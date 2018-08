Die 101 der VDN fährt von Bassum nach Bremen. Und andersherum. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Da steigt er ein, der Junior, in den ihm bekannten blauen Bus. Abgelenkt durch dringende Aktivitäten auf dem smarten Mobiltelefon schaut er nicht auf das Schild über der Frontscheibe. Sonst hätte er wohl gemerkt, dass er in den falschen Bus eingestiegen ist. So dauert das einen Moment, und Juniors Panik ist groß. Szenen wie diese geschehen zum Schuljahresbeginn immer wieder. Gut also, dass seit dem 1. August die Buslinienbündel Nordwest (Twistringen, Bassum, Stuhr und Weyhe) sowie Nordost (Syke, Bruchhausen-Vilsen) für zehn Jahre fest vergeben sind. Um den Nordosten kümmern sich die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), den Nordwesten haben die Verkehrbetriebe Diepholz Nord (VDN) übernommen.

Der Landkreis Diepholz hat seine Buslinien in Bündel eingeteilt, damit sich die Unternehmen bei der Ausschreibung nicht um die lukrativeren Strecken streiten und der Landkreis auf den weniger ertragreichen Routen sitzen bleibt. Das Nordost-Bündel erhielt die VGH als kommunales Unternehmen per Direktvergabe. "Das geschah so frühzeitig, dass wir einen komfortablen Vorlauf hatten", erzählte am Donnerstag im Syker Kreishaus VGH-Geschäftsführer Uwe Roggatz. Ein paar neue Fahrzeuge mussten angeschafft werden, einige davon wurden gebraucht gekauft. Generell gebe es gerade zum Schuljahres Beginn immer wieder kleinere Schwierigkeiten. "Die Schulen und wir müssen die Abläufe immer erst aneinander anpassen." Nichts Ungewöhnliches also.

Anders verhielt es sich beim Nordwest-Bündel. Das hatte der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) öffentlich ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielten die VDN. Das allerdings erst im April. Leo Wilmering, Geschäftsführer der Wilmering-Gruppe, zu der die VDN gehören, sprach von einer "großen Herausforderung". 80 Prozent der Strecken hatte vorher die Wolters-Buslinien-GmbH bedient – Wolters gehört ebenfalls zur Wilmering-Gruppe. Aber auch die verbliebenen 20 Prozent setzten den VDN ordentlich zu. "Wir wussten nicht, wann das Vergabeverfahren zu Ende ist und mussten uns deshalb fragen: Können wir unsere Fahrer halten?" Sie konnten. "Wir haben Treueprämien gezahlt", erzählt Leo Wilmering. Das habe funktioniert.

"Wie normales Tagesgeschäft"

Auch Thomas Schlüter fand den Vorlauf extrem eng. Der Geschäftsführer der VDN redete vom Zuschlag am 20. April, "danach hatten wir nur drei Monate Zeit, den Verkehr auf die Straße zu bringen". Dabei ging es nicht nur darum, das Personal zu halten, sondern auch darum, neues hinzuzugewinnen. "Da ist der Markt schwierig." Weniger indes bei den Fahrzeugen: Neue Busse zu erwerben sei "nicht die Schwierigkeit". Bis Ende Oktober sollen noch fünf Fahrzeuge dazukommen, bis Ende Januar weitere neun. In guter Qualität, wie Schlüter verspricht. Mit Klimaanlage, Niederflur-Technik, einer Rampe für Rollstühle, Echtzeit-Technik und Ampelsteuerung. Etwa drei Millionen Euro investiert die Wilmering-Gruppe in die Fahrzeuge. 54 Busse sollen am Ende auf dem Nordwestbündel unterwegs sein, 25 davon kommen von Unterauftragnehmern.

Gut vier Wochen sind VGH und VDN inzwischen im nördlichen Landkreis Diepholz unterwegs. Seit dem 1. August ist auch eine Hotline für Beschwerden durch die Neustrukturierung geschaltet. Jens Heidenreich vom Landkreis Diepholz begleitet solche Prozesse seit 2011, "und diesmal war die Anzahl der Beschwerden verschwindend gering". Erstaunlich, denn auf den Strecken seien unter anderem "mehrere Tausend Schüler unterwegs", wie Christoph Herr von den ZVBN bemerkte. Man habe in den Landkreisen Verden und Osterholz mit einer solchen Situation "leidvolle Erfahrungen gemacht", im Landkreis Diepholz indes habe es sich angefühlt "wie ganz normales Tagesgeschäft zum Schulbeginn".

Ein Gefühl, das Landrat Cord Bockhop durchaus zu schätzen weiß. Er war – wie auch sein Erster Kreisrat Wolfram van Lessen – geradezu dankbar. "Unter dem Strich haben wir das gut in Gang gebracht", resümierte Bockhop erleichtert. "Wenn das nicht funktioniert hätte, säßen wir hier in einer Rechtfertigungsschlacht." Weil Junior dann wohl häufiger den falschen Bus genommen hätte.