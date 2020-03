Irgendwann schließt sich die Tür für Lehrer, wenn es in das Leben nach dem Beruf geht. Um beim Umstieg aus dem Alltag zu helfen, bietet die GEW nun ein Seminar für Lehrkräfte in den letzten Berufsjahren an. (Julian Stratenschulte/dpa)

Landkreis Diepholz/Bassum. Die Rente. Unendliche Möglichkeiten. Unendliche Freiheiten. Viele Menschen, die kurz vor dem Wechsel von Beruf in den Ruhestand stehen, wollen zunächst einmal die Beine hochlegen und einfach nichts tun. Sicher, das geht ein paar Monate oder ein Jahr gut, aber was dann? Schließlich hat man nach dem Ende des Arbeitslebens noch viel Zeit zu füllen. „Viele fallen in ein Loch. Wir wollen, dass der Übergang in die dritte Lebenslage gelingt“, sagt Matthias Frischer. Er ist mit Kerstin Schubert-Strauß Referent für ein dreitägiges Seminar zum Thema „60 Plus: Visionssuche – mit Leidenschaft Zukunft gestalten“, das der Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisiert hat.

Frischer arbeitete sieben Jahre lang beim Jugendfreiwilligendienst und begleitete als systemischer Coach Jugendliche. Nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr etwa stellte sich für manche Jugendliche weiterhin die Frage: Was will ich eigentlich machen? Daraufhin wurde ein Seminar speziell für junge Menschen entwickelt, die wissen wollen, was sie machen möchten. „Wir arbeiten dabei auch biografisch und suchen den roten Faden im Leben“, erzählt Frischer. Schließlich ist Jüngeren nicht nur das Geld wichtig, sondern auch der Sinn im Job. Später führte Frischer mit der Diakonie junge und ältere Menschen in einem Seminar zusammen. Auch das, versichert der Referent, sei sehr wertvoll für beide Seiten gewesen. In Bassum dreht sich alles aber um Menschen in ihren letzten Berufsjahren. „Generationen stehen vor einem Wendepunkt. Viele ältere Lehrer sind frustriert, es gibt viele Frühpensionierungen“, erzählt Edith Goldmann, Vorsitzende des GEW-Kreisverbands. Jetzt gehen nach und nach die geburtenstarken Jahrgänge in Rente und es stellt sich – natürlich nicht nur für Lehrer: „Gibt es ein Leben danach?“

Da kommt das Seminar in der Freudenburg ins Spiel. „Es ist wichtig, dass man eine für sich sinnvolle Tätigkeit nachgeht“, betont Frischer. Das Seminar soll einen Impuls geben, sich mit sich selbst zu beschäftigen und herauszufinden, was man eigentlich möchte. Sicher, viele stürzen sich ins Ehrenamt, aber das muss nicht sein – es gibt ja viele Möglichkeiten. Frischer und Schubert-Strauß werden auch nichts vorgeben. Es geht vor allem darum, dass sich die Teilnehmer nicht nur nach ihrem Kopf richten, sondern auch auf ihr Herz hören. „Jeder soll seinen eigenen Weg gehen“, erhofft sich Goldmann Inspiration für die Teilnehmer.

Denn, und das weiß sie aus ihrer eigenen Arbeit als Lehrerin: Solche Prozesse kommen im Alltag einfach zu kurz, für Supervision ist nie Zeit. Daher soll im Seminar einmal zurückgeblickt werden auf die Berufsjahre und auf das, was einen antreibt und begeistert. „Es geht also darum, alte Leidenschaften wieder zu entdecken und neue Perspektiven zu entwickeln“, heißt es dazu von den Organisatoren. Denn nach Jahren im Berufsalltag kann man auch einfach auf das Muss oder Soll verzichten und sich selbst verwirklichen und vielleicht neue Leidenschaften für sich persönlich erkennen.

Zur Sache

Die Daten zum Seminar

Der Kreisverband der GEW lädt zum dreitägigen Seminar in die Freudenburg nach Bassum ein. An der Amtsfreiheit 1a findet die Veranstaltung unter der Leitung von Matthias Frischer und Kerstin Schubert-Strauß von Montag, 20. April, bis Mittwoch, 22. April, jeweils von 9.30 bis etwa 17.30 Uhr statt. Kostenbeitrag für GEW-Mitglieder: 150 Euro inklusive Verpflegung. Auch Nichtmitglieder können an dem Seminar teilnehmen. Anmeldungen (bis zum 20. März) und weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 04241/8239813 oder per E-Mail an gew.kv.diepholz@t-online.de.