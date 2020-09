Der Richtkranz steht: Mathes Drexhage bekommt verdienten Beifall für seinen Richtspruch. (Michael Galian)

Schwarme. „Ich nenne es jetzt schon Mehr-Generationen-Platz.“ Johann-Dieter Oldenburg war die Freude förmlich anzusehen, als am Donnerstag Richtfest gefeiert wurde am neuen Lebenshilfe-Kindergarten am Stürwiesenweg in Schwarme. Von der Kindertagesstätte stehen nur die Grundmauern inklusive Dachgebälk, doch Schwarmes Bürgermeister sieht die Zukunft vor seinem inneren Auge. Ein Neubaugebiet plus Kita plus das Projekt Wohnen im Alter – das lässt den SPD-Politiker lächeln. „Das wird ein Schmuckstück für Schwarme.“

Wobei: nicht nur für Schwarme. Auch Martfelder Kinder sind eingeplant für die vier Gruppen, zwei Krippengruppen und zwei Integrationsgruppen. „Wir sind dankbar dafür, dass wir mit dabei sein dürfen“, sagte Oldenburgs Amtskollegin Marlies Plate.

Der Rohbau steht, seit gestern mit einem Richtkranz versehen, an dem – ganz kindgerecht – bunte Plastikbänder flattern. „Normalerweise feiern wir ein Richtfest als großes Fest mit vielen Menschen“, wies Volker Hinte, Geschäftsführer der Lebenshilfe Syke, auf die coronabedingten Nachteile hin. Denn: „In diesem Jahr ist alles anders. Wir richten uns nach der niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor dem Corona-Virus. Und die besagt, dass zu einem Richtfest zehn Leute zusammenkommen dürfen.“ Es war also der kleine Rahmen für diesen Zwischenschritt. Aber immerhin: „Es ist der Kreis von Menschen, die sagen können: Das ist unser Projekt.“

Volker Hinte nannte aber auch Fakten zum Bau. 1000 Quadratmeter Nutzfläche sollen auf 3000 Quadratmetern Grundstück entstehen. Die vier Gruppenräume sind jeweils derart groß, dass sowohl Regel- als auch Krippen- oder Integrationsgruppen darin Platz finden. „Das ermöglicht uns eine maximale Flexibilität.“ Dazu kommen ein teilbarer, 100 Quadratmeter großer Mehrzweck- und Bewegungsraum, eine Spielstraße und eine Kinderküche. Die Verwaltung sei „funktional abgetrennt“, erläuterte der Lebenshilfe-Geschäftsführer, in der Küche würde nicht nur für die eine Kita gekocht. Und das Gebäude insgesamt sei überaus energieeffizient.

Sandra Sonnemann erläuterte in kurzen Worten das pädagogische Konzept. „Wir wollen Kinder erziehen, nicht verziehen oder irgendwo hinziehen“, erzählte die Bereichsleiterin Kindertagesstätten bei der Lebenshilfe Syke. Alle Kinder seien im Schwarmer Lebenshilfe-Kindergarten willkommen, egal ob mit oder ohne Behinderung. „So zeigen wir den Kindern den Weg in eine inklusive Gesellschaft.“

Bernd Bormann richtete seine Worte direkt an die Handwerker. „Wir brauchen das Ding bis zum 1. August kommenden Jahres“, stellte er fest. Die Kita sei „ein richtungsweisender Schritt“. Der Samtgemeindebürgermeister meinte, er sei „froh, dass wir die Lebenshilfe als Partner gewonnen haben“. Letztlich hoffe er dadurch auf „Hinweise in Richtung Inklusion, die wir auch an andere Kitas weitergeben können“. Bormannn sprach auch noch über die Kosten: drei bis dreieinhalb Millionen Euro werde das Schmuckstück wohl kosten. Was ihn dabei besonders freute: „Der Kindergarten kostet genauso viel wie unserer. Und dabei heißt es doch immer, es werde teurer, wenn die öffentliche Hand baut.“

Beim Weg durch den Rohbau fiel eines auf: Jeder Gruppenraum hat ein riesiges Fenster mit Blick auf die benachbarten Wiesen. Zwischen Verwaltungstrakt und Gruppenräumen liegt eine Art umrahmter Innenhof, an dessen Ende ein riesiger Baum steht. Der dürfte nicht nur Schatten spenden, sondern auch zum Spielen für Kinder ein geeigneter Partner sein.

Womit wir wieder beim inneren Auge des Schwarmer Gemeindebürgermeisters wären. Der ließ beim Richtschmaus seine Augen durch den Rohbau schweifen, als wäre die Kita schon eingerichtet. Und als wären schon Kinder eingezogen. Denn die, da ist sich Johann-Dieter Oldenburg sicher, „werden sich hier sicherlich wohlfühlen“.