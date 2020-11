Team Porenwasser: Simon Porrmann, Tabea König und Antonia Witzleb kümmerten sich um das Säurebindungsvermögen und den Salzgehalt der Proben. (Yiting Tseng)

Bassum/Mittelmeer. Der Arbeitstag für sie und ihre Kollegen beginnt im Labor mal um sieben, mal um acht Uhr – und kann auch mal bis zwei Uhr in der Nacht dauern. „Wir können uns hier recht flexibel und eigenständig einteilen, wann wir mit den Untersuchungen weitermachen, wenn wir das Porenwasser haben“, erzählt Tabea König über ihren Alltag auf dem Forschungsschiff „Sonne“. Seit sieben Wochen ist die Bassumerin als Praktikantin mit dem Bremer Geologen Gerhard Bohrmann im Mittelmeer (vor Griechenland und Italien) unterwegs.

Ende Oktober startete die Arbeit vor der Insel Kreta. Es sollten Schlammvulkane untersucht werden. König gehört mit zwei Kollegen zur Gruppe „Porenwasser“. Doch bevor das Team starten kann, müssen die Proben erst einmal von der Meeresoberfläche hochgeholt werden. Das passiert etwa mit einem Schwerelot, der Kern der Probe wird daraufhin untersucht und aufgeschnitten. Eine Hälfte wird verstaut. „Diese wird, bevor sie ins Lager gebracht wird, sorgfältig beschrieben. Das heißt: Welches Material liegt vor, findet man eventuell Fossilien wie Schnecken und/oder Muscheln, welche Farbe haben die Sedimente“, nennt die Bassumerin nur ein paar Beispiele.

Bei der anderen Hälfte geht's an die Untersuchung. „Um das Porenwasser zu entnehmen, lagern wir die Kernhälften in unserem Kühllabor bei vier Grad“, erzählt König und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Es ist nicht sonderlich warm, um dort zu arbeiten.“ Das Porenwasser wird – um es ganz einfach zu formulieren – mit einer Art Spritze (Rhizone, Anm. d. Red.) angesaugt. „Je nach Material und Wassergehalt dauert es meistens ein paar Stunden, bis wir genug Milliliter für unsere Untersuchungen haben“, sagt König. Im Trockenlabor testet das Team zum einen das Säurebindungsvermögen und misst den Salzgehalt des Porenwassers. Der Grund dafür: „Wir verdünnen die Proben mit zwei verschiedenen Stoffen in verschiedenen Verhältnissen, damit zu Hause weitere Analysen vorgenommen werden können.“ Die Ergebnisse kommen in eine Excel-Tabelle, damit alle Wissenschaftler an Bord Zugriff darauf haben.

Selbstverständlich müssen alle Materialien gereinigt werden – und das geht nicht einfach in einer Spülmaschine. Die Rhizone werden abgewaschen, erst mit Salzsäure und dann noch drei Mal mit destilliertem Wasser durchgespült, abgetrocknet, mit Deckel versehen, zu Paketen verbunden und verstaut. „Wenn man bedenkt, dass man alle zehn Zentimeter ein Rhizon braucht und an manchen Tagen einige Meter an Kernen nach oben kamen, ist das eine Menge.“

Auch bei einer Forschungsexpedition haben die Teilnehmer (28 Wissenschaftler, 33 Crew-Mitglieder) Freizeit. „Wenn man abends nicht arbeiten musste, haben wir hier sehr viel miteinander gemacht – Tischtennis, Kickern, Serie oder Filme schauen, Gemeinschaftsspiele spielen oder einfach nur beisammensitzen, quatschen und Musik hören“, berichtet die 24-Jährige. Sehr beliebt war das Sternegucken draußen, weil man durch die kaum vorhandene Lichtablenkung sehr gut die Sterne, die Milchstraße und viele Sternschnuppen erkennt.

