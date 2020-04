Eigentlich steht Marco Gallmeier als Fotograf eher hinter der Kamera. Jetzt hat er in der Corona-Krise umgesattelt und vertreibt Masken an Behörden und Schulen. Die abgebildete Lieferung von mehreren tausend Masken ist bereits vergriffen. (Michael Galian)

Bassum. Seit drei Tagen telefoniert Marco Gallmeier aus Bassum mehr oder weniger pausenlos. „In der ersten halben Stunde haben wir 4000 verkauft“, sagt er. Mittlerweile sind es 10 000 Masken, die er an Schulen oder auch die Stadt Bassum gebracht hat. Und es sollen noch mehr werden, schließlich gilt ab Montag, 27. April, Maskenpflicht in Niedersachsen. Das bedeutet, dass Menschen etwa im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen Mund-Nase-Bedeckungen tragen müssen.

Im Moment ist Gallmeier dabei, ein Maskendepot in Bassum aufzubauen. Das Geschäft wird also laufen. Er selbst arbeitet normalerweise als Fotograf für verschiedene Kunden und hat nun ein bisschen Zeit, wie er zugibt. Eigentlich wäre er auf Reisen, um mit seinen Fotos Geld zu verdienen. In Vietnam oder Monaco wäre er normalerweise – doch das Coronavirus hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Auch die Firmen in Norddeutschland haben ihren Shutdown und wollen keinen Fotografen bei sich haben“, weiß der Experte.

Daher konzentriert sich Gallmeier derzeit bei seinem neuen Arbeitsfeld hauptsächlich um größere Institutionen wie Behörden oder Schulen, damit diese versorgt werden. Diese können sich beim Bassumer melden, falls sie Bedarf für Masken haben.

Ab nächster Woche wird es wohl auch an der Handwerkstraße 6 in Bassum einen Thekenverkauf geben. „Das Hauptziel bleibt aber der Großhandelsverkauf“, betont Gallmeier, der sich momentan alleine um die Akquise kümmert. Sein Mitarbeiter behält das Alltagsgeschäft im Blick und macht etwa Pass- und Bewerbungsbilder.

Angeregt, ein Maskendepot in Bassum zu errichten, hatte ihn ein Kollege. Durch ein Unternehmernetzwerk kennt Gallmeier einen Vertriebler, der die Idee des Depots hatte. „Ich bin der Zweite oder Dritte in Deutschland“, sagt der Bassumer. Grund dafür, auch auf den Zug aufzuspringen, war laut Gallmeier die erst vor wenigen Tagen in Bayern eingeführte Mundschutzpflicht. „Ich dachte mir sofort, dass das nicht in Bayern bleiben wird“, erzählt er. Zwar habe er gehofft, dass das nicht eintreffe, aber schnell gemerkt, dass auch andere Länder die Pflicht einführen. Sein Netzwerk in der Umgebung nutzt er nun.

Der Vorteil für Gallmeier: Durch seine langjährige Arbeit als Fotograf kennt der Bassumer wiederum zahlreiche Unternehmer, die an Masken interessiert sein könnten. „Aber der Kreis wird größer gezogen“, versichert Gallmeier.

Der derzeitige Run auf die dreilagigen OP-Masken, die er verkauft, ist so groß, dass selbst die bestellte, aber noch nicht gelieferte, Ware schon verkauft ist. Ihn freut es natürlich, „ich fasse etwas an, von dem ich auch überzeugt bin, dass es ordentlich ist“, sagt er. Die kleinste Menge derzeit sind 50 Masken, die er verkauft. Dann wäre man bei einem Stückpreis von 1,50 Euro. Je mehr Masken, desto günstiger wird es auch. Gallmeier erzählt: „Ich werde aus Deutschland beliefert und kann innerhalb von wenigen Tagen die Masken verschicken.“