Frederick Johannhardt aus Bruchhausen-Vilsen und aktiv für den RFV Okel ritt in Driftsethe auf den ersten Platz. (Udo Meissner)

Driftsethe/Okel. „Ich konnte es anfangs gar nicht glauben“, freute sich Frederick Johannhardt vom RFV Okel. In Driftsethe holte er seinen ersten Landesmeistertitel bei den Gespannfahrern. Dabei sah es zu Beginn noch nicht danach aus, denn Robert Kühn (RFV Driftsethe) lag mit mehr als acht Punkten Vorsprung nach zwei von drei Disziplinen in Führung. „Ich hätte nie damit gerechnet, noch nach ganz vorne zu fahren“, bekannte der 25-jährige Speditionskaufmann Johannhardt. Zumal das Gespann des Bruchhausen-Vilseners, Strong John und Baldur, erst seit wenigen Monaten ein Team vor der Kutsche bilden.

Mit Platz drei in der M-Dressur startete der Hannoveraner-Zweispänner in den Titelkampf des Pferdesport-Verbandes Hannover. 59,31 Strafpunkte kamen dabei zusammen. Platz sechs lautete das Ergebnis für den Leinenkünstler und seine zwei Wallache im Gelände. 65,38 Strafpunkte sammelte Johannhardt mit seinen beiden Pferden auf der mit fünf Hindernissen gespickten Querfeldeinstrecke. Hier musste sich der 25-Jährige unter anderem seinem Vereinskollegen Andreas Greimann mit Crazy Jambo und Colerius geschlagen geben. Greimann sicherte sich mit 56,54 Strafpunkten Platz zwei in dieser Teilprüfung.

Platz drei in der Zweispänner-Klasse wies zwar die Zwischenwertung für Johannhardt nach Dressur uns Gelände aus. Doch im Hindernisfahren wurde das Klassement noch einmal kräftig durcheinandergewirbelt: Kühn kassierte 22,7 Strafpunkte und verspielte seinen großen Vorsprung. 11,95 Strafpunkte, davon drei für einen heruntergefallenen Ball, kassierte Johannhardt mit seinem Newcomer-Gespann. 136,64 Strafpunkte spuckte die Rechenstelle für den Zweispännerfahrer vom RFV Okel aus. Mit 2,28 weniger auf dem Konto holte sich Johannhardt den Gesamtsieg und den Titel des Landesmeisters vor Kühn und dem Kreisnienburger Karl-Heinz Oestmann. „Man muss bis zuletzt die Nerven behalten“, kommentierte Johannhardt seine Leistung und fügte hinzu: „Aber die Zeit war wirklich knapp bemessen.“

Für das Gespann, seinen Fahrer und seine Beifahrerin Finja Hoffmann war es der erste gemeinsame große Auftritt in der Klasse M. „Besser werden“, hat sich der 25-jährige Leinekünstler für künftige Veranstaltungen vorgenommen. Er wolle weiter an der Feinabstimmung seines Gespannes arbeiten und vielleicht – wenn alles so laufe wie geplant – in der kommenden Saison den ersten Start in der Klasse S wagen.

Andreas Greimann vom RFV Okel belegte in der Gesamtwertung und im Titelkampf Platz vier mit 146,69 Strafpunkten.

Weitere Informationen

Weitere Ergebnisse aus Driftsethe

A-Dressur, Pony-Einspänner: 3. Claudia Spiegel (RFV Okel) mit Hendry, 7,2

A-Hindernisfahren, Pony-Einspänner: 1. Claudia Spiegel (RFV Okel) mit Hendry, 3,5/156,99 AFR