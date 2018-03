Große Auswahl: Helga Kleinschmidt (von links) und die Verantwortlichen des Weltladens, Georg Buisman und Birgit Bork, präsentieren einige der Artikel aus ihrem Angebot. (Janina Rahn)

Bruchhausen-Vilsen. 30 Jahre Weltladen in Bruchhausen-Vilsen, und von Beginn an berät Helga Kleinschmidt Kunden. Da hätte sie schon Blumen verdient. Bescheiden, wie sie ist, präsentiert sie aber einen ganzen Korb voll gefilzter prachtvoller Exemplare aus Nepal aus dem vielfältigen Sortiment. Wie kam sie zu ihrer Tätigkeit? „Ich war in meiner Kirchengemeinde eingebunden, und als 1988 der Weltgebetstag in Brasilien gefeiert wurde, informierte man sich über das Land und war bemüht zu helfen. Ich erfuhr, ein deutscher Traktor hatte 1985 den Wert von 90 Sack Kaffee, drei Jahre später musste das Vierfache gezahlt werden. Brasilien bewegte sich am Rand einer Finanzkrise“, erzählt sie.

Bereits 1964 war auf der Welthandels- und Entwicklungskonferenz in Genf konstatiert worden, dass ein Ungleichgewicht bestand und der Handel zwischen Ländern mit unterschiedlichem Entwicklungsstand gefördert werden müsste. Viele der Länder waren einmal von europäischen Kolonialmächten besetzt, Rohstoffe und Bodenschätze ausgebeutet, nichts in die Bildung der Menschen investiert worden, die Länder dadurch in Rückstand zu den Industriestaaten geraten. Diese ungerechte Weltwirtschaftsordnung sollte geändert werden. Das Bewusstsein für die Nöte der Benachteiligten veränderte sich nur langsam. „In Deutschland waren es Ende der 1980er-Jahre zuerst Menschen aus der alternativen Szene, die in einem Dritte-Welt-Laden einkauften, wie die Läden zuerst hießen“, erinnert sich Helga Kleinschmidt. „Anfangs verkauften wir ein paar Stunden in der Heimatstube in Vilsen. Dann wurde am 1. März 1988 der Laden in der Lange Straße eröffnet. Das Angebot bestand zumeist aus Lebensmitteln und Kunstgewerblichem. Viel, viel Aufklärungsarbeit mussten wir leisten und sensibilisieren für unverschuldete Armut. Wir weckten auf Märkten Interesse, es gab Seminare und Dia-Abende. Wir kooperierten schließlich mit dem BUND.“

Voran ging es, als Unterstützer von Gesellschaften, die fairen Handel propagierten, dafür nach Lateinamerika, Bangladesch, Vietnam, Indien, auf die Philippinen oder nach Afrika reisten. Die Lebensumstände von Kleinbauern sollten verbessert, Initiativen unterstützt werden, Mädchen und Frauen nicht in die Prostitution getrieben werden, um Geld zu verdienen. Zusammenschlüsse von Dorfgemeinschaften waren wichtig, auch Partnerschaften einzugehen. „Die Ernte musste etwas mehr als einen halben Container Kaffee umfassen, um auf die Reise nach Europa geschickt zu werden. Oder, wenn beispielsweise bei Stoffen vor Ort der Begriff Kulturgut ausreichte, war das kein Garant für den Verkauf auf dem europäischen Markt. Auch hier wurden Vorschläge unterbreitet und geholfen. Langsam reifte das Bewusstsein einer größeren Käuferschicht heran.“ Überzeugungsarbeit zeigte Wirkung in einem Satz, den Helga Kleinschmidt für sehr aussagekräftig hält: „Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“

2015 bezog der Weltladen sein neues Domizil in der Bahnhofstraße 50 und liegt nun verkaufsgünstiger im Zentrum. „Laufkundschaft schaut immer mal rein, das war vorher weniger der Fall.“ Fairer Handel, Verzicht auf Zwischenhändler, Verkaufspreise, die Produzenten ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, Fertigung zur eigenen Wertschöpfung nach Möglichkeit im Ursprungsland ist gewährleistet. Dazu das Schonen der Umwelt. Vermieden werden Kinder- und Zwangsarbeit oder Diskriminierung. Information und Bildung werden gefördert. All das und mehr liegt den Produkten in den Regalen im Laden zugrunde.

Jede der ehrenamtlichen Verkaufskräfte kennt das Sortiment und kann Auskünfte erteilen, beraten und empfehlen. Die beiden Verantwortlichen des Weltladens, Georg Buisman und Birgit Bork, sind wie Helga Kleinschmidt der Ansicht: „Unsere Verkaufsgespräche müssen das Herz des Kunden erreichen.“ Gewinne werden gespendet, Initiativen unterstützt wie die Organisation Nepra mit dem Handelspartner Sadle in Katmandu. Dort gibt es immer noch Leprakranke, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ein Beispiel für den Gewinn, der den Menschen vor Ort in Ghana mit der Produktion von Schokolade zufließt, zeigt: Eine Tonne exportierte Kakaobohnen bringt 2000 Dollar. Mit der gleichen Menge im Land hergestellter Schokolade, was zudem Arbeitsplätze schafft, damit Zugang zu Bildung und Gesundheitsvorsorge, werden 10 000 Dollar erzielt. Dank Fairafric steigert sich das Einkommen also pro Tonne um das Fünffache. Ähnliches passiert auf dem Kaffeesektor, wenn zum Beispiel Behinderte in Kamerun genauso wie solche im deutschen Worphausen in die Lage versetzt werden, Geld verdienen zu können.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens kann im Weltladen vom 5. bis 10. März an einem Gewinnspiel teilgenommen werden. Es winken Preise aus dem Sortiment. Am 5. und 8. März besteht außerdem die Möglichkeit, in einem Workshop jeweils von 15 bis 17 Uhr Muster auf handgeschöpftes Papier zu stempeln. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 0 42 52 / 32 88. Weiteres Wissenswertes findet sich im Internet unter www.weltladen.de/bruchhausen-vilsen.