Klaus Dirschauer widmete sich im Bassumer Gemeindehaus den vorletzten und letzten Fragen zum Thema Tod. (Vasil Dinev)

Bassum. "Nein, damit habe er nicht rechnen können“, beginnt die Geschichte über einen jungen Mann, die dieser Monate nach dem Tod seines Vaters erzählt. Die Nachricht sei für ihn ganz überraschend gekommen. Der alte Herr sei schließlich noch recht rüstig gewesen, von ein paar Herzrhythmusstörungen mal abgesehen. „Die hatte er schon lange.“ Aber dann hörte das Herz eben doch plötzlich auf zu schlagen.

Mit Herzen, die aufgehört haben zu schlagen und was darauf folgt befasst sich seit nahezu 40 Jahren der Bremer Theologe und Buchautor Klaus Dirschauer. Auf Einladung der Bassumer Kirchengemeinde war Dirschauer im Rahmen der Reihe „Erzählcafe" am Freitagabend zu Gast im Großen Saal des Gemeindehauses. "Was kommt danach?" war die Überschrift seines Vortrages, der im Laufe des Abends vor gut dreißig Zuhörern noch häufig die "Seele" berühren sollte und mit dem ersten Teil "Herzliches Beileid – Ein kleiner Knigge für Trauerfälle" nicht nur an der Oberfläche entlang glitt.

„Ich rede Klartext!“, so beginnt Dirschauer diesen Abend gleich mit einer Abrechnung: „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, beklagt er die Hilflosigkeit, der man ihm ausgesetzt ist. „Ich weiß hier und heute schon von einer Mutter zu erzählen, die ihr Kind, welches schwer an Krebs erkrankt ist, noch vor Weihnachten verlieren wird.“ Die berühmte Stecknadel hätte man nach diesen Worten fallen hören können. Denn: „Eine Todesnachricht löst immer Betroffenheit aus. Konfrontiert sie doch jeden mit der eigenen Sterblichkeit“, so Dirschauer. Und zunächst gehe es darum, selbst damit zurechtzukommen und sich über die Gefühle dem Toten und den um ihn Trauernden gegenüber Rechenschaft abzulegen.

Da sei zunächst einmal die Traueranzeige, aus der man das Ableben eines Menschen erfährt. „Da wird zum ersten Mal öffentlich über ein Leben berichtet, eine brisante Situation“, macht er deutlich, wie kritisch es ist, dabei die richtigen Worte zu finden. „Mit Worten etwas zu erfassen: den Tod bekanntgeben, das Sterben, das Leiden, etwas Sinnvolles. Subtexte vor dem Hintergrund, dass der Tote es noch mal lesen könnte.“ Dabei gebe es die betenden Hände und das Kreuz heute kaum noch. Bäume, Landschaftsbilder, die untergehende Sonne oder Symbole über Hobbys seien heute die gängigeren Motive.

Keine eigenen Empfindsamkeiten

Einen großen Teil seiner Ausführungen verwendet Dirschauer für den Bereich des Kondolierens. „'Es tut mir leid' ist kein Kondolieren. Umarmungen sind auch nichts tolles“, stellt der Theologe klar. „Im Mittelpunkt eines Kondolenzbesuches sollte eine Rede, beginnend mit 'Mein Beileid' oder 'Meine Anteilnahme', stehen. Auch der Händedruck ist Aussprache des Mitgefühls„, macht er deutlich, um schließlich klarzustellen: „Und kommen sie den Trauernden bloß nicht mit ihren eigenen Empfindsamkeiten. Die gehören da nicht hin.“

Den letzten Teil seines Vortrages widmet er dem Passageritual: der Bestattung. Dirschauer machte keinen Hehl daraus, dass er den zunehmenden Urnenbestattungen eher kritisch gegenüber steht. „Eine Verbrennung ist die Entkörperung des Fleisches“, sagt er und hat dabei das traurige Gesicht eines 14-Jährigen vor Augen, dessen ihm sehr ans Herz gewachsener Großvater in einer Urne beigesetzt wurde.

Ein wichtiger Bestandteil einer Beisetzung ist zudem die Traueransprache. Sie habe die Biografie zu würdigen. Nicht nur den Erfolg, auch die Schattenseiten einer Lebensgeschichte gehören dort hinein. Auch sollte dabei vom Glauben und von Gott gesprochen werden. „Das Transzendent, das Überschreitende zu Gott, verliert derzeit mit verloren gegangenen Ritualen ein wenig seine Wirkung", reagiert Dirschner auf Wortmeldungen von den Zuhörern. Anonyme Beerdigungen, Bemerkungen wie "von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen" oder "hat in aller Stille stattgefunden" und die damit verbundene schnelle Auflösung der Trauergemeinde ebenso wie legere Kleidung nannte er als Beispiele dafür. All das sei aktuell vermehrt zu beobachten, und wohl nicht mehr aufzuhalten, so der Theologe.