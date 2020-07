Khumora schaut noch ein wenig schüchtern drein. Chefarzt Massud Mamarvar ist zufrieden mit der Heilung der Verbrennungen. (Vasil Dinev)

Bassum. Khumora liegt in ihrem Bett und schaut ein wenig fern. Dabei hat sie ihren Kuscheltierbären im Arm, weitere sitzen auf ihrem Bett und leisten ihr Gesellschaft. Auf dem Tisch am Fenster liegen Zettel, Khumora hat ein wenig gemalt. Eine Szene, die alltäglicher nicht sein kann. Ein Mädchen, das sich zur Behandlung im Krankenhaus in Bassum befindet.

Doch bei Khumora ist nichts alltäglich. Die Sechsjährige hat sich mit heißem Wasser verbrüht. Durch die Narbenbildung konnte sie ihren linken Arm nicht mehr bewegen. „Eine Folge von unbehandelten Verbrennungen“, sagt Doktor Massud Mamarvar. Narben verziehen die Haut, sodass es zu Beeinträchtigungen kommt. Mamarvar ist Chefarzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie in Bassum und kümmert sich unter anderem um Kinder wie Khumora. Vor wenigen Tagen hat Mamarvar die Verbände gewechselt. „Sieht gut aus“, sagt der Experte. Alles natürlich unter Narkose. Ein Erwachsener würde die Schmerzen aushalten können, Kinder nicht. Und nicht nur Haut haben Mamarvar und sein Team transplantiert, sondern auch Drähte eingesetzt, damit sich der linke Arm streckt. Durch die lange Zeit, in der er am Körper festgewachsen war, haben sich die Muskeln stark verkürzt. Khumora könnte ohne den Draht ihren Arm gar nicht mehr richtig strecken und benutzen. „In Deutschland sieht man so etwas nicht“, sagt der Facharzt. Hier könne man Verbrennungen ganz anders behandeln als in anderen Ländern.

Seine Patienten kommen dabei aus Angola, Usbekistan oder Afghanistan. Durch die Organisation Friedensdorf in Oberhausen landen sie auf dem OP-Tisch von Mamarvar und im Krankenhausbett in Bassum. „Erst kommen sie ein bis zwei Wochen ins Friedensdorf, dann zur Behandlung zu uns“, erzählt Mamarvar. Die Kinder müssten sich erst ein wenig zurechtfinden, weil: Sie sind allein. Eltern oder Familie bleiben in der Heimat. Zweimal im Jahr startet ein Flieger, der die Kinder mitnimmt. „Es kann sein, dass ein Kind ein Jahr lang von zu Hause weg ist“, sagt er. Nur für eines hebt kein Flugzeug ab.

Kein Wunder, dass sie zu Beginn noch schüchtern sind, ganz weit weg von zu Hause. Auch Khumora. „Irgendwann haben sie dann eine Bezugsperson im Pflegepersonal oder bei den Ärzten“, erzählt Mamarvar. Dann seien sie auch offener. Der Vorteil bei Kindern: Sie lernen schnell. Zwar spricht Khumora kaum, aber sie versteht sehr viel Deutsch. Und das, obwohl sie erst seit diesem Jahr in Deutschland ist. Im Februar kamen zwei Kinder, die in Bassum behandelt werden sollten. Eines wurde operiert und konnte zurück zu seinen Eltern, Khumora musste warten – Corona. „Wir durften nicht operieren“, erinnert sich der Facharzt an die Anfangszeit der Corona-Krise. Seit Juni geht das wieder, Ende desselben Monats wurde Khumora operiert. Das Gute ist, dass Kinder nicht nur schnell lernen, sondern, dass ihre Haut auch schnell heilt.

Zwischen einem und vier Kindern behandeln Mamarvar und sein Team in jedem Jahr. Die Fälle werden an ihn herangetragen. „Manchmal bekommen wir schon Bilder, wenn sie noch in ihrem Heimatland sind. Es wird dann direkt angefragt, ob wir sie behandeln können“, berichtet er. In Bassum selbst gibt es das Projekt schon lange. Norbert Grieb, Mamarvars Vorgänger, hat schon Kindern geholfen. Seit sieben Jahren sitzt Mamarvar im Sattel und hat das Projekt fortgeführt.

Mittlerweile gibt es ein Spendenkonto, um diese Operationen zu finanzieren. „Da kommt immer was zusammen“, freut sich Mamarvar. Er ist überzeugt, dass Menschen gerne etwas tun, wenn es eine Aktion vor Ort ist und man sieht, was daraus wird. „Ich behandele Menschen, die es sonst echt schwer und woanders kaum eine Chance haben.“