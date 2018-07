Sonnige Aussichten: Birgit Meyer-Borchers (links) und Gisela Buschmann können stolz auf ihr Programm sein. (Jonas Kako)

Bassum. Die pure Freude des gesamten Vorstands der Bassumer Landfrauen schalmeit Lesern ihres zweiten Halbjahresprogrammes auf der Titelseite entgegen. Zurecht, haben die fleißigen Bienen doch wieder ein buntes Potpourri zu Blatte gebracht. 18 Angebote sind es insgesamt, los geht es in der kommenden Woche.

Den Start macht ein Ausflug zum Tierpark Ostrittrum am Montag, 9. Juli. Der 18 Hektar große Tier- und Freizeitpark in der Wildeshauser Geest wartet mit mehr als 500 Tieren aus allen Kontinenten auf Besucher. Sehenswert sei auch der Märchenwald, auspowern sei auf den beiden Spielplätzen möglich. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 10 Uhr direkt vor dem Eingang des Tierparks. Eine Anmeldung ist bis spätestens Mittwoch, 4. Juli, bei Katharina Buschmann unter der Nummer 01 60 / 5 54 56 96 oder per E-Mail an katharina@hof-buschmann.de möglich.

Nicht ganz so weit geht es am Freitag, 3. August. Von 15 bis 18 Uhr wollen sich die Landfrauen auf der Bauerngolf-Anlage von Familie Pankalla in Neubruchhausen versuchen. Das aus den Niederlanden herübergeschwappte Spiel ähnelt seinem großen Bruder, nimmt sich aber selber nicht bierernst. Mit einem an einem Stab befestigten Clog muss ein Ball mit möglichst wenig Schlägen in ein Loch befördert werden. Unterwegs warten allerlei Hindernisse wie Heuballen. Wobei Birgit Meyer-Borchers nicht komplett ohne Erfahrung den Schläger in die Hand nimmt, wie sie verrät: „Ich habe das schon einmal selber gespielt und mich damals so aufgeregt, weil das Gras so lang ist. Dann wurde mir gesagt, dass das ja gerade der Witz ist“, gibt sie zu, schmunzelt und fügt an: „Das ist mal etwas anderes, bei dem man in der Gruppe Spaß hat.“ Für die nötige Power werde sich vorab mit Kaffee und Kuchen gestärkt. Anmeldungen nimmt Brigitte Schiffer telefonisch unter 0 42 48 / 90 28 47 oder per E-Mail an b_schiffer@t-online.de entgegen.

„Dann mal wieder eine Tagesfahrt, Landfrauen auf Reisen“, kündigt Birgit Meyer-Borchers das nächste Angebot mit einem Lächeln an. Auf nach Worpswede und Fischerhude heißt es am Sonnabend, 18. August. Abfahrten sind um 7.30 Uhr beim Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen und um 8 Uhr beim Naturbad Bassum. Egal ob Sonne oder Regen: Besucher können sich auf eine Kutschfahrt durch Worpswede und ein Mittagessen in der Hammehütte in Neu Helgoland freuen. Letztere sei auch der Startpunkt für die einstündige Torfkahnfahrt in die Weite der Hammeniederung. Laut Birgit Meyer-Borchers gibt es zig Gründe, sich der Fahrt anzuschließen: „Den Künstlerort Worpswede gibt es jetzt 800 Jahre, was auch der Anlass für die Fahrt ist. Und auf der Kutschfahrt erfahren wir viel über Paula Modersohn Becker und weitere Künstler.“ Überredet? Dann ab zum Telefon und Pussack Reisen unter der 0 42 40 / 93 13 17 für weitere Infos und die Anmeldung anrufen.

Der September beginnt mit einem doppelten und dreifachen Knall. Denn ab 13.45 Uhr starten die Landfrauen mit einem Bus voll Interessierter gen Hannover. Zu sehen gibt es dort am 1. September den internationalen Feuerwerkswettbewerb. „Es ist sehr schwierig, Karten dafür zu bekommen, und jetzt hatten wir Glück“, freut sich Birgt Meyer-Borchers. Das sei auch der Grund, warum Interessierte mit dieser Fahrt ohnehin eine der wenigen Möglichkeiten bekommen, den Pyro-Wettbewerb von nahem zu sehen. Um stilvoll in Stimmung zu kommen, lauert vorab übrigens noch ein Besuch bei der Sektkellerei Duprés in Neustadt. „Die haben wir beide auch schon ausprobiert, das war echt nett“, merkt Birgit Meyer-Borchers mit einem verschmitzten Blick zu Gisela Buschmann an. Zu essen gibt es obendrein auch noch etwas, versichert Buschmann. Wer mit möchte und damit leben kann, dass es nur Kissen und Picknickdecken als Sitzmöglichkeiten gibt, kann sich bei Pussack-Reisen unter 0 42 40 / 93 13 17 mit Glück eine Karte sichern.

Für Glücksgefühle hat auch schon der Comedian Patric Heizmann gesorgt, den sich die Kreislandfrauen zur Feier ihres 70-jährigen Bestehens für Donnerstag, 18. Oktober, an Land gezogen haben. Ab 18 Uhr strapaziert er im Syker Theater mit seinem Programm „Essen erlaubt“ nicht nur die Lachmuskeln, sondern liefert überdies „Comedy mit Nährwert“. Heizmann ist Autor, Radiokolumnist und Fitness- sowie Ernährungsprofi und wird von den Medien bereits als „Hirschhausen der Diäten“ gefeiert. In seinem Programm vereint er Comedy-Elemente und Tipps zum Abnehmen. „Der macht das aber nicht nach dem Motto ,ihr dürft kein Fett essen‘, sondern auf die Comedy-Art. Und das ist das Schöne“, findet Birgit Meyer-Borchers. Anmeldungen nimmt Gisela Buschmann unter 0 42 41 / 35 72 oder gisela@hof-buschmann.de entgegen.

Kaum zu glauben, dass Birgit Meyer-Borchers trotz des hochkarätigen Programms erst am Schluss zu ihrem persönlichen Highlight kommt: Ein Besuch des Neujahrskonzertes in der Elbphilharmonie Hamburg. „Dafür Karten zu bekommen, ist fast wie ein Lottogewinn“, kann die Landfrau ihr Glück kaum fassen. Sogar andere Landfrauengruppen hätten neidisch nach Bassum geblickt. Vor dem Konzert gibt es ein eine Hafenrundfahrt und Essen an Bord. „Danach halten wir direkt an der ,Elphi‘ an und steigen aus wie Queen Elizabeth“, lockt Meyer-Borchers. Wer genauso euphorisch reagiert, muss Geduld zeigen. Die Anmeldungen sind erst ab dem 10. Juli bei Pussack-Reisen unter 0 42 40 / 93 13 17 möglich.

Weitere Informationen zu den insgesamt 18 Veranstaltungen und nicht genannten Workshops sowie Anmeldefristen gibt es unter www.landfrauen-bassum.de. Der Flyer liegt zudem in mehreren Geschäften aus, unter anderem im Bürgerservice Bassum.