Mittlerweile ist die „Sonne“ fast wieder in Deutschland angekommen. Tabea König und die anderen Besatzungsmitglieder durchfahren gerade den Ärmelkanal. Vor wenigen Tagen wurden die letzten Proben genommen, nachts wurde der Meeresboden noch auf Gasaustritte abgesucht und seitdem geht es Richtung Heimat. So hatte das Team Zeit, auch mal mit der Familie zu sprechen. „Wir sind die Straße von Gibraltar bei bestem Wetter durchfahren und dadurch, dass wir in der Nähe von Land waren, hatten die meisten Handy-Empfang, was viele zum Telefonieren genutzt haben. Ich hatte sogar für kurze Zeit so gutes mobiles Internet, dass ich einen Videoanruf mit meiner Schwester und ihren zwei Kindern machen konnte. Das war total schön. Für meine kleine Nichte (gerade zwei Jahre alt) bin ich seit ein paar Wochen immer 'die Tante auf dem Schiff'“, sagt König und lacht.

Wobei die Expedition nicht nur Glück mit dem Wetter hatte. „Gegen frühen Morgen wurde uns gesagt, dass alle Außendecks gesperrt sind und wir nicht mehr nach draußen dürfen. Wir sind durch die Labore gegangen und haben geguckt, was noch festgemacht und gesichert werden muss. Ohne Festhalten war es schwierig, sich fortzubewegen“, erzählt sie von Winden bis zur Windstärke 11 auf der Beaufortskala – danach kommt nur noch der Orkan. „Die Wellen waren zwischen sechs und sieben Meter hoch, das sah schon wahnsinnig eindrucksvoll aus und teilweise auch etwas beängstigend. Aber insgesamt habe ich es sehr genossen, so ein Abenteuer noch mitnehmen zu können. An dem Tag ging hier einiges zu Bruch, zum Glück keine wahnsinnig teuren Geräte, aber man hat es schon immer mal wieder Klirren und Scheppern gehört.“

Nächste Woche wird das Schiff wieder in Emden vor Anker gehen. Am 1. Dezember endet das Abenteuer für die Bassumerin, die gern auf die Zeit an Bord zurückblickt: „Es fühlt sich eher an, als wäre man eine kleine Schiffsfamilie, da man für eine lange Zeit in seiner ganz eigenen Welt eingeschlossen war. Ich bin echt froh, dass hier so unglaublich viele nette Menschen an Bord sind und hoffe, dass ich mit vielen auch noch nach der Reise Kontakt halten werde.“

Zur Person

"Die Wellen waren

zwischen sechs

und sieben Meter hoch."

Tabea König

Zur Sache

Ex­pe­di­ti­on „Fringe“

Der grö­ße­re Teil der Ex­pe­di­ti­on mit dem Forschungsschiff „SO278“ fand im Hel­le­ni­schen Bo­gen süd­lich von Kre­ta statt. Dort wur­den Fluid­aus­tritts­stel­len erkundet, ver­mes­sen und mit Kern­ge­rä­ten sowie Tem­pe­ra­tur­mes­sun­gen un­ter­sucht. Der kleinere Teil der Expedition sollte dazu beitragen, die dy­na­mi­schen Pro­zes­se der Schlamm­vul­ka­ne Sar­t­ori und Ce­tus im Ka­la­bri­schen Ak­kre­ti­ons­kom­plex in Ita­li­en bes­ser zu ver­ste­hen. Vor allem standen die Mas­sen­bi­lan­zen der Schorn­stein­struk­tu­ren so­wie die zeit­li­che und ​räum­li­che Ver­tei­lung der Schlamm­strö­me und de­ren Wech­sel­wir­kung im Mit­tel­punkt. Diese Da­ten­er­fas­sung und Pro­ben­nah­me liefern neue Er­kennt­nis­se zum Ver­ständ­nis bei­der Schlamm­vul­ka­ne. Die Ex­pe­di­ti­on „Fringe“ ist Teil des Bre­mer Ex­zel­lenz­clus­ters am Marum (Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen) „Der Oze­an­bo­den – un­er­forsch­te Schnitt­stel­le der Erde“. Weitere Infos zur Expedition finden sich auf www.ldf.uni-hamburg.de/sonne