Der Landfrauen-Kreisverband Grafschaft Hoya holt Bäume beim Erdbeerhof Nüstedt ab, um Bienen zu helfen. (Jonas Kako)

Landkreis Diepholz. Rainfarn-Seidenbiene, Puder-Furchenbiene, Große Keulhornbiene, Spalten-Wollbiene, Schwarzbürstige Blattschneiderbiene, Kleine Fleckenbiene, Steppenbiene, Frühlings-Pelzbiene, Ackerhummel – allein in Deutschland gibt es laut der Internetseite www.wildbienen.info mindestens 565 Bienen-Arten. Mehr als 50 Prozent davon stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Und da ohne Bienen viele Pflanzen nicht mehr bestäubt werden, hätte ein Aussterben fatale Folgen. Noch ist es nicht so weit, aber gerade in Deutschland nahm auch die Anzahl der Bienenstöcke seit 1987 laut Food And Agriculture Organization (FAO) von annähernd 1,9 Millionen auf gut 740 000 ab. Zeit, dem entgegenzuwirken, finden die Landfrauen des Kreisverbandes Grafschaft Hoya. Am Montag erhielt jeder Ortsverein eine Blumenweide.

Blumenweide – klingt idyllisch. Und platzraubend. Ist es aber nur zum Teil, denn schon eine Pflanze kann eine Bienenweide sein. So holte Rosi Wiese von den Twistringer Landfrauen einen Bienenbaum beim Erdbeerhof in Nüstedt ab, Gisela Buschmann bekam einen Zierapfelbaum für den Bassumer Stiftspark, und Annette Wöbse vom Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode schleppte eine Cornel-Kirsche mit in die Heimat. Felsenbirnen gab es für Imke Wicke aus Martfeld sowie für Petra Hüneke und Anja Duveneck aus Syke. Derart ausgerüstet standen die Landfrauen aus der ehemaligen Grafschaft Hoya auf dem Erdbeerhof Nüstedt und feierten ihren Umwelt-Coup mit einem Smoothie aus Bananen, Erdbeeren, Kiwis und Orangensaft.

Eine der Kupfer-Felsenbirnen wurde anschließend mit Hilfe des Hausmeisters Marc Podszuck vor dem Haupteingang der Barrier DRK-Seniorenresidenz eingepflanzt. In ganz Niedersachsen lässt der Landfrauen-Landesverband (NLV) zurzeit bienenfreundliche Gehölze pflanzen. Eine Aktion zum 70-jährigen Bestehen des NLV. Der hilft bei der Finanzierung der Pflanzen und hat mit der Bingo-Umweltstiftung noch einen Sponsoren aus dem Köcher gezogen. Und weil so nicht viel gezahlt werden musste, legten die Landfrauen aus der Hachestadt für das Seniorenheim noch einen Apfelbaum und einen Hibiskus oben drauf.

Notwendig ist es allemal. Die Lebensräume der Bienen werden immer kleiner, lässt Jutta Hohnholz, Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbands Grafschaft Hoya, wissen. Pflanzenschutzmittel, Bakterien, Viren und Parasiten setzen den Bienen zu. Ein Beispiel: Die nach Europa eingewanderte Varroa-Milbe, die vielen Bienenvölkern im Winter arg zusetzt. Zudem biete die Landwirtschaft oft zu wenig Raum für Blütenpflanzen, die nach der Obst- und Rapsblüte für ausreichende Pollen- und Nektarversorgung sorgen.

Was könnte denn jedermann tun, um Maja und ihren Anverwandten zu helfen? Annegret Nüstedt weiß die Antwort. „Im Garten sollte über das ganze Jahr etwas blühen“, rät sie. Im Sommer würden ausreichend Blüten mit ihrem Nektar locken, aber im Frühjahr und im Herbst würde Bienenfutter fehlen. Noch kniffliger: „Immer mehr Menschen legen Wert auf pflegeleichte Kiesfelder.“ Früher auf den Bauernhöfen seien beispielsweise Obstbäume üblich gewesen. Inzwischen müssten Kommunen eigens Streuobstwiesen anlegen. Und die würden dann von den Bürgern nicht genutzt, „weil die Äpfel mal eine weiche Stelle haben“.

Und noch einen Grund gibt es für die Landfrauen, sich um die Bienen zu kümmern: Die Biene ist das Erkennungszeichen der Landfrauenarbeit. „Sie steht für staatsbürgerliches Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftssinn und soziales Engagement der Landfrauen“, erklärt Jutta Hohnholz.