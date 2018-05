Die Neuen und die Alten: Friedrich Dräger (vorne links) und Franz Vogel (vorne rechts) lösen Ingrid Knabe und Axel Lankenau ab. (Micha Bustian)

Syke-Heiligenfelde. Wenn sich die längste Diskussion einer Jahreshauptversammlung um die ab 25. Mai greifende Datenschutzgrundverordnung dreht, muss es dem betroffenen Verein wirklich gut gehen. Doch die jährliche Zusammenkunft des Gesang- und Theaterverein Heiligenfelde am Mittwochabend im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus (DGH) barg einiges an Brisanz. Und das ein Jahr vor dem 150-jährigen Bestehen.

Der Grund für diese Brisanz war der Rückzug des Vorsitzenden Axel Lankenau und seiner Stellvertreterin Ingrid Knabe. Ob es Ersatz für diese beiden erfahrenen Führungskräfte geben würde? Bei Beginn der Versammlung offen. Und auch auf Lankenaus Frage nach einem Vorschlag für seine Nachfolge herrschte Schweigen. Bis der Vorsitzende selbst aktiv wurde und Franz Vogel nominierte. Der wurde einstimmig gewählt und nahm die Wahl auch an.

Der neue Chef war aber nicht so eine Überraschung, wie es sich für Außenstehende möglicherweise anmutete. „Wir hatten vorher schon darüber gesprochen“, erklärte Franz Vogel nach der Versammlung. „Für so ein Amt entscheidet man sich nicht ad hoc.“ Große Erfahrung als Führungskraft im Vereinsleben habe er nicht. „Aber die Leute, die hier die Arbeit machen, sind unverändert. Sie machen einen tollen Job. Und das gibt mir Ruhe für die Arbeit.“ Erste Aufgabe für ihn sei es nun, sich mit dem Rest des Vorstandes einzuspielen, dann aber „gilt es auch, Dinge in die Hand zu nehmen“.

Oberste Priorität dabei: Mitgliedergewinnung. Denn erstmals seit seiner Gründung ist die Mitgliederzahl unter einen dreistelligen Wert gesunken. „Schwierig und mühsam“ werde dieses Unterfangen, da sei er sich sicher, sagte Franz Vogel. Persönliche Ansprache sei dabei wichtig. Seine erste Idee: Ehemalige reaktivieren. „Aber generell sind alle aufgerufen, die Lust haben zu singen.“ Probe sei immer montags ab 19.45 Uhr im DGH.

Ansonsten ist der Verein gesund. Auch, weil mit Wolfgang Harter und Birgit Berger zwei neue Kassenprüfer gefunden wurden. Und weil Friedrich Dräger mit den Worten „Ich stelle mich“ den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden übernahm. Das neue Führungs-Duo des Gesang- und Theatervereins Heiligenfelde verabschiedete quasi als erste Amtshandlung ihre Vorgänger Axel Lankenau und Ingrid Knabe mit Blumen und Beifall.

Neuheit und mehr Geld in der Kasse

Den Rest der Veranstaltung hatte vorher noch Axel Lankenau moderiert. Er übernahm die Ehrungen von Martina Schwarze (25 Jahre förderndes Mitglied), Martina Dräger (20 Jahre aktives Mitglied), Hartmut Becker (50 Jahre aktiv) und Heinrich Reinecke (60 Jahre aktiv). Er brachte einen Antrag zur Verteilung des Vereinsvermögens bei Auflösung mit Zwei-Drittel-Mehrheit duch. Ab sofort würde das Geld dann nicht mehr in den Besitz der Stadt Syke übergehen, sondern dem Verein Heiligenfelder Geschichten zugute kommen. Und er verlas die Theatertermine für die kommende Saison (siehe Seite 5). Den Rest überließ er anderen.

So Elke Reitmaier, die für die Hilgenfeller Theatermakers – eine Sparte des Gesang- und Theatervereins – berichtete, dass alle Termine feststehen würden, ein Stück indes noch fehlen würde. Neu: Die Aufführung am 9. Februar wird von einem Kohlessen begleitet. „Wir dachten, wir versuche das mal.“ Für die Living Voices – das gesangliche Standbein des Vereins – sprach Monika Klück. Sie ließ Heike Wilhelm in Abwesenheit als Chorsprecherin bestätigen und lobte den neuen Leiter Svavar Sigurdsson: „Er fordert uns. Und nun hoffen wir, uns öfter präsentieren zu können.“

Kassenwart Matthias Marx präsentierte absolut gesunde Zahlen. Das Geschäftsjahr habe man am 1. April 2017 mit etwa 7800 Euro begonnen und am 31. März dieses Jahres mit fast 11 500 Euro beendet. „Das heißt: Wir haben knapp 4000 Euro mehr auf der Kante.“ Grund dafür seien die guten Einnahmen aus den Theatervorstellungen samt der Bewirtung.