Einem wiederkehrenden Beitrag der Anwohner zu Straßenerneuerungen steht Sykes Bürgermeisterin Suse Laue noch kritisch gegenüber. (Sebi Berens)

Frau Laue, wie ist denn die Situation hinsichtlich der Neubaugebiete?

Suse Laue: Beim Gebiet "Nördlich am Goldberg" ist auf jeden Fall das Ende in Sicht. Beim Syker Baugebiet "Lerchenfeld II" läuft ein Planverfahren, dort kann in gut einem Jahr gekauft und gebaut werden. In Barrien gibt es ein kleines Baugebiet in der grünen Straße. Auch südlich der Kieler Straße ist ein Gebiet in Arbeit. Ansonsten gibt es noch Plätze in Okel und am Wiedhoop.

Was ist denn mit den angesprochenen Gebieten von der Kreissparkasse? Ist das so, dass sie "seit Jahren" beworben werden?

Es ist tatsächlich so, dass wir sehr gerne noch mit der Kreissparkasse den Sündenberg gemacht hätten. Und es mag tatsächlich schon länger auf der Liste stehen, erst recht, wenn man darauf wartet, etwas kaufen zu können. Das liegt aber daran, dass ein Anwohner sein Grundstück nicht verkaufen möchte. Von daher können wir das Baugebiet in der geplanten Größe nicht erschließen. Darum werden wir uns auf ein weiteres Gebiet ein bisschen weiter nördlich des Sündenbergs konzentrieren. Das dauert allerdings noch.

Und wie sieht es mit dem bezahlbaren Wohnraum für junge Familien und Singles aus?

Das Problem ist, dass die Bodenrichtwerte in Barrien ziemlich hoch sind. Nach denen bemisst sich der Grundstückskaufpreis pro Quadratmeter. Da sind uns aber leider die Hände gebunden, weil wir nicht Grundstückseigentümerin sind.

Gibt es denn einen Plan, diese Umstände abzumildern?

Wir haben Grundstücke in Syke und sind dabei zu schauen, dass die Stadt Gesellschafterin wird bei der Wohnbau Diepholz. Sollten wir das dieses Jahr noch schaffen, haben wir die Perspektive, dass die Wohnbau im nächsten Jahr bezahlbaren Wohnraum bauen würde. Das wäre zwar zunächst nur ein Mehrfamilienhaus – aber mit der Perspektive auf mehr. Das würde bis zu acht Einheiten bedeuten – je nach deren Größe.

Wie würde das Ganze denn konkret aussehen?

Wir würden in Syke beginnen und zentrale Lagen anpeilen. Da haben wir attraktive Grundstücke, auf denen Wohnungen mit günstigen Mieten sowohl für Singles als auch für ältere Menschen entstehen sollen. Zu nennen wären die Straßen Schloßweide, Südstraße und Plackenstraße. Also wirklich gute und zentrumsnahe Grundstücke. Das ist ein Baustein von vielen. Ein weiterer Schritt ist, dass wir mit Bauträgern städtebauliche Verträge abschließen, in denen sie sich verpflichten, bis zu 20 Prozent bezahlbaren Wohnraum zu etablieren. Das soll dann auch in Barrien erfolgen.

Die Suche nach der Balance zwischen bezahlbarem Wohnraum und höherklassigen Wohnungen wird Sie sicher länger beschäftigen, oder?

Das ist etwas, was uns schon lange beschäftigt und bei dem wir uns im Klaren sind, das wir alle etwas unternehmen müssen. Darum haben wir zum einen auch den Schritt in den Wohnbau unternommen. Zum anderen hat schon der Landkreis ein Wohnraumversorgungskonzept erstellen lassen. Damit sollen private Bauträger zinsgünstige Darlehen für den Bau von bezahlbarem Wohnraum erhalten.

Gibt es denn Pläne, die Anwohner-Beteiligung bei Straßenerneuerungen abzuschaffen?

Grundsätzlich ist es so, dass man bei Straßenbauarbeiten Beiträge erhebt. Das ist das, was die Stadt Syke seit Jahrzehnten macht und die Grundlage für weitere Erschließungsmaßnahmen. Ich weiß, dass der anteilige Betrag an den Arbeiten für einige Syker Bürger eine starke Belastung ist. Da ist immer die Frage, wie das klappen könnte.

Und was wären mögliche Antworten darauf?

Es gibt die Möglichkeit wiederkehrende Beiträge zu erheben. Dann hat man keine Einmalzahlungen, sondern laufende. Das ist ein neues Gesetz, das aber noch viele Schwierigkeiten beinhaltet. Ich muss beispielsweise Abrechnungsgebiete machen und schauen, in welchen Gebieten ich welche wiederkehrenden Beiträge erhebe. Auch die Gebiete juristisch richtig festzulegen ist schwierig. Und wenn die Bürger laufende Beiträge bezahlen, schüren wir Erwartungshaltungen, dass wir in ihrer Straße aktiv werden. Aber da müssen wir uns nach dem Straßenkataster richten und mit der schlechtesten Straße beginnen. Das finde ich nicht bürgerfreundlich.

Bürgerfreundlich wäre, komplett auf die Beiträge zu verzichten...

Das wäre das einfachste und beste für die Bürger, und ich wäre sofort dafür. Die Stadt Syke hat aber viele Aufgaben wie die Straßenunterhaltung, die Schulen oder das Hallenbad, um nur einige zu nennen. Obendrauf gibt es noch ein Gesetz, dass uns vorschreibt, unsere Kosten durch Steuern und Beiträge zu decken. Wir sind dazu zwar grundsätzlich nicht verpflichtet, aber sollten wir auf die Erhebung von Beiträgen verzichten, ohne die Ausgaben von alleine decken zu können, dürfen wir auch keine Kredite für derlei Ausgaben aufnehmen. Syke ist nicht notleidend, aber wir haben nicht das Geld, ohne Kredite eine Straße zu bauen.

Was können denn Betroffene machen, die an der Anwohner-Beteiligung finanziell zu knabbern haben?

Diejenigen haben die Möglichkeit der Stundung oder der Eintragung und Sicherung über eine Grundbucheintragung zur Ratenzahlung. Und außerdem informieren wir immer drei Jahre vor Beginn der Bauarbeiten die Anwohner, damit sie sich auch finanziell darauf einstellen können.

Zur Sache

„Wann wird es endlich Neubaugebiete in Barrien geben? Diese stehen seit Jahren auf der Syker Webseite und werden über die KSK vermarktet, aber mehr passiert dort nicht. Angeblich sind die Grundstücke noch nicht angekauft. Des Weiteren würde ich gerne wissen, was die Stadt gedenkt zu tun, damit es wieder bezahlbare Immobilien für junge Familien oder Singles gibt. Im Bereich bis 200 000 Euro kommen Hunderte Bewerber auf die wenigen Immobilien. Man ist gezwungen in andere Städte zu ziehen oder weit aufs Land. In Barrien bekommt man gar nichts. Es kann ja nicht angehen, dass sich die Immobilien in Barrien, Okel und Gessel nur noch reiche Familien leisten können. In Barrien werden Wohnungen zwischen 250 000 bis 350 000 Euro angeboten."

"In vielen Städten und Gemeinden ist die Anwohner-Beteiligung an der Straßenerneuerung bereits abgeschafft, da sie ungerecht und übermäßig belastend ist. Wie verhält es sich in Syke? Sind auch hier endlich mal entsprechende Änderungen vorgesehen?"