Einfamilienhäuser wie die, die nun in Nordwohlde hochgezogen werden, gehen laut Kommunalverbund künftig am Bedarf vorbei. (Vasil Dinev)

Bassum. Überall steigen die Miet- und Grundstückspreise, Wohnraum wird weniger – und das seit Jahren. Vor allem natürlich in den großen Städten, was wiederum Auswirkungen auf die umliegenden Kommunen hat. Menschen ziehen mehr aufs Land. Auch nach Bassum. Schließlich dauert es von der Lindenstadt bis Bremen nur knapp 40 Minuten mit dem Auto. Der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen hat daher vor vier Jahren eine regionale Wohnungsmarktbeobachtung und -strategie angestoßen, um zu schauen: Wo treten in Zukunft Probleme auf und – wichtiger – was kann man tun, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Aber auch: Was entstehen für Chancen?

Kurz gesagt: Es werden mehr Wohnungen gebraucht, diese müssen kleiner sein, die Flächen sind knapp und die Menschen suchen bezahlbaren Wohnraum. Und da liegt schon der Hase im Pfeffer, denn das ist laut der Studie in den vergangenen Jahren auf dem Land kaum beachtet worden. Bis heute werden munter Einfamilienhäuser gebaut – auch in Bassum. Gerade werden etwa in Nordwohlde solche hochgezogen, in Bramstedt sieht es ähnlich aus. „Das geht am künftigen Bedarf vorbei. Zwar fallen die Bestandswohnbaugebiete nicht leer, der Bedarf ist da. Aber es wird schwerer, diese zu füllen“, kündigt Benjamin Möller vom Kommunalverbund an. Daher solle man sich Gedanken machen, wie man diese später nutzen kann. Etwa aus einem Haus zwei Wohnungen machen. Die Kommunen brauchen mehr Wohnraum, aber nicht mehr nur die Einfamilienhäuser. Das Zauberwort lautet „Innenverdichtung“.

Kein Plattenbau in Bramstedt

Bassums Bauamtsleiter Martin Kreienhop betont: „Wir sind noch nicht ganz so betroffen wie andere Kommunen, die näher an Bremen liegen. Die Innenentwicklung wird aber auch bei uns wichtig.“ Denn in der Lindenstadt werden immer häufiger kleinere Wohnungen nachgefragt. Im Ort selbst entstehen einige Wohneinheiten auch dadurch, dass alte Häuser abgerissen werden. So wurden in den vergangenen neun Jahren 219 Wohneinheiten geschaffen. „Da haben wir Nachholbedarf“, weiß Kreienhop. Er führt auch aus, dass Bassum künftig die Zahl der neuen Einfamilienhäuser reduziert und weiter am Thema Innenverdichtung arbeitet. Das liegt auch daran, dass hinsichtlich der Nachhaltigkeit weniger Flächen verbraucht werden sollen.

Eine Lösung sind dabei Geschosswohnungen – in Bramstedt wäre das möglich durch das Baugrundstück der Wiseg (Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft). Was natürlich nicht Plattenbau in Bramstedt bedeuten soll. Denn, und das macht die Beobachtung deutlich, das Ortsbild soll gefördert werden. Über die Wiseg hat die Stadt Bassum die Chance, günstigen Wohnraum im Ort zu schaffen. „Es könnte bedeuten, dass es günstigeren Wohnraum in Bramstedt für die Leute gibt, die nicht wegwollen, aber aus ihrem Haus müssen. So können diese im Ort bleiben“, skizziert Kreienhop.

Chance auf mehr Wohnungen im Ort kann sich auch Neubruchhausen machen. Dort soll ein Baugebiet entstehen. „Das müssen wir machen, um die Infrastruktur dort zu erhalten. Neubruchhausen ist der einziger Ortsteil, der nicht funktioniert“, sagt Kreienhop. Zwar werden keine Geschosswohnungen entstehen, aber womöglich Doppelhäuser. „Wir müssen versuchen, ein positives Zeichen zu setzen“, findet der Bauamtsleiter.

Austausch wird wichtiger

Eine gute Nachricht gibt es zudem aus Bassum: Zwar liegen die Mieten für einen Neubau bei rund 7,80 Euro/Quadratmeter, laut dem Wohnraumkonzept des Landkreises Diepholz aus dem Jahr 2016 liegt der Durchschnitt bei rund 4,90 Euro. „Das begründet nicht sofort Sozialwohnungsbau, den haben hier auch noch nicht“, erzählt Kreienhop. Er vermutet, aber dass die Stadt künftig ein Grundstück an einen Investor verkaufen könne und der sich wiederum verpflichtet, dort Sozialwohnungen einzurichten. „Aber Mietspiegel spricht noch nicht dafür“, verdeutlicht Kreienhop. Möller betont, dass geförderter Wohnungsbau auch bei niedrigem Mietpreis möglich sei. „Man kann als Kommune über den Wohnberechtigungsschein gezielt Einkommensschwächere in Wohnungen platzieren, die sonst keine Chance gegen mittleres oder höheres Einkommen haben“, nennt er als Beispiel.

Der Kommunalverbund stellt nun die Studie in den verschiedenen Gremien der Mitgliedskommunen vor, diese beschließen die Studie im Dezember. „Wir haben dann eine Handlungsanleitung“, sagt Möller. So sind etwa Fachtage denkbar, um das Thema aktuell zu halten. So könnte sich die Region südlich von Bremen früh gegenseitig informieren, wenn man vorhat, etwas zu bauen. „Gerade, wenn es darum geht, die Auslastung der sozialen Infrastruktur sicherzustellen“, nennt Möller. Zwar gebe es den Austausch zwischen den Kommunen, wie Kreienhop versichert, aber „das können wir sicher optimieren“. All das könne, wie Möller verdeutlicht, nur funktionieren, wenn jede Kommune ihren Teil dazu beiträgt. Und das ermöglicht – wie eingangs angedeutet – Chancen: „Wenn man es schafft, dass die Preise nicht explodieren, dann wird die Region Bremen im Vergleich zu anderen Ballungszentren deutlich attraktiver – auch für Fachkräfte.“