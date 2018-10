Ein besonderer Tag für Marianne Kock. Am Wochenende wurde die Ristedterin zur Miss Bremen 2018 gewählt. (Frank Thomas Koch)

Als sie sich in einem Fernsehbericht gesehen hat, war sie „peinlich berührt“, sagt sie. Schließlich ist der ganze Trubel noch etwas ungewohnt. Ganz zu fassen ist es für Marianne Kock aus Ristedt auch wenige Tage nach der Entscheidung immer noch nicht. „Noch habe ich das Ganze nicht realisiert“, gibt die 24-Jährige zu. Als ihre Nummer am Wochenende bei der Miss-Bremen-Wahl aufgerufen wurde, dauerte es ein wenig, ehe sie realisierte, dass sie gemeint war und gewonnen hatte. „Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte so viele Gedanken im Kopf“, schildert sie die Momente nach der Verkündung.

Bei Marianne Kock überwiegt aber selbstredend die Freude darüber, dass sie sich nun Miss Bremen 2018 nennen darf. „Natürlich habe ich mir den ersten Platz gewünscht, aber nie damit gerechnet. Ich bin wirklich überrascht“, gibt die Wahl-Hamburgerin zu. Da sie erst einmal sehen wollte, wie sie sich bei dem Entscheid schlägt, hatte sie auch lediglich ihrer Familie von der Anmeldung erzählt. Ihr Freund habe sie dann vor Ort unterstützt. Nun trudeln zahlreiche Glückwünsche ein, ein schönes Gefühl für die 24-Jährige. Doch das sind nicht die einzigen Nachrichten, die sie bekommt. „Ich habe nicht geglaubt, dass es so schnell geht“, sagt Kock über diverse Anfragen. So werde sie als Miss Bremen unter anderem auch auf dem Freimarkt, der in dieser Woche startet, dabei sein.

Dabei hatte sie sich früher überhaupt nicht zugetraut, zu modeln. „Meine Freunde haben mir zwar gesagt, dass ich das machen sollte“, erinnert sich die Ristedterin, doch überzeugt war sie damals noch nicht. Angefangen hat ihre Modelkarriere in Hamburg, dort, wo sie Tourismus- und Eventmanagement an einer privaten Universität studiert. Zunächst war sie mit ihrem ehemaligen Chef in der Hansestadt unterwegs und wurde auf der Straße angesprochen, ob sie nicht modeln wolle. Kurze Zeit später wurde die Ristedterin noch in einem Geschäft beim Einkaufen angesprochen, sodass sie sich dachte: „Das versuche ich jetzt mal.“ Das ist mittlerweile fünf Jahre her. Es folgten Jobs bei verschiedenen Agenturen. Seit 2016 ist Marianne Kock nun selbstständig.

Und das funktioniert ganz gut: So arbeitet sie etwa auf Messen und Kongressen und lernt darüber neue Auftraggeber kennen. „Ich lege viel Wert auf Spaß und gebe mir viel Mühe. Das sehen die Menschen und sprechen mich an“, freut sich Kock über ihre stabile Auftragslage, die mit der Auszeichnung noch besser werden dürfte. Mit diesen Kontakten will sie sich im Model-Geschäft weiter etablieren. Gerade in der heutigen Zeit spielen dabei auch die sozialen Netzwerke wie Instagram eine Rolle. Für Kock, die zwar dort auch aktiv ist, zählt eher der persönliche Kontakt. „Aber wenn ich ein Foto habe, das ich schön finde, dann poste ich das auch“, erzählt sie.

Sich vom momentanen Erfolg blenden lassen, das kommt für sie gar nicht infrage. Denn zwar läuft es gerade sehr gut für die 24-Jährige, doch sie will derzeit nicht alles auf die sprichwörtliche eine Karte setzen. Das nächste Ziel für sie ist der Uni-Abschluss. Daher fokussiert sie sich zunächst weiterhin auf ihr Studium, das sie sich mit dem Modeln finanziert. Es fehlen ihr nur noch wenige Prüfungen in Mathe, Statistik und Spanisch. Danach folgt im kommenden April dann die Abschlussarbeit.

Da passt es perfekt, dass die Miss-Germany-Wahl – für die sie automatisch qualifiziert ist – im Februar stattfindet. Davor nimmt sie noch an einem dreiwöchigen Camp teil, in dem sie etwa Laufsteg- und Roter-Teppich-Training auf dem Programm stehen. Neben zehn Tagen auf Fuerteventura werden die Models ebenfalls zehn Tage in Rust verweilen, um beispielsweise auch den Europa-Park zu besuchen. „Auf die drei Wochen freue ich mich riesig“, sagt Kock, die ihre Prüfungen im Januar und im März schreiben wird. So kann sie beide Leidenschaften optimal unter einen Hut bringen: „Es passt einfach.“

Auch scheut sie sich nicht, in die Zukunft zu blicken. Womöglich wird Kock ihren Nebenjob zum Beruf machen. „Ich möchte erst einmal meinen Bachelor in der Tasche haben, danach kann ich mir vorstellen, hauptberuflich zu modeln. Auch wenn es ein harter Job ist.“ Gerade da sie sich ohnehin gesund ernährt und viel Sport treibt, werde sie für ihren Lebensstil „belohnt“. Das Modeln kommt ihr sozusagen entgegen. So habe sie sich indes nicht auf die Miss-Wahl in Bremen vorbereitet, hat keinen speziellen Ernährungsplan verfolgt oder mehr Sport getrieben, sondern einfach an dem Wettbewerb teilgenommen. „Ich finde es wirklich gut, dass der Fokus mehr auf das Gesamtpaket gelegt wird. Das zeigt auch, dass man ohne Coaching diesen Wettbewerb gewinnen kann“, sagt sie über die Miss-Wahl, die mittlerweile auf eine Bademodenschau verzichtet. Zwar habe sie kein Problem, sich auch darin zu präsentieren, aber „es kommt nun viel mehr auf die Ausstrahlung an“, weiß die 24-Jährige, die auch schon Pläne nach ihrer aktiven Karriere schmiedet.

Denn ihr ist gleichwohl bewusst, dass sie nicht ewig als Model arbeiten kann. „Die Schönheit vergeht irgendwann“, sagt sie trocken, weswegen sie nach ihrer Karriere vor der Kamera gern hinter dieser arbeiten möchte. Dabei helfe ihr auch ihr Tourismus- und Eventmanagement in Hamburg, da sie so beide Seiten kennt und verbinden kann. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Marianne Kock konzentriert sich lieber auf die Gegenwart. Aber ein wenig schwärmen, das ist ja erlaubt: „Wenn das klappen würde, wäre es ein Traum.“