch dreht es sich um das Amt Freudenberg mit den Flecken Bassum und Loge sowie die Geschichte der Freudenburg. Historische Entwicklungen, Gerichtswesen, Baugeschichte – Bassum hat viele Geschichten zu erzählen. „Wir arbeiten auch eng mit dem Stadtarchiv und dem Syker Kreismuseum zusammen“, erzählt Reichelt von einem Treffen mit Kreismuseumsleiter Ralf Vogeding. Dieser gab den Ehrenamtlichen ein paar Tipps an die Hand, wie sie die Ausstellung präsentieren könnten.

Was kommt auf die Freiwilligen zu, wenn sie ihr Interesse bekunden? Zunächst geht es darum, die Objekte zu sichten, zu listen und nach und nach den Themen – Beispiel: Baugeschichte, Gerichtswesen – zuzuordnen. Klar, Schwerpunkte kann man setzen. Exponate und Quellen dazu sind zahlreich vorhanden. So zeigen Apotheken, Drogerien, ein Friseur oder ein Uhrmacher, dass es einen gewissen Wohlstand in Bassum gegeben hat – und das schon im 19. Jahrhundert. „Das kann man an einzelnen Handwerken deutlich machen“, berichtet Reichelt. So etwas wird es natürlich auch zu sehen geben. Dabei geht es nicht darum, möglichst umfangreich aus jedem Handwerk zahlreiche Werkzeuge auszustellen, sondern mehr Handwerk und Gewerbe vor Ort zu illustrieren. Den Startpunkt der Geschichte sollen das Stift und die Freudenburg bilden. „Natürlich gab es eine Besiedlung weit vorher“, weiß Reichelt und erzählt von einem möglichen Holzturm auf dem Gelände der Freudenburg.

Die Ausstellung soll übrigens passend zum Tag des offenen Denkmals im September eröffnet werden. „Im letzten Jahr kamen viele Menschen vorbei, um sich das Verlies anzugucken“, freut sich die Nordwohlderin über das Interesse an der Geschichte. Beim Blick auf den Kalender zeigt sich aber, dass es gar nicht mehr so viel Zeit ist. Reichelt stellt schmunzelnd fest: „Wir müssen so langsam anfangen.“



Wer Interesse hat, beim Aktionsteam mitzuwirken, kann sich bei Susanne Reichelt unter der Telefonnummer 0 42 49 / 96 13 61 melden. Sie gibt auch weitere Informationen hinsichtlich gemeinsamer Treffen heraus.