Auf ein Neues: Das Volksradfahren des TSV Barrien findet am 10. Juni zum 45. Mal statt. (Udo Meissner)

Syke-Barrien. Der zweite Sonntag im Juni ist traditionell freigehalten für das Volksradfahren des TSV Barrien. Am 10. Juni zum nunmehr 45. Mal. Nimmt man die 30 RTF-Fahrten hinzu, landet der Turn- und Sportverein inzwischen bei 75 ausgerichteten Veranstaltungen. Ein stolzer Wert. Das organisierende Brüderpaar Klaus und Manfred Nienaber spricht deshalb auch von einem „Fast-Jubiläum“.

Das Volksradfahren startet um 8.30 Uhr am Sport- und Bewegungszentrum, An der Wassermühle 10 in Barrien. Bis 10.30 Uhr können die Pedalritter auf die Strecke gehen, spätestens um 12.45 Uhr müssen sie im Ziel sein. Das ist übrigens auch am Sport- und Bewegungszentrum. Manfred Nienaber zufolge braucht niemand Angst haben, sich zu verfahren: „Die Strecke ist gut ausgeschildert und gekennzeichnet.“

Jeder Teilnehmer erhält am Ende eine Medaille. Doch das ist noch nicht alles. Der älteste und der jüngste Radler bekommen je ein Geschenk, die größte Gruppe wird mit einem Wanderpokal ausgezeichnet. Der TSV Barrien ist in dieser Wertung ausgeschlossen, kämpft aber um eine Extra-Trophäe für die sich am stärksten beteiligende Sparte. Für jede angemeldete Gruppe mit mindestens zehn Teilnehmern gibt es einen Pokal und einige Frei-Getränke, verspricht Manfred Nienaber.

Getränke und Speisen im Zielbereich

Ihm zufolge findet die Veranstaltung bei jeder Witterung statt. Teilnehmen kann jeder, die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist nicht erforderlich. Jeder Teilnehmer sei zudem versichert, heißt es in der Ankündigung. Wichtig: Die Straßenverkehrs- und Zulassungsordnung muss beachtet werden. Zum eigenen Schutz sollten Helme getragen werden, was aber keine Pflicht ist. Im Zielbereich gibt es ab 11 Uhr Getränke und Speisen wie Bratwurst, Kuchen und Erbsensuppe. Für die kleinen Gäste wird eine Hüpfburg aufgebaut, Fahrrad-Codierung durch den Allgemeinen Fahrrad-Club (ADFC) ist möglich. Und: Es gibt eine Tombola. „Dafür sind bereits die ersten Preise eingegangen“, erklärt Manfred Nienaber. Weitere Preise werden gerne angenommen. Wer noch als Sponsor einsteigen möchte, sollte sich unter Telefon 0 42 42 / 8 09 89 bei Klaus Nienaber melden.

Sobald die Meldegebühr von vier Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder und Jugendliche auf das Konto des TSV Barrien eingegangen ist, ist die Anmeldung perfekt. Nicht vergessen dabei: Vor- und Familienname sowie das Geburtsdatum. Anmeldeschluss: 1. Juni. Ebenso wie bei den Gruppen- und Spartenmeldungen. Nachmeldungen für Einzelstarter sind am Veranstaltungstag gegen Zahlung eines Zuschlages von 1,50 Euro pro Person möglich. Weitere Fragen beantworten Manfred (0 42 42 / 72 77) und Klaus Nienaber (0 42 42 / 8 09 89).

Übrigens: Die 30. RTF-Butterkuchenfahrt „Quer durchs Hachetal“ startet am 10. Juni um 8 Uhr. Informationen erteilt Kai Heidorn unter Telefon 0 42 42 / 8 46 42 oder nach einer E-Mail an kai.heidorn@ewetel.net. Und wer dann noch nicht genug Radsport hatte, kann am 24. Juni um 9.30 Uhr die lockere Radtour zum Tag des Sports in Sulingen mitmachen. Start ist auch hier am Sport- und Bewegungszentrum.